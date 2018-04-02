2 апреля 2018, 17:15
Tesla рассказала подробности смертельного ДТП
Компания Tesla выступила с официальным заявлением по поводу ДТП, в которое попал кроссовер Model X. Автомобиль врезался в бетонный отбойник на трассе в Калифорнии, водитель скончался в больнице. В момент аварии в машине был активирован режим автопилота.
Инцидент произошел 23 марта. Кроссовер сошел с трассы, врезался в отбойник и загорелся. Компания Tesla опубликовала свою версию произошедшего, не дожидаясь окончания результатов расследования, чем вызвало недовольство Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).
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О необходимости держать руки на руле и контролировать ситуацию Tesla заявила сразу после смертельного ДТП в мае 2016 года. Тогда системы автомобиля не распознали светлый прицеп фуры, выехавшей с прилегающей дороги поперек шоссе. Седан Model S, находящийся в режиме автопилота, на полной скорости въехал под грузовик, 40-летний водитель погиб на месте. После этого трагического случая, компания модернизировала систему, добавив дополнительные ограничения и оповещения. Но «человеческий фактор» нельзя полностью исключить и здесь. Многие водители не скрывают, что периодически пренебрегают требованием держать руки на руле.
Представители Tesla заявили, что автопилот не может предотвратить все несчастные случаи, но он в несколько раз снижает вероятность их наступления, делая дороги более безопасными для всех участников. По статистике, в США на каждые 140 млн километров, пройденные всеми транспортными средствами всех производителей гибнет 1 человек. Для автомобилей Tesla, оборудованных системой автопилота, вероятность трагедии снижается почти в 4 раза – до 515 млн километров.
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Комментарии пользователей
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А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Вот это сервис! Ремонтная бригада на дом, прямо хочется порадоваться за счастливых обладателей Тесла. А кстати, интересно узнать, как много в России таких счастливчиков? Не перетрудится ли ремонтная бригада?)
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