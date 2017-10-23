23 октября 2017, 14:09

Tesla планирует строительство завода в Китае

В иностранных СМИ появилась информация о том, что американский производитель электрокаров Tesla достиг соглашения с мэрией Шанхая о строительстве собственного предприятия на территории города.
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Автомобильная компания пока воздерживается от официальных комментариев. Как сообщают представители Tesla, соответствующее заявление будет сделано до конца года. Стоит помнить, что желание локализовать производство на территории КНР у Tesla возникло еще несколько лет назад, но на протяжении длительного времени не удавалось достичь договоренностей с властями страны.

Согласно китайскому законодательству, все иностранные компании, желающие запустить производство в Поднебесной, обязаны объединить усилия с одной из местных компаний. Это слияние обязывает иностранцев делиться с домашними производителями прибылью и технологиями. В большинстве случаев, это являлось серьезной преградой для многих автомобильных марок. Но Министерство торговли КНР не отрицает, что уже со следующего года данное правило будет отменено.

Китайская народная республика является весьма важным рынком для Tesla. Локализация производства позволит сократить расходы на выпуск электрокаров, правда, импортную пошлину в размере 25% все же придется заплатить. В прошлом году американской компании удалось увеличить продажи в Китае почти в три раза, а доля от общей выручки составила 14%.

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Tesla планирует строительство завода в Китае
{{material_121418}}Автомобильная компания пока воздерживается от официальных комментариев. Как сообщают представители Tesla, соответствующее заявление будет сделано до конца года. Стоит помнить, что желание локализовать производство на территории КНР у Tesla возникло еще несколько лет назад, но на протяжении длительного времени не удавалось достичь договоренностей с властями страны.Согласно китайскому законодательству, все иностранные компании, желающие запустить производство в Поднебесной, обязаны объединить усилия с одной из местных компаний. Это слияние обязывает иностранцев делиться с домашними производителями прибылью и технологиями. В большинстве случаев, это являлось серьезной преградой для многих автомобильных марок. Но Министерство торговли КНР не отрицает, что уже со следующего года данное правило будет отменено.Китайская народная республика является весьма важным рынком для Tesla. Локализация производства позволит сократить расходы на выпуск электрокаров, правда, импортную пошлину в размере 25% все же придется заплатить. В прошлом году американской компании удалось увеличить продажи в Китае почти в три раза, а доля от общей выручки составила 14%.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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