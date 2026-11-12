Ультиматум на 48 часов и угроза судом: какой запрещенный эксперимент журналистов с Tesla Model Y вывел автогиганта из себя?

12 ноября 2026, 22:58
Взломали софт и устроили жесткий тест под ливнем: почему юристы Tesla в Китае в ярости и требуют удалить все публикации
Взломали софт и устроили жесткий тест под ливнем: почему юристы Tesla в Китае в ярости и требуют удалить все публикации
Китайское издание D1EV испытало FSD V14 после неофициальной активации системы, не получившей одобрения властей КНР. Tesla потребовала убрать публикации и раскрыть сведения о машинах. Пан Ичэн отказался, предложив компании обратиться в суд.
Для испытаний D1EV взяло Tesla Model Y с неофициально активированной версией программного обеспечения FSD V14.2.2. Автомобиль участвовал в соревновании Intelligent Driving Competition в Чанше. Речь о тестировании Model Y, а не о премьере новой модели или официальной конфигурации Tesla.
Испытания прошли на автомагистралях и городских улицах, в том числе ночью и под сильным дождем. Совокупный пробег превысил 800 км. В этом случае FSD работала как программный комплекс помощи водителю, а не как подтвержденная система автономного управления без участия человека. На момент конфликта FSD V14 не получила полного регуляторного одобрения для коммерческого запуска в Китае.
Юридический департамент китайского подразделения Tesla потребовал от D1EV прекратить несанкционированные активацию и тестирование FSD, а также удалить все материалы: видеозаписи и статьи, прямые трансляции и публикации в социальных сетях. Компания запросила в течение 48 часов сведения о VIN задействованных автомобилей и возврат машин к заводским настройкам. От редакции Tesla потребовала не повторять подобные действия. Компания назвала испытания незаконными и заявила о возможных правовых последствиях.
Пан Ичэн отказался выполнять требования. Глава D1EV объяснил это общественным интересом к системе: по его словам, аудитория массово запрашивала информацию о FSD, а редакция неоднократно обращалась к Tesla за содействием в исследованиях. Пан также заявил, что многие китайские владельцы хотят узнать о прогрессе FSD V14.
Неофициальную активацию Пан назвал способом ответить на этот запрос. Он добавил, что редакция стремилась побудить власти КНР ускорить сертификацию системы. Tesla назвала действия D1EV несанкционированным тестированием и продвижением программного обеспечения.
О корпоративных предупреждениях в Китае рассказывал и материал о предупреждении Li Auto о фальшивом отзыве.
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