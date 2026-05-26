5 самых нелепых причин массовых отзывов автомобилей, которые стоили производителям миллионы

Tesla отзывает авто из-за отсутствия наклеек, Mazda и Toyota - из-за пауков, а Lada - из-за цвета запаски

В США почти 15 тысяч Tesla Model Y отправили на сервис не из-за поломки, а из-за отсутствия наклеек. Вспоминаем, какие еще странные причины приводили к массовым отзывам авто. Какие риски для водителей и что делать, если ваш автомобиль попал под такую кампанию - объясняем, почему важно следить за новостями об отзывах.

Как сообщает Autonews, Tesla объявила об отзыве 14 575 кроссоверов Model Y в США. Причина - отсутствие сертификационной наклейки с весовыми характеристиками. По мнению американского регулятора NHTSA, без этой информации водитель может случайно перегрузить автомобиль, что увеличивает риск аварии. Пока ни одного инцидента не зафиксировано, но компания уже начала устранять недочет: все машины, попавшие под отзыв, получат необходимые стикеры.

Схожие истории происходили и с другими производителями. Skoda в 2021 году в России отозвала 1824 кроссовера Kodiaq из-за неправильного номера Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на наклейке. Хотя технической угрозы не было, компания быстро исправила ошибку, чтобы соответствовать стандартам.

Еще более необычный случай произошел с Lotus Evora в 2013 году. Всего 28 спорткаров пришлось вернуть на доработку из-за отсутствия специальной наклейки на лобовом стекле. На ней должно было быть указано, что пассажирская подушка безопасности может не соответствовать требованиям регулятора - такое разрешение обычно получают только мелкосерийные производители.

Российский рынок тоже не остался в стороне. В 2018 году АвтоВАЗ провел сервисную кампанию для 41 507 автомобилей Lada Vesta. Причина - запасное колесо оказалось того же цвета, что и основные, хотя по ГОСТу оно должно отличаться. В багажник устанавливали шину Formula Energy, а на машину - Pirelli Cinturato P1, но оба диска были одинаково окрашены. Формально это нарушение, ведь «запаска» должна быть заметно отличимой.

Самая экзотическая причина массового отзыва - пауки в топливных баках. В 2011 году Mazda отозвала около 100 тысяч седанов Mazda6 из-за желтосумных пауков, которые плели паутину в вентиляционных трубках бензобака и дренажах кондиционера. Это приводило к утечкам топлива и сбоям электроники, вплоть до ложного срабатывания подушек безопасности. Для решения проблемы устанавливали специальные клапаны и обновляли ПО. Toyota в 2013 году отправила в сервис почти 885 тысяч автомобилей (Camry, Avalon, Venza) по аналогичной причине: пауки заселяли дренаж кондиционера, что могло привести к затоплению блока управления подушками безопасности и короткому замыканию.

Интересно, что подобные сервисные кампании - не редкость даже для новых моделей. Например, недавно стало известно о риске отсоединения колес у Tesla Cybertruck, из-за чего эти электропикапы также отправляют в сервис. Такие случаи показывают, что даже самые современные автомобили не застрахованы от неожиданных проблем.

Многие водители недооценивают важность информации о сервисных кампаниях, считая, что это касается только серьезных поломок. Однако практика показывает: даже мелкие ошибки могут привести к крупным расходам и необходимости посещения дилера. Как отмечают эксперты, важно регулярно проверять, не попал ли ваш автомобиль под отзыв, чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Для справки: по данным NHTSA, ежегодно в США проводится более тысячи отзывных кампаний, и их число растет. В России ситуация схожая - сервисные акции затрагивают как массовые, так и редкие модели. Важно помнить, что участие в таких кампаниях бесплатно для владельцев, а своевременное устранение даже незначительных недочетов может уберечь от серьезных последствий.