Владельцы Model Y Performance теряют VIN и ждут новых машин – что происходит с Tesla

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 19:08

Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения

Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения

Владельцы Model Y Performance теряют VIN и ждут новых машин – что происходит с Tesla

Tesla переносит или отменяет поставки Model Y Performance 2026 года и дает разные объяснения

Tesla неожиданно изменила сроки поставок Model Y Performance 2026 года. Некоторые клиенты лишились VIN, другим обещают собрать новые авто. Причины разнятся, а официальные комментарии не проясняют ситуацию. Вокруг новинки растет напряженность и множество слухов.

Tesla неожиданно изменила сроки поставок Model Y Performance 2026 года. Некоторые клиенты лишились VIN, другим обещают собрать новые авто. Причины разнятся, а официальные комментарии не проясняют ситуацию. Вокруг новинки растет напряженность и множество слухов.

Потенциальные покупатели Tesla Model Y Performance в 2026 году столкнулись с неожиданными трудностями: компания внезапно изменила сроки поставок, а у нескольких клиентов и полностью аннулировала уже присвоенные VIN-номера. Вместо перспективных автомобилей Tesla сообщает, что для них будет построена новая машина. Такая ситуация вызвала волну обсуждений и недоумения среди покупателей, ведь объяснения производителя были разными и не всегда логичными.

Как сообщает autoevolution, часть клиентов Tesla в США, оформивших заказы на Model Y Performance, получили уведомления о переносе даты доставки. При этом у некоторых из них в личном кабинете исчезли VIN-номера, что обычно свидетельствует о серьезных изменениях в процессе производства или логистики. В письмах Tesla говорится, что для клиентов будет собран новый автомобиль, однако принципы таких действий компания не раскрывает.

Ситуация усугубляется тем, что объяснения, которые Tesla дает разным клиентам, не соответствуют действительности. Одни сообщают о технических тонкостях, другие – о необходимости обновления комплектаций, третьи – о неких внутренних изменениях на производстве. Это породило массу слухов: от возможных проблем с качеством первых участников до предположений о доработке конструкций или программного обеспечения.

Интересно, что запуск Model Y Performance в 2026 году в США произошел в форме так называемого «бумажного старта» – когда автомобиль официально представлен и доступен для заказа, но реальные поставки не осуществляются.Покупатели, ожидавшие своих машин в ближайшие месяцы, теперь не знают, когда смогут получить долгожданный электрокроссовер.

В социальных сетях и на форумах владельцы Tesla обсуждают возможные причины происходящего. Некоторые считают, что компания столкнулась с нехваткой комплектующих или обнаружила дефекты в первых экземплярах Model Y Performance. Другие предполагают, что Tesla приняла решение о внесении срочных изменений в оснащение или программное обеспечение для улучшения характеристик или устранения потенциальных проблем.

Пока разъяснений от Теслы не поступило, ситуация остается неопределенной. Владельцы заказанных автомобилей постоянно ждут и надеются на скорое решение вопроса. Между тем, интерес к Model Y Performance 2026 года только растет.

Упомянутые модели: Tesla Model Y
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Тверь Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться