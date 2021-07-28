Tesla ошарашила неприятной новостью: Cybertruck в этом году можно не ждать
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Фото: Tesla
В частности, вице-президент Tesla по автомобильной инженерии Ларс Морави сказал, что «Cybertruck в настоящее время находится на стадии альфа-тестирования». По его словам, пикап имеет много общих конструктивных элементов и больших литых конструкций с кроссовером Model Y, который планируют собирать на заводах в Берлине и в Остине. Очевидно, что Model Y имеет приоритет перед Cybertruck, но компания пообещала перейти к стадии бета-тестирования Cybertruck в конце 2021 года и запустить его производство в Техасе «после того, как Model Y поступит в продажу».
Напомним, премьера Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года. Изначально предполагалось, что первые автомобили сойдут с конвейера в 2021 году. Компания сразу же начала принимать предзаказы. За место в листе ожидания требовалось заплатить всего 100 долларов. В течение 48 часов после премьеры было подано почти 150 тысяч заявок, а к маю нынешнего года их число превысило миллион.
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