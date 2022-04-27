27 апреля 2022, 00:01
Tesla протаранила самолет за 2 млн долларов: во всем обвинили автопилот (видео)
В одном из аэропортов произошло нелепое и очень дорогое ДТП. Электрический кроссовер Tesla Model Y врезался в припаркованный частный самолет Cirrus Vision Jet с такой силой, что развернул его на 90 градусов.
Дарья Климова Фото: Cirrus
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Владелец Tesla пренебрег этим простым правилом, а его автомобиль не смог распознать фюзеляж самолета и врезался в него. На видео белый электрокар уверенно приближается к новейшему высокотехнологичному самолету стоимостью порядка 2 млн долларов и бьет его в районе хвоста. Удара хватило, чтобы развернуть самолет на 90 градусов, хотя, похоже, этому способствовала мокрая дорога. Tesla не останавливается после столкновения и пытается мелкими рывками продвинуться вперед. В финале видео группа зевак идет оценить ущерб.
Упомянутые модели: Tesla Model Y
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