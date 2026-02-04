Илон Маск объявил о закрытии флагманских моделей Tesla и планах по запуску гигантской линии роботов в Техасе

4 февраля 2026, 04:40
Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus
Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus
Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.
Новость о сворачивании производства культовых моделей Tesla — Model S и Model X — стала настоящим шоком для автомобильного рынка. Причина — не падение спроса или технологическое устаревание, а стратегический разворот компании в сторону робототехники. Илон Маск, как всегда, мыслит масштабно: вместо электрокаров на мощностях Tesla теперь будут собирать миллионы человекоподобных роботов Optimus.
На недавней конференции по итогам четвертого квартала 2025 года Маск подтвердил, что производство Model S и Model X будет остановлено. По его словам, освободившиеся мощности займет линия по выпуску роботов Optimus третьего поколения. Речь идет не о сотнях или тысячах, а о целевых миллионах экземпляров в год после выхода на полную мощность. Такой подход полностью меняет представление о будущем Tesla и всей индустрии.
Однако позже Маск уточнил: основной упор будет сделан на строительстве гигантского нового завода в Техасе, где темпы выпуска Optimus окажутся еще выше. Это заявление вызвало бурное обсуждение среди экспертов и аналитиков. Многие задаются вопросом, не станет ли этот шаг началом конца традиционного автопроизводства у Tesla.
Переход к массовому выпуску роботов — не просто технологический скачок, а попытка создать новый рынок, где машины будут не только перевозить людей, но и выполнять сложные задачи в промышленности, логистике и даже быту. Маск не скрывает своих амбиций: он хочет, чтобы Optimus стал таким же привычным элементом жизни, как смартфон или автомобиль. Однако пока неясно, насколько быстро общество и рынок смогут адаптироваться к такому сценарию.
Интересно, что на фоне этих новостей многие аналитики обращают внимание на судьбу других моделей Tesla, в частности Cybertruck. Если компания действительно сосредоточится на роботах, то будущее даже самых перспективных электропикапов может оказаться под вопросом. Маск уже не раз доказывал, что любит удивлять и ломать стереотипы, но столь резкий поворот в стратегии может стать испытанием даже для его команды.
В любом случае, решение Tesla пожертвовать флагманскими электромобилями ради роботов Optimus — это вызов не только для конкурентов, но и для всей автомобильной отрасли. Теперь остается следить, как быстро Маск сможет реализовать свои грандиозные планы и насколько его роботы окажутся востребованными в реальной жизни.
Похожие материалы Тесла
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
29.01.2026, 15:35
Tesla прекращает выпуск Model S и Model X: смена курса компании
Tesla официально завершает производство Model S и Model X, закрывая целую эпоху в истории электромобилей. Решение связано с падением спроса и стратегией компании на развитие искусственного интеллекта и робототехники. Как это повлияет на будущее Tesla и рынок электрокаров - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 13:37
Tesla меняет курс: прекращение выпуска Model S и Model X в 2026 году
Tesla официально объявила о завершении производства своих флагманских моделей S и X уже во втором квартале 2026 года. На их месте появится совершенно новый продукт - человекоподобные роботы Optimus. Почему это решение может изменить рынок электромобилей и что теперь делать поклонникам классических Tesla - разбираемся в деталях. В материале раскрываем неожиданные последствия для автолюбителей и рассказываем, как изменится стратегия компании.Читать далее
-
24.01.2026, 06:37
Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю
Детройтский автосалон - событие с богатой историей, где впервые были показаны автомобили, ставшие символами эпохи. Какие дебюты действительно перевернули рынок, почему именно эти модели оказались в центре внимания и как они повлияли на развитие мирового автопрома - рассказываем в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 18:24
BMW M240i неожиданно обошел Tesla Model S на дрэг-рейсе в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка между BMW M240i и Tesla Model S. Результат оказался неожиданным для зрителей. Кто бы мог подумать, что немецкое купе сможет опередить электроседан? Подробности гонки и причины такого исхода — в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 08:51
В России продают почти новую Tesla Model S Plaid по цене Lada Vesta
В Кирове появилось необычное обьявление. Продают мощный американский электромобиль. У него почти нет пробега. Цена удивляет многих автолюбителей. Она сравнима со стоимостью новой Лады. Это предложение вызывает большой интерес.Читать далее
-
05.11.2025, 18:33
Tesla Model X 2020 года: сколько стоит электрокроссовер спустя пять лет
Tesla Model X когда-то считалась символом роскоши. Сегодня ее можно найти на вторичном рынке. Сколько теряет в цене электрокроссовер за пять лет? История одной продажи удивляет. Не спешите делать выводы – детали вас удивят.Читать далее
-
06.02.2026, 04:54
Hyundai готовит новый Tucson 2027: первые тесты и неожиданный дизайн
Hyundai Tucson 2027 модельного года уже проходит испытания в Европе, и первые фото прототипа вызывают споры среди экспертов. Модель обещает стать ключевой для бренда, ведь конкуренция в сегменте кроссоверов только усиливается. Что ждет покупателей и почему именно сейчас стоит следить за развитием событий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 20:29
Как быстро теряют в цене китайские автомобили при сдаче в трейд-ин спустя год
Китайские бренды уверенно лидируют на рынке новых авто, но их стоимость на вторичке за год может снизиться почти на треть. Разбираемся, что влияет на оценку при трейд-ине и как не потерять больше, чем рассчитывали.Читать далее
-
05.02.2026, 20:24
Сравнение расходов и надежности: Lada Niva Travel против Chery Tiggo 4 Pro после 20 000 км
Годовой опыт владения Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro выявил неожиданные различия в затратах и возможностях. Почему конструкция машины определяет не только комфорт, но и свободу владельца - в материале.Читать далее
-
05.02.2026, 20:20
Какие автомобили в России стали дешевле в начале 2026 года
В январе 2026 года на рынке новые авто подорожали. Однако в некоторых регионах цены снизились. Несколько популярных моделей стали доступнее. Эксперты выделили неожиданных лидеров падения стоимости.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
29.01.2026, 15:35
Tesla прекращает выпуск Model S и Model X: смена курса компании
Tesla официально завершает производство Model S и Model X, закрывая целую эпоху в истории электромобилей. Решение связано с падением спроса и стратегией компании на развитие искусственного интеллекта и робототехники. Как это повлияет на будущее Tesla и рынок электрокаров - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 13:37
Tesla меняет курс: прекращение выпуска Model S и Model X в 2026 году
Tesla официально объявила о завершении производства своих флагманских моделей S и X уже во втором квартале 2026 года. На их месте появится совершенно новый продукт - человекоподобные роботы Optimus. Почему это решение может изменить рынок электромобилей и что теперь делать поклонникам классических Tesla - разбираемся в деталях. В материале раскрываем неожиданные последствия для автолюбителей и рассказываем, как изменится стратегия компании.Читать далее
-
24.01.2026, 06:37
Самые яркие премьеры Детройтского автосалона за всю историю
Детройтский автосалон - событие с богатой историей, где впервые были показаны автомобили, ставшие символами эпохи. Какие дебюты действительно перевернули рынок, почему именно эти модели оказались в центре внимания и как они повлияли на развитие мирового автопрома - рассказываем в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 18:24
BMW M240i неожиданно обошел Tesla Model S на дрэг-рейсе в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка между BMW M240i и Tesla Model S. Результат оказался неожиданным для зрителей. Кто бы мог подумать, что немецкое купе сможет опередить электроседан? Подробности гонки и причины такого исхода — в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 08:51
В России продают почти новую Tesla Model S Plaid по цене Lada Vesta
В Кирове появилось необычное обьявление. Продают мощный американский электромобиль. У него почти нет пробега. Цена удивляет многих автолюбителей. Она сравнима со стоимостью новой Лады. Это предложение вызывает большой интерес.Читать далее
-
05.11.2025, 18:33
Tesla Model X 2020 года: сколько стоит электрокроссовер спустя пять лет
Tesla Model X когда-то считалась символом роскоши. Сегодня ее можно найти на вторичном рынке. Сколько теряет в цене электрокроссовер за пять лет? История одной продажи удивляет. Не спешите делать выводы – детали вас удивят.Читать далее
-
06.02.2026, 04:54
Hyundai готовит новый Tucson 2027: первые тесты и неожиданный дизайн
Hyundai Tucson 2027 модельного года уже проходит испытания в Европе, и первые фото прототипа вызывают споры среди экспертов. Модель обещает стать ключевой для бренда, ведь конкуренция в сегменте кроссоверов только усиливается. Что ждет покупателей и почему именно сейчас стоит следить за развитием событий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 20:29
Как быстро теряют в цене китайские автомобили при сдаче в трейд-ин спустя год
Китайские бренды уверенно лидируют на рынке новых авто, но их стоимость на вторичке за год может снизиться почти на треть. Разбираемся, что влияет на оценку при трейд-ине и как не потерять больше, чем рассчитывали.Читать далее
-
05.02.2026, 20:24
Сравнение расходов и надежности: Lada Niva Travel против Chery Tiggo 4 Pro после 20 000 км
Годовой опыт владения Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro выявил неожиданные различия в затратах и возможностях. Почему конструкция машины определяет не только комфорт, но и свободу владельца - в материале.Читать далее
-
05.02.2026, 20:20
Какие автомобили в России стали дешевле в начале 2026 года
В январе 2026 года на рынке новые авто подорожали. Однако в некоторых регионах цены снизились. Несколько популярных моделей стали доступнее. Эксперты выделили неожиданных лидеров падения стоимости.Читать далее