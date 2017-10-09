9 октября 2017, 14:35
Tesla снова перенесла премьеру электрогрузовика
Сначала сообщалось, что первый электрический грузовик Tesla дебютирует в середине сентября. Потом Илон Маск, глава американской компании, перенес мероприятие на 26 октября текущего года. Сегодня стало известно, что премьера состоится 16 ноября.
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Ожидается, что новинка от американского производителя, сможет преодолевать на одном заряде батарей от 320 до 480 км. К примеру, традиционные дизельные фуры могут проезжать 1 500 км без дозаправки.
Илон Маск заявляет, что электрогрузовик превзойдет любую современную фуру по величине крутящего момента и по дальности максимального пробега. Также топ-менеджер утверждает, что управляемость новинки будет на уровне спорткара.
Серийный выпуск грузового автомобиля запланирован на 2019 год. В числе ожидаемых новинок также заявлены компактный кроссовер Model Y, электрический спорткар и пикап на электротяге.
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