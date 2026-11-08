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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

8 ноября 2026, 21:49

Оказался не нужен? Почему Tesla экстренно сокращает сборку Cybertruck

Оказался не нужен? Почему Tesla экстренно сокращает сборку Cybertruck

Сворачивают производство: какая фатальная проблема погубила Tesla Cybertruck?

Оказался не нужен? Почему Tesla экстренно сокращает сборку Cybertruck

Tesla планирует свернуть выпуск Cybertruck в Техасе примерно в середине 2027 года. Илон Маск объяснил это расширением производства Cybercab для роботакси. Перенос пикапа на другой завод не подтвержден, а поставки категории «Другие модели» снизились.

Tesla планирует свернуть выпуск Cybertruck в Техасе примерно в середине 2027 года. Илон Маск объяснил это расширением производства Cybercab для роботакси. Перенос пикапа на другой завод не подтвержден, а поставки категории «Другие модели» снизились.

Cybertruck представили в 2019 году, а серийное производство запустили в конце 2023-го. Пикап собирают на Gigafactory Texas в Остине. Это единственная известная площадка Tesla, оснащенная оборудованием для выпуска его специализированных компонентов. По данным Reuters, 6 ноября 2026 года Илон Маск сообщил, что компания начнет сворачивать производство Cybertruck здесь примерно в середине 2027 года.

Речь идет о постепенном сокращении выпуска, а не об объявленной дате полного прекращения продаж модели. Маск связал решение с необходимостью освободить мощности для Cybercab. Tesla впервые показала этот двухместный автономный электромобиль в 2024 году. У него нет руля или педалей. Наружные зеркала также отсутствуют. Компания рассматривает Cybercab как основу собственной сети роботакси. В отдельных районах Остина на таких автомобилях уже возят пассажиров за плату. Tesla рассчитывает сделать Cybercab доступным для покупателей к концу 2026 года. Маск также говорил, что значительная часть машин может остаться в собственности компании и работать в ее роботакси-сети.

Маск не уточнил, перенесут ли выпуск Cybertruck на другой завод или окончательно свернут. Техасская площадка остается единственным публично известным заводом Tesla с необходимым оснащением для производства пикапа. Reuters отмечает, что дальнейшая судьба программы пока не решена.

Ведущий инженер Cybertruck Уэс Моррилл назвал пикап технологической платформой. Ее разработки продолжаются в Cybercab. Компания не перечислила конкретные узлы или производственные решения, которые могут использоваться в новом автомобиле. Перераспределение производственных планов обсуждалось и в других новостях автопрома, например в материале о сокращении площадок Schaeffler.

Cybertruck вышел на рынок в 2023 году. Илон Маск представлял его футуристической альтернативой традиционным пикапам General Motors и Ford, но модели сложно привлечь массовый спрос. Reuters связывает это с ограниченной практичностью машины. Дизайн и высокая цена также мешают продажам. Угловатый кузов из нержавеющей стали ограничил перспективы за пределами США: в ряде европейских стран получить разрешение на продажу оказалось сложно.

У модели возникли и другие проблемы. Tesla несколько раз отзывала Cybertruck и сталкивалась с вопросами к контролю качества. Компания пересматривала цены.

Отдельные продажи пикапа компания не раскрывает: Cybertruck входит в категорию «Другие модели». В третьем квартале 2026 года Tesla поставила в этой категории 8295 автомобилей. Во втором квартале показатель составлял 12 364.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
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