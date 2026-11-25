Что необычного спрятали в задней двери нового роботакси от Илона Маска

В описанной конфигурации терминал установлен только на Cybercab, а пассажирам в Далласе спутниковый интернет недоступен. Илон Маск связывает Starlink с поездками в режиме FSD. Для Китая предусмотрено исключение: сервис там запрещен.

В описанной конфигурации терминал установлен только на Cybercab, а пассажирам в Далласе спутниковый интернет недоступен. Илон Маск связывает Starlink с поездками в режиме FSD. Для Китая предусмотрено исключение: сервис там запрещен.

На Cybercab, двухместном роботакси Tesla, спутниковый терминал Starlink V5 встроен заподлицо в заднюю дверь кузова. Tesla рассматривает возможность оснастить Starlink все свои автомобили ближе к концу 2027 года, заявил Илон Маск. Пока Cybercab остается единственной моделью Tesla со встроенным спутниковым оборудованием.

По замыслу Маска, высокоскоростной интернет понадобится пассажирам во время работы автономного режима Full Self-Driving (FSD): в поездке без участия водителя они смогут выходить в сеть для работы и развлечений. Встроенный Starlink рассматривается как часть перехода к полностью автономным поездкам, а не как уже утвержденная спецификация всей модельной линейки. Китай станет исключением, поскольку сервис там запрещен.

В сообщении также говорится, что Cybercab начал перевозить пассажиров в Далласе, однако в описанной конфигурации спутниковый интернет им недоступен. По данным Teslarati, терминал нужен Tesla прежде всего для работы автопарка: навигации и обслуживания клиентов. Руководитель подразделения Tesla AI Ашок Эллусвами пояснял, что спутниковая связь не нужна для безопасного управления автомобилем. Автономная система не должна зависеть от постоянного подключения к Starlink.

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Starlink - система широкополосного спутникового интернета компании SpaceX, которой также владеет Илон Маск. Она работает через группировку спутников на низкой околоземной орбите. Для подключения обычно нужен специальный терминал с антенной. Маск связывает интеграцию Starlink в автомобили с доступом пассажиров к широкополосной связи в автономных поездках.

Ранее Tesla обновила программное обеспечение Full Self-Driving (FSD), добавив визуализацию движения автомобиля с виртуальной камеры от третьего лица. Графика напоминает GTA.