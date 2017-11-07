7 ноября 2017, 19:14

Tesla показала новое изображение своего грузовика

Инженеры Tesla продолжают работу над первым в истории марки электрическим грузовиком. Автомобиль должен дебютировать 16 ноября в дизайн-центре марки в Хоторне.
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Производитель обещает оснастить транспорт беспилотными системами управления и обеспечить большой запас хода. Поэтому грузовик на электрическом ходу будет способен преодолевать маршрут без участия человека, при этом у него будет функция движения в колонне, следующей за ведущим транспортным средством.

По заявленным данным, заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния почти в 500 км. Такой показатель особо важен для американцев, поскольку их грузоперевозки зачастую ориентированы на это расстояние. Но при этом производитель заявил, что в кабине грузовика не будет предусмотрено спальное место.

Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.

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Tesla показала новое изображение своего грузовика
{{material_121462}}Производитель обещает оснастить транспорт беспилотными системами управления и обеспечить большой запас хода. Поэтому грузовик на электрическом ходу будет способен преодолевать маршрут без участия человека, при этом у него будет функция движения в колонне, следующей за ведущим транспортным средством. По заявленным данным, заряда аккумуляторов будет достаточно для преодоления расстояния почти в 500 км. Такой показатель особо важен для американцев, поскольку их грузоперевозки зачастую ориентированы на это расстояние. Но при этом производитель заявил, что в кабине грузовика не будет предусмотрено спальное место. Дальнейшие планы компании предполагают разработку более емкого комплекта батарей для электрогрузовиков, что позволит вывести новинку на экспортные рынки.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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