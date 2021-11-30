30 ноября 2021, 18:12
Tesla с успехом выдержала самый жесткий краш-тест в реальной жизни: оцените результат
Компания Tesla действительно выпускает очень безопасные автомобили. И речь сейчас пойдет не столько о работе пресловутого комплекса электронных ассистентов Autopilot, сколько о пассивной безопасности электрокара со всеми зонами деформации, подушками и ремнями безопасности.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Ранее мы писали
Купить электрокар Tesla в России теперь стало чуть проще. Сервис онлайн-продажи автомобилей СберАвто объявил ...Читать далее
По всей вероятности, на безопасности положительно сказывается отсутствие в автомобилях Tesla тяжелого двигателя внутреннего сгорания. Зоны деформации иные, центр тяжести благодаря аккумуляторной батарее расположен низко, и конструкция электрокара более эффективно гасит энергию удара. Кроме того, авария в Пуэрто-Рико примечательна еще и тем, что несмотря на серьезные повреждения аккумулятор не загорелся и не взорвался.
Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 12 380 363 РTesla Model S 2021 в Москве
- 8 000 000 РTesla Model S 2019 в Москве
- 9 986 796 РTesla Model S 2021 в Москве
- 8 413 174 РTesla Model S 2021 в Москве
- 3 500 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 4 170 000 РTesla Model S 2016 в Москве
- 12 624 210 РTesla Model S 2021 в Москве
- 12 483 941 РTesla Model S 2021 в Москве
- 11 311 986 РTesla Model S 2021 в Москве
- 5 900 000 РTesla Model S 2019 в Москве
Новости по теме
Эти электромобили точно стоят своих денег в 2021 году: список лучших на сегодняшний день
08.11.2021, 22:00
Когда лень строить мост: переправа через ручей убивает десятки автомобилей (видео)
07.10.2021, 09:13
5 самых дальнобойных электрокаров
20.09.2021, 17:44
Посмотрите, что произойдет, если проехать на Tesla Model S по канаве с водой глубиной 7 футов
16.09.2021, 19:51
Новости по теме
Эти электромобили точно стоят своих денег в 2021 году: список лучших на сегодняшний день
08.11.2021, 22:00
Когда лень строить мост: переправа через ручей убивает десятки автомобилей (видео)
07.10.2021, 09:13
5 самых дальнобойных электрокаров
20.09.2021, 17:44
Посмотрите, что произойдет, если проехать на Tesla Model S по канаве с водой глубиной 7 футов
16.09.2021, 19:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин