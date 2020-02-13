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13 февраля 2020, 08:06

Tesla отзовет более 15 000 электрокаров

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Фото: insideevs.com
Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США и министерство транспорта Канады объявили о начале отзывной кампании в отношении электрических кроссоверов Tesla Model X. Причиной стала коррозия болтов электроусилителя руля.
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Очередная отзывная кампания связана с риском отказа электроусилителя рулевого управления. Выяснилось, что в регионах с холодным климатом, где применяются противогололедные реагенты, коррозия развивается быстрее. В результате, алюминиевые болты, которые крепят вспомогательный электродвигатель рулевого механизма к корпусу редуктора, могут корродировать и сломаться. Без исправного усилителя руль становится тяжелее, что увеличивает риск аварии.

Под действие отзывной кампании подпадают все кроссоверы Tesla Model X, выпущенные вплоть до середины октября 2016 года. В общей сложности – свыше 15 000 машин: 14 193 в США и 843 в Канаде. На всех электрокарах заменят крепежные болты усилителя руля и даже, при необходимости, весь рулевой механизм. К счастью, выявленная неисправность пока не стала причиной ни одного ДТП. Владельцам автомобилей, изготовленным позднее этой даты, беспокоиться не о чем.

В марте 2018 года компания Tesla уже объявляла аналогичный масштабный отзыв электрокаров Model S, выпущенных до апреля 2016 года. Тогда у 123 тысяч автомобилей по всему миру должны были заменить болты электроусилителя руля.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
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Tesla отзовет более 15 000 электрокаров
{{material_123257}}Очередная отзывная кампания связана с риском отказа электроусилителя рулевого управления. Выяснилось, что в регионах с холодным климатом, где применяются противогололедные реагенты, коррозия развивается быстрее. В результате, алюминиевые болты, которые крепят вспомогательный электродвигатель рулевого механизма к корпусу редуктора, могут корродировать и сломаться. Без исправного усилителя руль становится тяжелее, что увеличивает риск аварии.Под действие отзывной кампании подпадают все кроссоверы Tesla Model X, выпущенные вплоть до середины октября 2016 года. В общей сложности – свыше 15 000 машин: 14 193 в США и 843 в Канаде. На всех электрокарах заменят крепежные болты усилителя руля и даже, при необходимости, весь рулевой механизм. К счастью, выявленная неисправность пока не стала причиной ни одного ДТП. Владельцам автомобилей, изготовленным позднее этой даты, беспокоиться не о чем.В марте 2018 года компания Tesla уже объявляла аналогичный масштабный отзыв электрокаров Model S, выпущенных до апреля 2016 года. Тогда у 123 тысяч автомобилей по всему миру должны были заменить болты электроусилителя руля.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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