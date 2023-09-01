Tesla обновила Model 3: стильный дизайн и увеличенный запас хода

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Обновленная Tesla Model 3 имеет все шансы стать бестселлером среди электромобилей благодаря ряду улучшений. Внешне отличить рестайлинговый автомобиль можно по тонким светодиодным фарам со встроенными дневными ходовыми огнями, обновленному бамперу с более четкими линиями и новой нижней решеткой радиатора. На корме появились новые светодиодные задние фонари. Tesla также разработала для электрокара новые 18-дюймовые колеса Photon и 19-дюймовые колеса Nova.

Внутри произошли еще более значимые изменения. Сохранив идею минимализма, Tesla разработала новую приборную панель со встроенной атмосферной подсветкой. В салоне появился новый руль и новые дверные карты. Селектор переключения передач переехал на сенсорный экран, размер которого вырос с 15,0 до 15,4 дюйма. Передние кресла обзавелись функцией вентилляции. Появилась опциональная продвинутая аудиосистема с 17 динамиками. Инженерам даже удалось увеличить объем багажника с 561 до 594 литров. Задним пассажирам предложили 8-дюймовый тачскрин, с помощью которого они могут регулировать настройки климат-контроля и получать доступ к различным развлекательным функциям.

Фото: Tesla

Коэффициент аэродинамического сопротивления сократился с 0,23 до 0,219 Cd, что способствовало увеличению запаса хода ориентировочно на 11 – 12%. Базовая версия Standard Range RWD сможет проехать до 544 км без подзарядки (по циклу WLTP), а версия Long Range – до 677 км. С места до «сотни» Standard Range разгоняется за 6,1 секунды, а двухмоторная Long Range – за 4,4 секунды.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р )

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