Почему владельцы Tesla с пакетом Luxe не смогут передать FSD следующему хозяину и что это значит для рынка

Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast

Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.

Рынок электромобилей продолжает меняться, и Tesla вновь удивила своих поклонников неожиданным шагом. Компания официально прекратила возможность разовой покупки функции Full Self-Driving с 14 февраля, как и обещал Илон Маск еще в январе. Однако для покупателей новых Model S, Model X и Cyberbeast осталась лазейка: FSD по-прежнему входит в состав Luxe-пакета, но есть нюанс — при перепродаже машины эта опция не передается следующему владельцу.

Такое решение сразу вызвало бурю обсуждений среди автолюбителей и экспертов. Ведь раньше FSD можно было купить один раз и пользоваться им на протяжении всего срока владения автомобилем, а при продаже машины передавать новому хозяину. Теперь же Tesla фактически делает FSD персональной привилегией, привязанной к первому владельцу, что может серьезно повлиять на вторичный рынок: стоимость автомобилей с FSD на борту может снизиться, а привлекательность покупки Tesla с рук уменьшиться.

По информации autoevolution, изменения коснулись только новых автомобилей, приобретенных после 14 февраля. Для тех, кто купил Model S, Model X или Cyberbeast ранее, условия остаются прежними, но для новых покупателей Luxe-пакет с FSD — это по сути билет в один конец: воспользоваться всеми возможностями автопилота сможет только первый владелец, а при продаже машины опция исчезнет.

По мнению аналитиков, причина такого шага — стремление Tesla увеличить продажи новых автомобилей и стимулировать клиентов чаще обновлять свои машины, а также получение дополнительного дохода от подписки на FSD, которую теперь придется оформлять новым владельцам. Это часть более широкой стратегии, направленной на рост выручки и удержание клиентов внутри экосистемы бренда. Кроме того, ограничение передачи FSD может стать инструментом для достижения финансовых целей в рамках соглашения Илона Маска с акционерами: чем больше клиентов будут вынуждены покупать или продлевать подписку, тем выше доходы компании.

Для российских покупателей и поклонников Tesla эта новость отражает глобальные изменения в подходе автопроизводителей к цифровым сервисам, где все больше компаний делают опции и функции платными подписками, а не разовыми покупками. Это меняет саму философию владения автомобилем: теперь даже после покупки дорогой машины не все ее возможности будут доступны навсегда.

В итоге решение Tesla может стать прецедентом для всего рынка, заставляя владельцев электрокаров задуматься, стоит ли переплачивать за FSD, если при продаже машины эта опция исчезнет, или лучше оформить подписку и платить только за время использования. Пока однозначного ответа нет, но ясно одно: Tesla вновь задала тон в индустрии, и теперь всем придется учитывать новые правила игры.