8 июня 2018, 09:38

Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение

Илон Маск продемонстрировал на встрече с акционерами первый официальный тизер нового электрокара Model Y. Модель будет представлять собой компактный кроссовер и займет в линейке Tesla место на ступеньку ниже Model X.
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  Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение Tesla Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение Tesla Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение Tesla Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение Tesla Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение
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Несмотря на периодически возникающие проблемы с производством компактного седана Model 3, Илон Маск настроен решительно. Сроки выхода на рынок нового компактного кроссовера Model Y остаются прежними. Публичный дебют состоится в марте 2019 года, а конвейер запустят в начале 2020-го.

На конференции акционеров Tesla Илон Маск показал размытый тизер новинки. Художники всего мира тут же стали предлагать свои версии того, как будет выглядеть новый кроссовер. В галерее выше мы собрали некоторые из них.

Компактный кроссовер построят на одной платформе с Model 3. От него же по наследству перейдет несколько ключевых узлов и силовая установка. Известно, что запас хода составит более 360 километров, а разгон от нуля до 96 км/ч займет около 4 секунд.
 
Автомобиль получит обычные двери, а его салон лишится кожаной отделки. Все это должно сделать цену Model Y максимально доступной. По прогнозам, новинка будет стоить около 45 000 долларов. Для сравнения цена старшего «брата» Model X стартует с отметки 77 800 долларов.
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Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение
{{material_123063}}Несмотря на периодически возникающие проблемы с производством компактного седана Model 3, Илон Маск настроен решительно. Сроки выхода на рынок нового компактного кроссовера Model Y остаются прежними. Публичный дебют состоится в марте 2019 года, а конвейер запустят в начале 2020-го.На конференции акционеров Tesla Илон Маск показал размытый тизер новинки. Художники всего мира тут же стали предлагать свои версии того, как будет выглядеть новый кроссовер. В галерее выше мы собрали некоторые из них.Компактный кроссовер построят на одной платформе с Model 3. От него же по наследству перейдет несколько ключевых узлов и силовая установка. Известно, что запас хода составит более 360 километров, а разгон от нуля до 96 км/ч займет около 4 секунд. Автомобиль получит обычные двери, а его салон лишится кожаной отделки. Все это должно сделать цену Model Y максимально доступной. По прогнозам, новинка будет стоить около 45 000 долларов. Для сравнения цена старшего «брата» Model X стартует с отметки 77 800 долларов.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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