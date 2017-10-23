Tesla планирует строительство завода в Китае
Согласно китайскому законодательству, все иностранные компании, желающие запустить производство в Поднебесной, обязаны объединить усилия с одной из местных компаний. Это слияние обязывает иностранцев делиться с домашними производителями прибылью и технологиями. В большинстве случаев, это являлось серьезной преградой для многих автомобильных марок. Но Министерство торговли КНР не отрицает, что уже со следующего года данное правило будет отменено.
Китайская народная республика является весьма важным рынком для Tesla. Локализация производства позволит сократить расходы на выпуск электрокаров, правда, импортную пошлину в размере 25% все же придется заплатить. В прошлом году американской компании удалось увеличить продажи в Китае почти в три раза, а доля от общей выручки составила 14%.
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