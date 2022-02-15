Tesla пока не в состоянии вырваться в лидеры на рынке Китая (там свои героев хватает)
Фото: SAIC
Из этого числа 80,8% (333 000 ед.), то есть подавляющее большинство пришлось на электромобили. Соответственно, доля PHEV - 19,2% (79 000 ед.). Учитывая, что всего в КНР в прошлом месяце удалось реализовать 2,09 млн новых машин, процент «чистюль» достиг цифры около 19% (в январе 2021-го было 8,4%).
Активнее всего месяц отработал концерн BYD – 93 168 ед., на второй позиции разместился другой крупный автогигант - SAIC (72 236 ед.), замкнул тройку сильнейших американский представитель Tesla (59 845 ед.), причем из этого количества было экспортировано 40 499 электромобилей.
Расклад в среде китайских стартапов показал преимущество Xpeng (12 922 ед.) перед Nio (9 652 ед.). Однако оба производителя отстали от GAC Aion (16 031 ед.) и Great Wall Ora (13 229 ед.), которые имеют сильную поддержку крупных корпораций. Отмечается, что Nio, имя которого с некоторых пор известно европейским потребителям, пропустил вперед даже Neta Automobile, компанию, о которой многие не слышали.
В ТОП-10 фигурирует имя Geely, причем озвученный объем в 17 928 ед. – это суммарный итог деятельности нескольких марок, входящих в Группу: Geometry, Zeekr и Lynk & Co.
Составители списка акцентируют внимание на том, что он неполный, поскольку далеко не каждый автопроизводитель озвучил свои показатели продаж. Здесь нет, например, данных от Volkswagen, машины которого в Китае традиционно востребованы, а также отсутствует статистика по SAIC-GM-Wuling, чьи микро-электромобили по-прежнему пользуются спросом.
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