Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

30 июля 2026, 18:48

Tesla Semi: новые сроки выхода и сомнения экспертов по поводу автономных грузовиков

Tesla Semi: новые сроки выхода и сомнения экспертов по поводу автономных грузовиков

Беспилотные тягачи: прорыв или очередной громкий анонс? Разбираем шансы Tesla Semi выйти на большую дорогу

Tesla Semi: новые сроки выхода и сомнения экспертов по поводу автономных грузовиков

Илон Маск вновь пообещал вывести электрические тягачи Semi с автопилотом на дороги к 2026-2027 году. Однако эксперты указывают на множество нерешенных вопросов, связанных с технологиями и законодательством. Почему рынок относится к этим заявлениям скептически и что может помешать реализации проекта - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие подводные камни ждут Tesla на пути к массовому внедрению беспилотных грузовиков.

Илон Маск вновь пообещал вывести электрические тягачи Semi с автопилотом на дороги к 2026-2027 году. Однако эксперты указывают на множество нерешенных вопросов, связанных с технологиями и законодательством. Почему рынок относится к этим заявлениям скептически и что может помешать реализации проекта - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие подводные камни ждут Tesla на пути к массовому внедрению беспилотных грузовиков.

В ходе подведения итогов первого полугодия 2026 года Илон Маск вновь обратил внимание общественности на проект автономных грузовиков Tesla Semi. По словам главы компании, электрические тягачи с системой Full Self-Driving должны появиться на дорогах уже к концу 2026 или в начале 2027 года. Маск подчеркивает, что массовое внедрение таких машин способно решить проблему нехватки дальнобойщиков и повысить безопасность на трассах, что особенно актуально на фоне растущих объемов грузоперевозок.

Однако заявления Маска вызвали у экспертов и журналистов немало вопросов. За последние десять лет Tesla неоднократно анонсировала скорый запуск полностью автономных автомобилей, но ни одно из этих обещаний не было реализовано в заявленные сроки. На сегодняшний день система Full Self-Driving, даже в легковых моделях Tesla, остается лишь ассистентом второго уровня: она требует постоянного контроля со стороны водителя и не может считаться полноценным автопилотом.

Параллельно с громкими заявлениями Tesla действительно увеличивает темпы производства грузовиков. Серийный выпуск Semi стартовал весной 2026 года, а заводы компании уже ориентируются на выпуск до 50 тысяч машин ежегодно. Новая модель отличается запасом хода до 800 километров, тремя электромоторами и возможностью сверхбыстрой зарядки. Тем не менее, даже если инженеры смогут довести технологию до ума, массовое появление беспилотных тягачей на дорогах сдерживается бюрократическими барьерами. Без изменений в страховом и законодательном регулировании такие машины не смогут получить разрешение на коммерческую эксплуатацию.

Интересно, что аналогичные проблемы с внедрением новых технологий испытывают и другие крупные игроки рынка. Например, недавно стало известно о создании совместного предприятия CellCentric между Daimler Truck, Volvo Group и Toyota Motor Corporation, где каждая из компаний получит равную долю. Как отмечается в материале о партнерстве Toyota с Daimler Truck и Volvo, даже такие гиганты сталкиваются с необходимостью согласования инноваций с регуляторами и адаптацией к новым требованиям рынка.

За последние годы бренд стал символом инноваций в автомобильной индустрии, а сам Маск - одной из самых обсуждаемых фигур в мире технологий. Несмотря на амбициозные планы, Tesla неоднократно сталкивалась с задержками в реализации своих проектов, что не мешает компании оставаться лидером по внедрению новых решений в сфере электромобильности. Внедрение беспилотных грузовиков Semi может стать очередным шагом к изменению рынка коммерческого транспорта, однако для этого потребуется не только технический прорыв, но и серьезная работа с нормативной базой.

Упомянутые марки: Tesla
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