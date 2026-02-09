Официальные параметры Tesla Semi подтверждены перед стартом массового производства — что изменилось за годы ожидания

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 20:26

Tesla Semi выходит на рынок: раскрыты финальные характеристики электрофуры

Tesla Semi выходит на рынок: раскрыты финальные характеристики электрофуры

Официальные параметры Tesla Semi подтверждены перед стартом массового производства — что изменилось за годы ожидания

Tesla Semi выходит на рынок: раскрыты финальные характеристики электрофуры

Tesla завершила работу над техническими характеристиками своего электрического грузовика Semi. Перед запуском серийного производства компания раскрыла финальные параметры модели, которые практически не отличаются от прототипов. Почему это событие может изменить рынок грузоперевозок - в нашем материале.

Tesla завершила работу над техническими характеристиками своего электрического грузовика Semi. Перед запуском серийного производства компания раскрыла финальные параметры модели, которые практически не отличаются от прототипов. Почему это событие может изменить рынок грузоперевозок - в нашем материале.

В автомобильной индустрии редко происходят события, способные изменить правила игры для целого сегмента. И всё же такой момент наступил: Tesla официально представила характеристики своего мощного электрогрузовика Semi и готовится к запуску массового производства. Это не просто очередная инновация — речь идет о кардинальном изменении подхода к грузовым перевозкам на дальние расстояния.

Когда в 2017 году Tesla впервые показала Semi, обещания звучали чрезвычайно амбициозно: огромная дальность хода, превосходство над дизельными аналогами и полное отсутствие вредных выбросов. В последние годы вокруг проекта возникал скепсис, особенно на фоне активной работы конкурентов. Однако теперь, когда технические параметры раскрыты, становится ясно: компания не только не отступила от первоначальных планов, но и сохранила ключевые преимущества прототипа.

Согласно данным, серийный Semi способен проехать на одной зарядке до 800 километров с полной загрузкой. Это подтверждает ранние заявления и ставит электрогрузовик в один ряд с лучшими дизельными машинами по дальности. При этом даже при интенсивной эксплуатации показатели остаются стабильными, а система быстрой зарядки позволяет восполнить запас энергии за минимальное время.

Инженеры уделили особое внимание аэродинамике и энергоэффективности. Благодаря обтекаемому кузову и эффективной силовой установке грузовик потребляет значительно меньше энергии на километр пути, чем традиционные аналоги. В кабине царит минимализм и цифровизация: два больших дисплея, полностью электронное управление и расширенные системы помощи водителю. Это должно не только облегчить работу дальнобойщиков, но и повысить безопасность на трассе.

Эксперты отмечают, что выход Semi на рынок может стать катализатором для массового перехода грузоперевозок на электротягу. В условиях ужесточения экологических норм и роста цен на топливо интерес к подобным решениям продолжает расти. Крупные логистические компании уже выстраиваются в очередь за новинкой, рассчитывая снизить издержки и улучшить свой имидж за счёт экологически чистого транспорта.

Однако остаются и открытые вопросы. Главный из них — инфраструктура для зарядки. Несмотря на заявления Tesla о развитии сети мегазарядных устройств, она пока покрывает лишь ограниченное число маршрутов. Кроме того, стоимость самого грузовика остаётся выше, чем у дизельных аналогов, хотя производитель гарантирует быструю окупаемость благодаря низким эксплуатационным расходам.

Тем не менее, запуск массового производства Semi — это не просто очередной шаг для Tesla, а вызов всей отрасли. Если заявленные характеристики подтвердятся в реальных условиях, конкурентам придётся срочно навёрстывать упущенное, чтобы не потерять свои позиции. Ближайшие месяцы покажут, действительно ли промышленность стоит на пороге столь масштабных перемен.

Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Красноярск Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться