8 июня 2018, 09:38
Tesla показала силуэт Model Y, художники напрягают воображение
Илон Маск продемонстрировал на встрече с акционерами первый официальный тизер нового электрокара Model Y. Модель будет представлять собой компактный кроссовер и займет в линейке Tesla место на ступеньку ниже Model X.
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На конференции акционеров Tesla Илон Маск показал размытый тизер новинки. Художники всего мира тут же стали предлагать свои версии того, как будет выглядеть новый кроссовер. В галерее выше мы собрали некоторые из них.
Компактный кроссовер построят на одной платформе с Model 3. От него же по наследству перейдет несколько ключевых узлов и силовая установка. Известно, что запас хода составит более 360 километров, а разгон от нуля до 96 км/ч займет около 4 секунд.
Автомобиль получит обычные двери, а его салон лишится кожаной отделки. Все это должно сделать цену Model Y максимально доступной. По прогнозам, новинка будет стоить около 45 000 долларов. Для сравнения цена старшего «брата» Model X стартует с отметки 77 800 долларов.
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