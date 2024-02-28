Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины

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Издание strana.best сообщает со ссылкой на французскую Le Figaro о росте популярности среди украинских автолюбителей электрокаров Tesla. Если в 2021 году в стране было зарегистрировано 8,5 тысячи единиц, то к началу 2023 года – уже больше 46,8 тысячи, а в конце ноября прошлого года – 83,1 тысячи. За пару лет парк Tesla вырос почти в 10 раз. По данным украинского Autoconsulting, в 2021 году было продано менее 500 электрокаров Tesla, а в 2023-м продажи превысили 7,6 тысячи экземпляров.

Большинство сделок приходится на недавно пригнанные из-за границы Tesla, остальные 3,5 тысячи электрокаров сменили владельцев внутри страны. Руководитель отдела продаж компании «ТеслаПарк» Андрей Тараненко подтвердил журналистам, что спрос на Tesla действительно очень большой и стоят они относительно недорого.

«Еще в 2022 году Tesla Model 3 не старше пяти лет стоила около 33 тысяч долларов. А сейчас можно купить за 23 тысячи, то есть минус 10 тысяч за год», – говорит Тараненко. Если сравнивать с 2021 годом, то цены снизились на 15 тысяч долларов. Сейчас можно найти Tesla Model 3 и за 16 – 20 тысяч долларов. Tesla Model S за прошлый год подешевела почти на 30 тысяч долларов – с 54 до 23,5 тысячи долларов.

Причин падения цен несколько. Во-первых, в страну хлынули электрокары из Китая. Раньше их поставляли, в основном, из США. Во-вторых, машин привезли слишком много, поэтому продавцы готовы отдать их дешевле, лишь бы сбыть товар с рук. Наконец, многие украинцы наигрались «элитными электрокарами» и решили от них избавиться. Покупают Tesla обычно жители частных домов, которые могут позволить себе установить зарядные устройства прямо во дворе и таким образом экономить на заправке. Заряжают их по цене электроэнергии как для населения. Получается дешевле, чем заправлять машину с ДВС бензином.

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