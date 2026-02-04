Илон Маск объявил о закрытии флагманских моделей Tesla и планах по запуску гигантской линии роботов в Техасе

Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus

Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.

Новость о сворачивании производства культовых моделей Tesla — Model S и Model X — стала настоящим шоком для автомобильного рынка. Причина — не падение спроса или технологическое устаревание, а стратегический разворот компании в сторону робототехники. Илон Маск, как всегда, мыслит масштабно: вместо электрокаров на мощностях Tesla теперь будут собирать миллионы человекоподобных роботов Optimus.

На недавней конференции по итогам четвертого квартала 2025 года Маск подтвердил, что производство Model S и Model X будет остановлено. По его словам, освободившиеся мощности займет линия по выпуску роботов Optimus третьего поколения. Речь идет не о сотнях или тысячах, а о целевых миллионах экземпляров в год после выхода на полную мощность. Такой подход полностью меняет представление о будущем Tesla и всей индустрии.

Однако позже Маск уточнил: основной упор будет сделан на строительстве гигантского нового завода в Техасе, где темпы выпуска Optimus окажутся еще выше. Это заявление вызвало бурное обсуждение среди экспертов и аналитиков. Многие задаются вопросом, не станет ли этот шаг началом конца традиционного автопроизводства у Tesla.

Переход к массовому выпуску роботов — не просто технологический скачок, а попытка создать новый рынок, где машины будут не только перевозить людей, но и выполнять сложные задачи в промышленности, логистике и даже быту. Маск не скрывает своих амбиций: он хочет, чтобы Optimus стал таким же привычным элементом жизни, как смартфон или автомобиль. Однако пока неясно, насколько быстро общество и рынок смогут адаптироваться к такому сценарию.

Интересно, что на фоне этих новостей многие аналитики обращают внимание на судьбу других моделей Tesla, в частности Cybertruck. Если компания действительно сосредоточится на роботах, то будущее даже самых перспективных электропикапов может оказаться под вопросом. Маск уже не раз доказывал, что любит удивлять и ломать стереотипы, но столь резкий поворот в стратегии может стать испытанием даже для его команды.

В любом случае, решение Tesla пожертвовать флагманскими электромобилями ради роботов Optimus — это вызов не только для конкурентов, но и для всей автомобильной отрасли. Теперь остается следить, как быстро Маск сможет реализовать свои грандиозные планы и насколько его роботы окажутся востребованными в реальной жизни.