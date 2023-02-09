Tesla не считает отваливающийся руль дефектом
Когда владелец обратился в сервис Tesla, ему предложили починить руль за 100 долларов. Мужчина возмутился и потребовал заменить электрокар на новый или вернуть его полную стоимость. В это время в Сети уже поднялась шумиха, которую Tesla просто не могла игнорировать. В официальном ответе говорится: «Автомобиль не имеет дефектов, несоответствий или других гарантийных условий или каких-либо других оснований для ответственности Tesla», однако компания в качестве жеста доброй воли обязуется заменить автомобиль на новый. Мужчина уверен, что главную роль в решении Tesla сыграло общественное мнение.
-
30.01.2023, 14:14
Власти Калифорнии расследуют шокирующую аварию Tesla Model Y: кто пытался убить целую семью?
2 января 2023 года Дхармеш Арвинд Патель посадил свою жену Неху Бубну Патель и двоих маленьких детей в Tesla Model Y и поехал за город. Домой они больше не вернулись.Читать далее
-
27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
-
12.01.2023, 08:36
Краш-тест как искусство: 5 самых популярных видео
Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США подвел итоги 2022 года и опубликовал подборку из пяти наиболее часто просматриваемых видеороликов с краш-тестами. Осколки стекла и пластика разлетаются под легкую джазовую музыку.Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
22.11.2022, 17:14
Суд не стал лишать прав пьяного водителя: нашлись смягчающие обстоятельства
Полицейские обнаружили сильно пьяного 50-летнего бизнесмена Саймона Хейса за рулем его Tesla Model Y. Избежать тюрьмы и лишения прав ему удалось лишь, поскольку автомобиль был припаркован, а повод напиться оказался серьезным.Читать далее
-
30.01.2023, 14:14
Власти Калифорнии расследуют шокирующую аварию Tesla Model Y: кто пытался убить целую семью?
2 января 2023 года Дхармеш Арвинд Патель посадил свою жену Неху Бубну Патель и двоих маленьких детей в Tesla Model Y и поехал за город. Домой они больше не вернулись.Читать далее
-
27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
-
12.01.2023, 08:36
Краш-тест как искусство: 5 самых популярных видео
Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США подвел итоги 2022 года и опубликовал подборку из пяти наиболее часто просматриваемых видеороликов с краш-тестами. Осколки стекла и пластика разлетаются под легкую джазовую музыку.Читать далее
-
30.11.2022, 14:48
Еще одна Tesla разогналась до бешеной скорости и убила двоих
Власти Китая расследуют новую смертельную аварию, спровоцированную электрокаром Tesla Model Y. Автомобиль гнал на огромной скорости по улицам города Тайчжоу пока не убрался в забор, смяв по пути два автомобиля.Читать далее
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
22.11.2022, 17:14
Суд не стал лишать прав пьяного водителя: нашлись смягчающие обстоятельства
Полицейские обнаружили сильно пьяного 50-летнего бизнесмена Саймона Хейса за рулем его Tesla Model Y. Избежать тюрьмы и лишения прав ему удалось лишь, поскольку автомобиль был припаркован, а повод напиться оказался серьезным.Читать далее
- 6 880 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 890 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 5 500 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 6 990 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 500 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 550 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 249 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 4 997 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 5 298 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 5 850 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий