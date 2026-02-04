Илон Маск объявил о закрытии флагманских моделей Tesla и планах по запуску гигантской линии роботов в Техасе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 04:40

Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus

Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus

Илон Маск объявил о закрытии флагманских моделей Tesla и планах по запуску гигантской линии роботов в Техасе

Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus

Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.

Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.

Новость о сворачивании производства культовых моделей Tesla — Model S и Model X — стала настоящим шоком для автомобильного рынка. Причина — не падение спроса или технологическое устаревание, а стратегический разворот компании в сторону робототехники. Илон Маск, как всегда, мыслит масштабно: вместо электрокаров на мощностях Tesla теперь будут собирать миллионы человекоподобных роботов Optimus.

На недавней конференции по итогам четвертого квартала 2025 года Маск подтвердил, что производство Model S и Model X будет остановлено. По его словам, освободившиеся мощности займет линия по выпуску роботов Optimus третьего поколения. Речь идет не о сотнях или тысячах, а о целевых миллионах экземпляров в год после выхода на полную мощность. Такой подход полностью меняет представление о будущем Tesla и всей индустрии.

Однако позже Маск уточнил: основной упор будет сделан на строительстве гигантского нового завода в Техасе, где темпы выпуска Optimus окажутся еще выше. Это заявление вызвало бурное обсуждение среди экспертов и аналитиков. Многие задаются вопросом, не станет ли этот шаг началом конца традиционного автопроизводства у Tesla.

Переход к массовому выпуску роботов — не просто технологический скачок, а попытка создать новый рынок, где машины будут не только перевозить людей, но и выполнять сложные задачи в промышленности, логистике и даже быту. Маск не скрывает своих амбиций: он хочет, чтобы Optimus стал таким же привычным элементом жизни, как смартфон или автомобиль. Однако пока неясно, насколько быстро общество и рынок смогут адаптироваться к такому сценарию.

Интересно, что на фоне этих новостей многие аналитики обращают внимание на судьбу других моделей Tesla, в частности Cybertruck. Если компания действительно сосредоточится на роботах, то будущее даже самых перспективных электропикапов может оказаться под вопросом. Маск уже не раз доказывал, что любит удивлять и ломать стереотипы, но столь резкий поворот в стратегии может стать испытанием даже для его команды.

В любом случае, решение Tesla пожертвовать флагманскими электромобилями ради роботов Optimus — это вызов не только для конкурентов, но и для всей автомобильной отрасли. Теперь остается следить, как быстро Маск сможет реализовать свои грандиозные планы и насколько его роботы окажутся востребованными в реальной жизни.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Tesla Model X
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Ярославль Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться