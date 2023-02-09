Tesla не считает отваливающийся руль дефектом

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Владелец злополучной Tesla Model Y рассказал об инциденте в соцсетях. По его словам, на шестой день после доставки машины из салона он поехал с семьей за город. Внезапно руль отсоединился от рулевой колонки и остался у него в руках. К счастью, движение в тот день было не столь оживленным, и мужчине удалось припарковать автомобиль на обочине. В ожидании эвакуатора он сделал несколько эпичных фото, которые мгновенно разлетелись по Сети.

Когда владелец обратился в сервис Tesla, ему предложили починить руль за 100 долларов. Мужчина возмутился и потребовал заменить электрокар на новый или вернуть его полную стоимость. В это время в Сети уже поднялась шумиха, которую Tesla просто не могла игнорировать. В официальном ответе говорится: «Автомобиль не имеет дефектов, несоответствий или других гарантийных условий или каких-либо других оснований для ответственности Tesla», однако компания в качестве жеста доброй воли обязуется заменить автомобиль на новый. Мужчина уверен, что главную роль в решении Tesla сыграло общественное мнение.

Упомянутые модели: Tesla Model Y

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