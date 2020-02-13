13 февраля 2020, 08:06
Tesla отзовет более 15 000 электрокаров
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Фото: insideevs.com
Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США и министерство транспорта Канады объявили о начале отзывной кампании в отношении электрических кроссоверов Tesla Model X. Причиной стала коррозия болтов электроусилителя руля.
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Под действие отзывной кампании подпадают все кроссоверы Tesla Model X, выпущенные вплоть до середины октября 2016 года. В общей сложности – свыше 15 000 машин: 14 193 в США и 843 в Канаде. На всех электрокарах заменят крепежные болты усилителя руля и даже, при необходимости, весь рулевой механизм. К счастью, выявленная неисправность пока не стала причиной ни одного ДТП. Владельцам автомобилей, изготовленным позднее этой даты, беспокоиться не о чем.
В марте 2018 года компания Tesla уже объявляла аналогичный масштабный отзыв электрокаров Model S, выпущенных до апреля 2016 года. Тогда у 123 тысяч автомобилей по всему миру должны были заменить болты электроусилителя руля.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
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