Tesla обновила Model 3: стильный дизайн и увеличенный запас хода
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Внутри произошли еще более значимые изменения. Сохранив идею минимализма, Tesla разработала новую приборную панель со встроенной атмосферной подсветкой. В салоне появился новый руль и новые дверные карты. Селектор переключения передач переехал на сенсорный экран, размер которого вырос с 15,0 до 15,4 дюйма. Передние кресла обзавелись функцией вентилляции. Появилась опциональная продвинутая аудиосистема с 17 динамиками. Инженерам даже удалось увеличить объем багажника с 561 до 594 литров. Задним пассажирам предложили 8-дюймовый тачскрин, с помощью которого они могут регулировать настройки климат-контроля и получать доступ к различным развлекательным функциям.
Коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0,23 до 0,219 Cd, что способствовало увеличению запаса хода ориентировочно на 11 – 12%. Базовая версия Standard Range RWD сможет проехать до 544 км без подзарядки (по циклу WLTP), а версия Long Range – до 677 км. С места до «сотни» Standard Range разгоняется за 6,1 секунды, а двухмоторная Long Range – за 4,4 секунды.
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Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
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02.12.2022, 13:19
В Сети набирает популярность новый смешной челлендж: проверяют мощность автомобиля
Говоря о динамике автомобиля, производители обычно приводят показатели разгона от 0 до 100 км/ч, данные о мощности мотора и максимальном крутящем моменте. В Сети предложили альтернативный забавный способ проверки. Для этого понадобится веревка, накрытый скатертью стол и посуда, которую не жалко разбить.Читать далее
-
01.12.2022, 09:34
Департамент транспорта заказал автомобилей Tesla на 18 млн долларов
Департамент транспорта Калифорнии (Caltrans) заказал 399 автомобилей Tesla Model 3 на общую сумму около 18 млн долларов или порядка 1,1 млрд рублей. Налогоплательщиков уверяют, что это лучший выбор с учетом экономии на топливе и обслуживании.Читать далее
-
25.10.2022, 00:02
Удивительно, но факт: Tesla снизила цены на Model Y и Model 3
Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
-
04.10.2022, 07:52
Водителей предлагают обложить новым налогом: за пройденные километры
Вопрос о введении нового налога подняли австралийские чиновники. Сейчас акциз от продажи бензина и дизеля идет в дорожный фонд. C ростом популярности электрокаров, наполняемость фонда сокращается.Читать далее
-
30.08.2022, 17:28
Водитель снял душераздирающее видео, как град «тоталит» его машину
Человек мнит себя повелителем стихий, но природа периодически напоминает, насколько крутой у нее нрав. Гигантские градины застигли врасплох не менее 70 водителей на оживленном шоссе. Пощады не было никому.Читать далее
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