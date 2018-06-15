15 июня 2018, 21:58

Tesla проехала по подземному тоннелю

Новый проект Илона Маска The Boring Company занимается строительством новой транспортной системы – сети подземных тоннелей, по которым автомобили будут перевозиться на специальных электрических тележках, питающихся от монорельса. В твиттере компании появилось видео тестового заезда кроссовера Tesla Model X.
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Tesla проехала по подземному тоннелю Tesla Model X
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Илон Маск поделился первым видео, демонстрирующим как будет работать подземная транспортная система. Сеть ...
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Сеть подземных тоннелей проложат под крупнейшими городами. С весны 2017 года The Boring Company ведет строительство первого тоннеля под Лос-Анджелесом. Недавно было подписано соглашение с властями Чикаго на прокладку еще одного тоннеля, который свяжет деловой центр города с аэропортом.

По замыслу Маска, по тоннелю шириной около 3,6 метра будут курсировать электробусы и электрические тележки для перевозки отдельных автомобилей. Скорость движения в тоннеле может достигать 200 км/ч. Приоритет планируется отдать шаттлам, перевозящим по 10 – 20 пассажиров. Таким образом, мы говорим о новом виде общественного транспорта. Опускать в тоннель электробусы и автомобили будут при помощи специальных лифтов. На поверхности «остановки» расположат неподалеку друг от друга, чтобы подвозить людей максимально близко к конечному пункту их поездки. Площадь одной такой «станции» будет не более одного парковочного места.

В дальнейшем новую муниципальную транспортную систему могут объединить с проектом вакуумных пассажирских тоннелей Hyperloop. Тоннели будут отвечать за дальние переезды, возможно даже межконтинентальные. Скорость в них будет значительно выше – до 1200 км/ч.
Дороги и пробки Тесла Модель Икс
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
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Tesla проехала по подземному тоннелю
{{material_122762}}Сеть подземных тоннелей проложат под крупнейшими городами. С весны 2017 года The Boring Company ведет строительство первого тоннеля под Лос-Анджелесом. Недавно было подписано соглашение с властями Чикаго на прокладку еще одного тоннеля, который свяжет деловой центр города с аэропортом.По замыслу Маска, по тоннелю шириной около 3,6 метра будут курсировать электробусы и электрические тележки для перевозки отдельных автомобилей. Скорость движения в тоннеле может достигать 200 км/ч. Приоритет планируется отдать шаттлам, перевозящим по 10 – 20 пассажиров. Таким образом, мы говорим о новом виде общественного транспорта. Опускать в тоннель электробусы и автомобили будут при помощи специальных лифтов. На поверхности «остановки» расположат неподалеку друг от друга, чтобы подвозить людей максимально близко к конечному пункту их поездки. Площадь одной такой «станции» будет не более одного парковочного места.В дальнейшем новую муниципальную транспортную систему могут объединить с проектом вакуумных пассажирских тоннелей Hyperloop. Тоннели будут отвечать за дальние переезды, возможно даже межконтинентальные. Скорость в них будет значительно выше – до 1200 км/ч.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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