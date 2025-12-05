Владельцы Model Y Performance теряют VIN и ждут новых машин – что происходит с Tesla

5 декабря 2025, 19:08
Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения
Tesla неожиданно изменила сроки поставок Model Y Performance 2026 года. Некоторые клиенты лишились VIN, другим обещают собрать новые авто. Причины разнятся, а официальные комментарии не проясняют ситуацию. Вокруг новинки растет напряженность и множество слухов.
Потенциальные покупатели Tesla Model Y Performance в 2026 году столкнулись с неожиданными трудностями: компания внезапно изменила сроки поставок, а у нескольких клиентов и полностью аннулировала уже присвоенные VIN-номера. Вместо перспективных автомобилей Tesla сообщает, что для них будет построена новая машина. Такая ситуация вызвала волну обсуждений и недоумения среди покупателей, ведь объяснения производителя были разными и не всегда логичными.
Как сообщает autoevolution, часть клиентов Tesla в США, оформивших заказы на Model Y Performance, получили уведомления о переносе даты доставки. При этом у некоторых из них в личном кабинете исчезли VIN-номера, что обычно свидетельствует о серьезных изменениях в процессе производства или логистики. В письмах Tesla говорится, что для клиентов будет собран новый автомобиль, однако принципы таких действий компания не раскрывает.
Ситуация усугубляется тем, что объяснения, которые Tesla дает разным клиентам, не соответствуют действительности. Одни сообщают о технических тонкостях, другие – о необходимости обновления комплектаций, третьи – о неких внутренних изменениях на производстве. Это породило массу слухов: от возможных проблем с качеством первых участников до предположений о доработке конструкций или программного обеспечения.
Интересно, что запуск Model Y Performance в 2026 году в США произошел в форме так называемого «бумажного старта» – когда автомобиль официально представлен и доступен для заказа, но реальные поставки не осуществляются.Покупатели, ожидавшие своих машин в ближайшие месяцы, теперь не знают, когда смогут получить долгожданный электрокроссовер.
В социальных сетях и на форумах владельцы Tesla обсуждают возможные причины происходящего. Некоторые считают, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих или обнаружила дефекты в первых экземплярах Model Y Performance. Другие предполагают, что Tesla приняла решение о внесении срочных изменений в оснащение или программное обеспечение для улучшения характеристик или устранения потенциальных проблем.
Пока разъяснений от Теслы не поступило, ситуация остается неопределенной. Владельцы заказанных автомобилей постоянно ждут и надеются на скорое решение вопроса. Между тем, интерес к Model Y Performance 2026 года только растет.
Похожие материалы Тесла
-
25.11.2025, 15:52
Tesla Model Y признан самым ненадежным автомобилем среди всех машин 2022–2023 годов
Свежий отчет TUV 2026 впервые подробно оценил электромобили. Большинство моделей показали достойную надежность. Однако Tesla Model Y и Model 3 оказались в самом низу рейтинга. Model Y установил антирекорд по количеству дефектов за последние 10 лет. Эксперты удивлены результатами и ищут причины.Читать далее
-
24.11.2025, 05:10
Рейтинг надежности TÜV 2026: какие автомобили не могут пройти техосмотр с первого раза?
Новый отчет о надежности удивил всех. Электромобили впервые оценили по-новому. Один популярный кроссовер провалил тест. Его проблемы оказались очень серьезными. Узнайте, кто возглавил свежий рейтинг.Читать далее
-
20.11.2025, 05:24
Обновленный Tesla Model Y стал лидером по безопасности в тестах Euro NCAP 2025
Euro NCAP опубликовал свежие результаты испытаний, охвативших рекордное число новых авто. Tesla Model Y уверенно вошел в число лидеров по безопасности. Lucid Gravity также получил высший балл, но не смог повторить успех во всех категориях. Итоги тестов удивили экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
11.11.2025, 07:39
Tesla расширяет возможности Model Y L: теперь доступна функция Vehicle to Load
Tesla внедряет новую функцию для Model Y L в Китае. Теперь электрокар может отдавать энергию внешним устройствам. Компания предлагает бесплатный адаптер для владельцев. Подробности о нововведении и его перспективах – в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
03.11.2025, 15:37
Tesla выпустила доступные Model Y и Model 3: известны цены и комплектации
Tesla представила новые базовые версии электромобилей. Цены на Model Y и Model 3 снижены. Компания убрала некоторые опции. Это сделало машины более доступными. Узнайте, чего лишились бюджетные электрокары.Читать далее
-
03.11.2025, 14:57
Porsche показал первый полностью электрический Macan GTS
Porsche представил электрический Macan GTS. Он получил впечатляющую динамику и скорость. Автомобиль станет прямым конкурентом Tesla Model Y. Новинка предлагает более традиционные ощущения от вождения.Читать далее
-
29.10.2025, 06:11
Lucid готовит электрокроссовер за $50 000 для конкуренции с Tesla Model Y
Lucid Motors раскрыла первые детали своего нового электрокроссовера. Модель обещает стать доступнее флагманов бренда. Ожидается старт продаж в 2026 году. Подробности о проекте пока держатся в секрете. Эксперты гадают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
25.10.2025, 08:07
Tesla Model Y Standard теряет позиции на фоне доступных электрокаров конкурентов
Tesla Model Y Standard оказалась под давлением новых бюджетных электромобилей. Производитель урезал оснащение, но цена осталась высокой. Конкуренты уже предлагают более выгодные варианты. Покупатели начинают задумываться о выборе. Что происходит на рынке – читайте в материале.Читать далее
