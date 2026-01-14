Маск меняет правила игры — что ждет владельцев Tesla дальше?

Tesla прекращает продажу FSD навсегда - теперь только подписка для всех владельцев

Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.

Tesla убирает возможность купить Full Self-Driving навсегда. С 15 февраля FSD будет доступен только по подписке. Цена может вырасти, но детали держат в секрете. Решение связано с новыми планами компании и личными интересами Маска. Водителей ждут перемены.

Компания Tesla неожиданно объявила о неожиданном предупреждении о распространении своего программного обеспечения Full Self-Driving (FSD). С 15 февраля 2026 года опция покупки FSD исчезнет - теперь доступ к системе автопилота можно будет получить исключительно по подписке. Об этом сообщил лично Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети, вызвав бурную реакцию среди владельцев электромобилей и экспертов рынка.

Ранее Tesla предложила два направления: разовую покупку FSD за значительную сумму или ежемесячную подписку. Теперь же второй вариант становится другим. По мнению многих аналитиков, это решение может быть связано с желанием компании повысить стоимость подписки, которая сейчас составляет 99 долларов в месяц. Маск не скрывает, что рассматривает возможность пересмотра ценовой политики, а также связывает нововведение с собственным новым пакетом вознаграждения.

Для многих владельцев Tesla это стало неожиданностью. Те, кто рассчитывал, что когда-нибудь воспользуются автопилотом без облака, теперь пересмотрели свои планы. Новая стратегия компании может привести к тому, что расходы на использование FSD будут значительно возрастать. Особенно это касается тех, кто планирует эксплуатировать автомобиль в течение нескольких лет подряд.

Интересно, что сам Маск и его устройство продолжают называть революционным продуктом Full Self-Driving. Однако на стороне системы все еще требуется постоянный контроль со стороны человека и не раз она становилась объектом критики. Несмотря на это, Tesla активно продвигает FSD в качестве ключевого поставщика своих автомобилей, а теперь еще и в качестве источника регулярного дохода.