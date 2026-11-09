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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

9 ноября 2026, 22:11

Отозвали 11 раз за пару лет: какие фатальные просчеты погубили пикап Маска

Отозвали 11 раз за пару лет: какие фатальные просчеты погубили пикап Маска

Почему Илон Маск сворачивает выпуск Cybertruck и причем тут беспилотники

Отозвали 11 раз за пару лет: какие фатальные просчеты погубили пикап Маска

Илон Маск планирует остановить выпуск Cybertruck в Техасе в середине 2027 года. Продажи в США за 2025-й упали на 48,1%. За громким запуском последовали задержки и 11 отзывных кампаний.

Илон Маск планирует остановить выпуск Cybertruck в Техасе в середине 2027 года. Продажи в США за 2025-й упали на 48,1%. За громким запуском последовали задержки и 11 отзывных кампаний.

Мощности Gigafactory Texas под Остином Илон Маск рассчитывает перенаправить на выпуск беспилотных Cybercab. Tesla намерена начать сворачивать производство Cybertruck примерно в середине 2027 года, чтобы освободить место для наращивания выпуска роботакси. Речь идет о перераспределении производственных площадей: платформа пикапа останется прежней. Серийный Cybertruck выпускают на техасском заводе. Это единственная публично известная площадка Tesla, оснащенная оборудованием для производства его специализированных компонентов. О переносе сборки на другой завод компания не объявляла. Cybercab, дебютировавший в 2024 году, создается как автономное транспортное средство без руля и педалей. По данным Reuters, решение свернуть выпуск приняли на фоне устойчиво слабых продаж и ограниченной географии продаж модели.

Рыночные результаты заметно уступили планам. По оценке Car and Driver, за все время продано чуть более 70 тыс. Cybertruck, тогда как Маск рассчитывал на выпуск около 250 тыс. машин ежегодно. В США за 2024 год реализовали примерно 38 965 пикапов, а в 2025-м - 20 237, на 48,1% меньше. На фоне слабого спроса автомобили стала закупать SpaceX: в четвертом квартале 2025 года компания приобрела 1279 машин, более 18% продаж Cybertruck за этот период. За весь год SpaceX потратила на них около $131 млн. Уже выпущенные пикапы продолжат ездить и после сокращения производства: Маск отмечал, что Cybertruck останется на дорогах еще долго.

Сходную перестройку производства затрагивает материал о планах Schaeffler.

Задержки и цены изменили планы

Публичная премьера прототипа Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года, а поставки должны были начаться в 2021 году. Tesla перенесла сроки: компании пришлось изменить дизайн, а затем доработать функции и компоненты. Первые серийные автомобили начали поставлять только в 2023-м. Еще до старта производства компания принимала бронирования с возвращаемым депозитом $100. 23 ноября 2019 года Маск сообщил о 146 тыс. заявок; размер предзаказов составлял от $1 тыс. до $8 тыс. Они не обязывали покупать автомобиль, депозит можно было вернуть. Некоторые бронирования выставляли на eBay. По данным созданного сообществом Electrek трекера, количество заявок позже достигло примерно 1,9 млн.

Обещанные цены также не сохранились. Одномоторную версию с задним приводом Tesla оценивала от $39 тыс., двухмоторную полноприводную - от $49 тыс. В 2025 году Long Range с одним мотором вышла за $71 985 и продержалась в продаже несколько месяцев. В феврале компания представила новую базовую версию с двумя моторами за $62 235, но через десять дней подняла цену до $72 235. В 2026 году базовый полноприводный вариант подорожал до $77 235, а Premium All-Wheel Drive - до $87 235. Cyberbeast остался по цене $102 235, или около 8,4 млн рублей.

Пикап дебютировал в 2019 году с угловатым дизайном. Заявленный запас хода зависит от версии: от 400 до более чем 700 км. Cyberbeast разгоняется до 100 км/ч примерно за 2,6 секунды. Однако география продаж ограничена: вице-президент Tesla по инженерии Ларс Морави говорил, что компания не намерена выводить модель в Европу. Там спрос на крупные пикапы ниже, а правила требуют скруглять выступающие части кузова на 3,2 мм. По словам Морави, выполнить это требование на панелях из нержавеющей стали толщиной 1,4 мм практически невозможно. Для версий с полной массой более 3,5 т также потребуется категория C.

В Китае Cybertruck прошел сертификацию, но Tesla заявила, что не планирует местные продажи. Среди препятствий назывались ограничения для пикапов и требования к безопасности кузова. Глава ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу указывал на возможные дополнительные риски для пешеходов из-за угловатой конструкции кузова и использованного материала.

Демонстрация прочности и отзывные кампании

На премьере 22 ноября 2019 года двери выдержали удары молотом, но металлические шары оставили трещины на боковых стеклах. Маск объяснил, что стекло могло пострадать от предыдущих ударов по двери, и подчеркнул: осколки не попали в салон. В ноябре 2023 года главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен бросил бейсбольный мяч в бронированное стекло. Оно выдержало удар.

По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), Cybertruck попал под 11 отзывных кампаний. В апреле 2024 года Tesla устраняла риск заклинивания педали акселератора: накладка могла сместиться и застрять в обшивке при полном нажатии. Ее фиксировали заклепкой. В марте 2025 года объявили отзыв примерно 46 тыс. машин из-за элементов облицовки крыши, которые могли отделиться на ходу. Кампания октября того же года касалась дополнительной световой балки на лобовом стекле: ее крепление могло ослабнуть.

В апреле 2026 года Tesla объявила отзыв из-за риска трещин в колесных дисках и возможного отделения колеса. Для ремонта компания предусмотрела бесплатную замену тормозных роторов. Также бесплатно заменят ступицы и колесные гайки.

Упомянутые марки: Tesla
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