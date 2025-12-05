Владельцы Model Y Performance теряют VIN и ждут новых машин – что происходит с Tesla

Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения

Tesla неожиданно изменила сроки поставок Model Y Performance 2026 года. Некоторые клиенты лишились VIN, другим обещают собрать новые авто. Причины разнятся, а официальные комментарии не проясняют ситуацию. Вокруг новинки растет напряженность и множество слухов.

Потенциальные покупатели Tesla Model Y Performance в 2026 году столкнулись с неожиданными трудностями: компания внезапно изменила сроки поставок, а у нескольких клиентов и полностью аннулировала уже присвоенные VIN-номера. Вместо перспективных автомобилей Tesla сообщает, что для них будет построена новая машина. Такая ситуация вызвала волну обсуждений и недоумения среди покупателей, ведь объяснения производителя были разными и не всегда логичными.

Как сообщает autoevolution, часть клиентов Tesla в США, оформивших заказы на Model Y Performance, получили уведомления о переносе даты доставки. При этом у некоторых из них в личном кабинете исчезли VIN-номера, что обычно свидетельствует о серьезных изменениях в процессе производства или логистики. В письмах Tesla говорится, что для клиентов будет собран новый автомобиль, однако принципы таких действий компания не раскрывает.

Ситуация усугубляется тем, что объяснения, которые Tesla дает разным клиентам, не соответствуют действительности. Одни сообщают о технических тонкостях, другие – о необходимости обновления комплектаций, третьи – о неких внутренних изменениях на производстве. Это породило массу слухов: от возможных проблем с качеством первых участников до предположений о доработке конструкций или программного обеспечения.

Интересно, что запуск Model Y Performance в 2026 году в США произошел в форме так называемого «бумажного старта» – когда автомобиль официально представлен и доступен для заказа, но реальные поставки не осуществляются.Покупатели, ожидавшие своих машин в ближайшие месяцы, теперь не знают, когда смогут получить долгожданный электрокроссовер.

В социальных сетях и на форумах владельцы Tesla обсуждают возможные причины происходящего. Некоторые считают, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих или обнаружила дефекты в первых экземплярах Model Y Performance. Другие предполагают, что Tesla приняла решение о внесении срочных изменений в оснащение или программное обеспечение для улучшения характеристик или устранения потенциальных проблем.

Пока разъяснений от Теслы не поступило, ситуация остается неопределенной. Владельцы заказанных автомобилей постоянно ждут и надеются на скорое решение вопроса. Между тем, интерес к Model Y Performance 2026 года только растет.