Tesla Semi выехала на дороги. Видео
Автомобиль сможет проехать на одном запасе батарей максимально 804 км пути. Такой показатель хода обеспечивают 4 электромотора и комплект мощных литий-ионных батарей. Примечательно, что обычный дизельный грузовик на одном баке преодолевает расстояние в 1500 км.
Также модель стала одной из самых быстрых в своем классе. В частности, при полной загрузке машина способна разогнаться с места до «сотни» за 20 секунд. Semi получит возможность автоматического управления. В скором времени тесты беспилотных грузовиков должны начаться на общественных дорогах в штате Невада.
Производство грузовиков начнется в 2019 году. Цена Tesla Semi на мировом авторынке составит не менее 150 тыс. долларов. Тем не менее, несмотря на внушительную стоимость, автомобиль вызывает интерес со стороны крупных торговых корпораций.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное