2 апреля 2018, 17:15

Tesla рассказала подробности смертельного ДТП

Компания Tesla выступила с официальным заявлением по поводу ДТП, в которое попал кроссовер Model X. Автомобиль врезался в бетонный отбойник на трассе в Калифорнии, водитель скончался в больнице. В момент аварии в машине был активирован режим автопилота.
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  Tesla рассказала подробности смертельного ДТП Tesla Model X Tesla рассказала подробности смертельного ДТП Tesla Model X Tesla рассказала подробности смертельного ДТП
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Инцидент произошел 23 марта. Кроссовер сошел с трассы, врезался в отбойник и загорелся. Компания Tesla опубликовала свою версию произошедшего, не дожидаясь окончания результатов расследования, чем вызвало недовольство Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

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По словам представителей Tesla, система автопилота Model X обязывает водителя держать руки на руле. Об этом система предупреждает несколько раз. 38-летний Уолтер Хуан активировал систему автономного управления за несколько минут до аварии, но несмотря на предупреждения, так и не притронулся к рулю. Автопилот – это вспомогательная функция и требует контроля со стороны водителя. Автомобиль постоянно напоминает об этом визуальными и звуковыми сигналами и автоматически замедляется, пока водитель не положит руки на руль. До сих пор остается неясным, почему кроссовер влетел в отбойник. Детекторы автопилота вновь не распознали светлый объект. В результате в аварии пострадали еще два автомобиля, а движение на трассе вблизи Маунтин-Вью было парализовано на несколько часов.

О необходимости держать руки на руле и контролировать ситуацию Tesla заявила сразу после смертельного ДТП в мае 2016 года. Тогда системы автомобиля не распознали светлый прицеп фуры, выехавшей с прилегающей дороги поперек шоссе. Седан Model S, находящийся в режиме автопилота, на полной скорости въехал под грузовик, 40-летний водитель погиб на месте. После этого трагического случая, компания модернизировала систему, добавив дополнительные ограничения и оповещения. Но «человеческий фактор» нельзя полностью исключить и здесь. Многие водители не скрывают, что периодически пренебрегают требованием держать руки на руле.

Представители Tesla заявили, что автопилот не может предотвратить все несчастные случаи, но он в несколько раз снижает вероятность их наступления, делая дороги более безопасными для всех участников. По статистике, в США на каждые 140 млн километров, пройденные всеми транспортными средствами всех производителей гибнет 1 человек. Для автомобилей Tesla, оборудованных системой автопилота, вероятность трагедии снижается почти в 4 раза – до 515 млн километров.

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Отзывы по теме
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
У Tesla Model X выявлены проблемы с креслами
Вот это сервис! Ремонтная бригада на дом, прямо хочется порадоваться за счастливых обладателей Тесла. А кстати, интересно узнать, как много в России таких счастливчиков? Не перетрудится ли ремонтная бригада?)
Дмитрий
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Tesla рассказала подробности смертельного ДТП
Инцидент произошел 23 марта. Кроссовер сошел с трассы, врезался в отбойник и загорелся. Компания Tesla опубликовала свою версию произошедшего, не дожидаясь окончания результатов расследования, чем вызвало недовольство Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).{{material_122860}}По словам представителей Tesla, система автопилота Model X обязывает водителя держать руки на руле. Об этом система предупреждает несколько раз. 38-летний Уолтер Хуан активировал систему автономного управления за несколько минут до аварии, но несмотря на предупреждения, так и не притронулся к рулю. Автопилот – это вспомогательная функция и требует контроля со стороны водителя. Автомобиль постоянно напоминает об этом визуальными и звуковыми сигналами и автоматически замедляется, пока водитель не положит руки на руль. До сих пор остается неясным, почему кроссовер влетел в отбойник. Детекторы автопилота вновь не распознали светлый объект. В результате в аварии пострадали еще два автомобиля, а движение на трассе вблизи Маунтин-Вью было парализовано на несколько часов.О необходимости держать руки на руле и контролировать ситуацию Tesla заявила сразу после смертельного ДТП в мае 2016 года. Тогда системы автомобиля не распознали светлый прицеп фуры, выехавшей с прилегающей дороги поперек шоссе. Седан Model S, находящийся в режиме автопилота, на полной скорости въехал под грузовик, 40-летний водитель погиб на месте. После этого трагического случая, компания модернизировала систему, добавив дополнительные ограничения и оповещения. Но «человеческий фактор» нельзя полностью исключить и здесь. Многие водители не скрывают, что периодически пренебрегают требованием держать руки на руле.Представители Tesla заявили, что автопилот не может предотвратить все несчастные случаи, но он в несколько раз снижает вероятность их наступления, делая дороги более безопасными для всех участников. По статистике, в США на каждые 140 млн километров, пройденные всеми транспортными средствами всех производителей гибнет 1 человек. Для автомобилей Tesla, оборудованных системой автопилота, вероятность трагедии снижается почти в 4 раза – до 515 млн километров.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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