Почему владельцы Tesla с пакетом Luxe не смогут передать FSD следующему хозяину и что это значит для рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 17:26

Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast

Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast

Почему владельцы Tesla с пакетом Luxe не смогут передать FSD следующему хозяину и что это значит для рынка

Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast

Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.

Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.

Рынок электромобилей продолжает меняться, и Tesla вновь удивила своих поклонников неожиданным шагом. Компания официально прекратила возможность разовой покупки функции Full Self-Driving с 14 февраля, как и обещал Илон Маск еще в январе. Однако для покупателей новых Model S, Model X и Cyberbeast осталась лазейка: FSD по-прежнему входит в состав Luxe-пакета, но есть нюанс — при перепродаже машины эта опция не передается следующему владельцу.

Такое решение сразу вызвало бурю обсуждений среди автолюбителей и экспертов. Ведь раньше FSD можно было купить один раз и пользоваться им на протяжении всего срока владения автомобилем, а при продаже машины передавать новому хозяину. Теперь же Tesla фактически делает FSD персональной привилегией, привязанной к первому владельцу, что может серьезно повлиять на вторичный рынок: стоимость автомобилей с FSD на борту может снизиться, а привлекательность покупки Tesla с рук уменьшиться.

По информации autoevolution, изменения коснулись только новых автомобилей, приобретенных после 14 февраля. Для тех, кто купил Model S, Model X или Cyberbeast ранее, условия остаются прежними, но для новых покупателей Luxe-пакет с FSD — это по сути билет в один конец: воспользоваться всеми возможностями автопилота сможет только первый владелец, а при продаже машины опция исчезнет.

По мнению аналитиков, причина такого шага — стремление Tesla увеличить продажи новых автомобилей и стимулировать клиентов чаще обновлять свои машины, а также получение дополнительного дохода от подписки на FSD, которую теперь придется оформлять новым владельцам. Это часть более широкой стратегии, направленной на рост выручки и удержание клиентов внутри экосистемы бренда. Кроме того, ограничение передачи FSD может стать инструментом для достижения финансовых целей в рамках соглашения Илона Маска с акционерами: чем больше клиентов будут вынуждены покупать или продлевать подписку, тем выше доходы компании.

Для российских покупателей и поклонников Tesla эта новость отражает глобальные изменения в подходе автопроизводителей к цифровым сервисам, где все больше компаний делают опции и функции платными подписками, а не разовыми покупками. Это меняет саму философию владения автомобилем: теперь даже после покупки дорогой машины не все ее возможности будут доступны навсегда.

В итоге решение Tesla может стать прецедентом для всего рынка, заставляя владельцев электрокаров задуматься, стоит ли переплачивать за FSD, если при продаже машины эта опция исчезнет, или лучше оформить подписку и платить только за время использования. Пока однозначного ответа нет, но ясно одно: Tesla вновь задала тон в индустрии, и теперь всем придется учитывать новые правила игры.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Владивосток Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться