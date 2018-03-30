30 марта 2018, 12:24

Tesla отзывает более 120 тысяч Model S

Компания Tesla разослала уведомления о начале сервисной кампании. Отзыв касается 123 тысяч седанов Model S, выпущенных до 2016 года. Причина – ржавые болты в креплении гидроусилителя руля.
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Представители Tesla подчеркивают, что коррозия болтов не сказывается на управляемости электрокаров. Сложности у водителей могут возникнуть лишь при парковке. На минимальных скоростях им придется прилагать больше усилий, чтобы вывернуть руль. 

Особенно проблема актуальна для автомобилей, которые эксплуатируются в холодном климате, где дороги зимой регулярно обрабатывают реагентами. Тем не менее, в сервис пригласили всех владельцев Model S старше 2 лет. Специалисты дилерского центра бесплатно заменят ржавые болты на новые, более устойчивые к коррозии.

В ноябре 2015 Tesla уже отзывала все выпущенные к тому моменту седаны Model S, а их набралось без малого 90 000 автомобилей. Выяснилось, что из-за дефекта ремня безопасности, он мог внезапно отстегиваться, подвергая серьезной опасности жизнь пассажира. А в декабре 2017 года сотрудники завода Tesla во Фримонте проговорились, что более 90% электрокаров Model S и Model X имеют производственные дефекты. Причем это не только мелкие сколы или царапины, но и более существенные недоработки.
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Tesla отзывает более 120 тысяч Model S
{{material_121351}}Представители Tesla подчеркивают, что коррозия болтов не сказывается на управляемости электрокаров. Сложности у водителей могут возникнуть лишь при парковке. На минимальных скоростях им придется прилагать больше усилий, чтобы вывернуть руль. Особенно проблема актуальна для автомобилей, которые эксплуатируются в холодном климате, где дороги зимой регулярно обрабатывают реагентами. Тем не менее, в сервис пригласили всех владельцев Model S старше 2 лет. Специалисты дилерского центра бесплатно заменят ржавые болты на новые, более устойчивые к коррозии.В ноябре 2015 Tesla уже отзывала все выпущенные к тому моменту седаны Model S, а их набралось без малого 90 000 автомобилей. Выяснилось, что из-за дефекта ремня безопасности, он мог внезапно отстегиваться, подвергая серьезной опасности жизнь пассажира. А в декабре 2017 года сотрудники завода Tesla во Фримонте проговорились, что более 90% электрокаров Model S и Model X имеют производственные дефекты. Причем это не только мелкие сколы или царапины, но и более существенные недоработки.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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