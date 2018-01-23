23 января 2018, 14:27

Tesla Semi выехала на дороги. Видео

Первый электрический тягач Tesla Semi впервые заметили на дорогах общего пользования. В настоящий момент компания приняла в общей сложности более тысячи заявок.
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Автомобиль сможет проехать на одном запасе батарей максимально 804 км пути. Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.

Также модель стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Semi получит возможность автоматического управления. В скором времени тесты беспилотных грузовиков должны начаться на общественных дорогах в штате Невада.

Производство грузовиков начнется в 2019 году. Цена Tesla Semi на мировом авторынке составит не менее 150 тыс. долларов. Тем не менее, несмотря на внушительную стоимость, автомобиль вызывает интерес со стороны крупных торговых корпораций.

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Tesla Semi выехала на дороги. Видео
Автомобиль сможет проехать на одном запасе батарей максимально 804 км пути. Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.Также модель стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Semi получит возможность автоматического управления. В скором времени тесты беспилотных грузовиков должны начаться на общественных дорогах в штате Невада.Производство грузовиков начнется в 2019 году. Цена Tesla Semi на мировом авторынке составит не менее 150 тыс. долларов. Тем не менее, несмотря на внушительную стоимость, автомобиль вызывает интерес со стороны крупных торговых корпораций.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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