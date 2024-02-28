Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины
Большинство сделок приходится на недавно пригнанные из-за границы Tesla, остальные 3,5 тысячи электрокаров сменили владельцев внутри страны. Руководитель отдела продаж компании «ТеслаПарк» Андрей Тараненко подтвердил журналистам, что спрос на Tesla действительно очень большой и стоят они относительно недорого.
«Еще в 2022 году Tesla Model 3 не старше пяти лет стоила около 33 тысяч долларов. А сейчас можно купить за 23 тысячи, то есть минус 10 тысяч за год», – говорит Тараненко. Если сравнивать с 2021 годом, то цены снизились на 15 тысяч долларов. Сейчас можно найти Tesla Model 3 и за 16 – 20 тысяч долларов. Tesla Model S за прошлый год подешевела почти на 30 тысяч долларов – с 54 до 23,5 тысячи долларов.
Причин падения цен несколько. Во-первых, в страну хлынули электрокары из Китая. Раньше их поставляли, в основном, из США. Во-вторых, машин привезли слишком много, поэтому продавцы готовы отдать их дешевле, лишь бы сбыть товар с рук. Наконец, многие украинцы наигрались «элитными электрокарами» и решили от них избавиться. Покупают Tesla обычно жители частных домов, которые могут позволить себе установить зарядные устройства прямо во дворе и таким образом экономить на заправке. Заряжают их по цене электроэнергии как для населения. Получается дешевле, чем заправлять машину с ДВС бензином.
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-
27.02.2024, 18:10
Китайский седан впервые вошел в тройку лучших автомобилей мира
Международный конкурс «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2024) выходит на финишную прямую. Жюри сократило список из 10 финалистов до трех главных претендентов на звание лучшего автомобиля в мире.Читать далее
-
27.02.2024, 16:41
Итоги форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы»
В середине февраля в Москве состоялось одно из главных событий автобизнеса – организованный агентством «Автостат» форум «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», в рамках которого участники обсудили актуальную ситуацию в авторитейле и спрогнозировали ее развитие в течение 2024 года.Читать далее
-
27.02.2024, 16:20
Атом рассказал, как идут испытания первой модели
Премьера российского автомобиля Атом должна состояться в следующем году. Сейчас разработчики ведут ходовые испытания, в ходе которых настраивают и калибруют шасси, рулевое управление, тормоза и все электронные системы.Читать далее
-
27.02.2024, 15:31
Петербургский бизнесмен инсценировал угон собственного автомобиля (но очень простодушно)
Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга вывели на чистую воду 44-летнего замдиректора коммерческой фирмы, который попытался инсценировать угон своей застрахованной по КАСКО иномарки.Читать далее
-
27.02.2024, 14:43
В страшном ДТП в Воронежской области погибли все пассажиры «восьмерки»
В ночь на 27 февраля на автодороге Р-298 в Воронежской области произошла серьезная авария с участием большегруза DAF и ВАЗ-2108. В российской легковушке не выжил никто.Читать далее
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