9 октября 2017, 14:35

Tesla снова перенесла премьеру электрогрузовика

Сначала сообщалось, что первый электрический грузовик Tesla дебютирует в середине сентября. Потом Илон Маск, глава американской компании, перенес мероприятие на 26 октября текущего года. Сегодня стало известно, что премьера состоится 16 ноября.
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По словам руководителя, компания должна сосредоточиться на решении актуальных проблем. В их число входит увеличение выпуска новой Model 3 и оптимизация работы завода в Пуэрто-Рико, которое занимается выпуском аккумуляторных батарей. Эти задачи вынудили перенести презентацию электрического «тяжеловеса» на более поздний срок.

Ожидается, что новинка от американского производителя, сможет преодолевать на одном заряде батарей от 320 до 480 км. К примеру, традиционные дизельные фуры могут проезжать 1 500 км без дозаправки.

Илон Маск заявляет, что электрогрузовик превзойдет любую современную фуру по величине крутящего момента и по дальности максимального пробега. Также топ-менеджер утверждает, что управляемость новинки будет на уровне спорткара.

Серийный выпуск грузового автомобиля запланирован на 2019 год. В числе ожидаемых новинок также заявлены компактный кроссовер Model Y, электрический спорткар и пикап на электротяге.

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Tesla снова перенесла премьеру электрогрузовика
{{material_121220}}По словам руководителя, компания должна сосредоточиться на решении актуальных проблем. В их число входит увеличение выпуска новой Model 3 и оптимизация работы завода в Пуэрто-Рико, которое занимается выпуском аккумуляторных батарей. Эти задачи вынудили перенести презентацию электрического «тяжеловеса» на более поздний срок.Ожидается, что новинка от американского производителя, сможет преодолевать на одном заряде батарей от 320 до 480 км. К примеру, традиционные дизельные фуры могут проезжать 1 500 км без дозаправки.Илон Маск заявляет, что электрогрузовик превзойдет любую современную фуру по величине крутящего момента и по дальности максимального пробега. Также топ-менеджер утверждает, что управляемость новинки будет на уровне спорткара.Серийный выпуск грузового автомобиля запланирован на 2019 год. В числе ожидаемых новинок также заявлены компактный кроссовер Model Y, электрический спорткар и пикап на электротяге.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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