14 июня 2018, 09:41
Tesla Roadster получит ракетные двигатели
Несколько дней назад глава компании Tesla Илон Маск сообщил, что новый мощный Tesla Roadster II, дебют которого состоялся в прошлом году, получит спорт-пакет SpaceX. Тогда никто и подумать не мог, что он будет иметь самое непосредственное отношение к космическим технологиям.
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Tesla Roadster SpaceX Edition будет исключительно двухместным. Для COPV-оборудования требуется пространство. Его установят вместо сидений второго ряда. Аналогичные двигатели планируется использовать на проектируемых сейчас космических аппаратах SpaceX, предназначенных для пилотируемых полетов NASA. Можно предположить, что ракетные двигатели, в отличие от электромоторов, будут довольно шумными. Поэтому запускать их разрешат только на загородных трассах или специальных треках.
Производство Tesla Roadster II должно начаться в 2020 году, но предварительные заказы принимают уже сейчас. Стоимость базовой версии составляет около 200 000 долларов. Однако, космический пакет SpaceX должен существенно увеличить эту сумму.
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