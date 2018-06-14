14 июня 2018, 09:41

Tesla Roadster получит ракетные двигатели

Несколько дней назад глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что новый мощный Tesla Roadster II, дебют которого состоялся в прошлом году, получит спорт-пакет SpaceX. Тогда никто и подумать не мог, что он будет иметь самое непосредственное отношение к космическим технологиям.
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Tesla Roadster получит ракетные двигатели Tesla Roadster
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Илон Маск рассказал, что родстер оснастят десятью компактными «ракетными» двигателями. Они должны значительно улучшить динамику и управляемость электрокара, а может быть даже «позволят ему летать». В новых агрегатах опробуют технологии, применяемые в проекте SpaceX. В технологии COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) используется энергия струй сверхсжатого воздуха, хранящегося в специальных резервуарах и выпускаемого через активные сопла. В резервуарах запас воздуха будет постоянно восполняться посредством насосов. 

Tesla Roadster SpaceX Edition будет исключительно двухместным. Для COPV-оборудования требуется пространство. Его установят вместо сидений второго ряда. Аналогичные двигатели планируется использовать на проектируемых сейчас космических аппаратах SpaceX, предназначенных для пилотируемых полетов NASA. Можно предположить, что ракетные двигатели, в отличие от электромоторов, будут довольно шумными. Поэтому запускать их разрешат только на загородных трассах или специальных треках.
 
Производство Tesla Roadster II должно начаться в 2020 году, но предварительные заказы принимают уже сейчас. Стоимость базовой версии составляет около 200 000 долларов. Однако, космический пакет SpaceX должен существенно увеличить эту сумму.
Новинки и концепт кары Тесла Родстер
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Tesla Roadster получит ракетные двигатели
{{material_123476}}Илон Маск рассказал, что родстер оснастят десятью компактными «ракетными» двигателями. Они должны значительно улучшить динамику и управляемость электрокара, а может быть даже «позволят ему летать». В новых агрегатах опробуют технологии, применяемые в проекте SpaceX. В технологии COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) используется энергия струй сверхсжатого воздуха, хранящегося в специальных резервуарах и выпускаемого через активные сопла. В резервуарах запас воздуха будет постоянно восполняться посредством насосов. Tesla Roadster SpaceX Edition будет исключительно двухместным. Для COPV-оборудования требуется пространство. Его установят вместо сидений второго ряда. Аналогичные двигатели планируется использовать на проектируемых сейчас космических аппаратах SpaceX, предназначенных для пилотируемых полетов NASA. Можно предположить, что ракетные двигатели, в отличие от электромоторов, будут довольно шумными. Поэтому запускать их разрешат только на загородных трассах или специальных треках. Производство Tesla Roadster II должно начаться в 2020 году, но предварительные заказы принимают уже сейчас. Стоимость базовой версии составляет около 200 000 долларов. Однако, космический пакет SpaceX должен существенно увеличить эту сумму.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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