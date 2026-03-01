Почему новая версия Cybertruck за 59 990 долларов вызвала скандал среди поклонников Tesla и что теперь будет с поставками

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 15:16

Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования

Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования

Почему новая версия Cybertruck за 59 990 долларов вызвала скандал среди поклонников Tesla и что теперь будет с поставками

Tesla столкнулась с неожиданным ажиотажем на Cybertruck и вызвала волну негодования

Tesla представила новую версию Cybertruck по цене 59 990 долларов, что мгновенно привлекло внимание покупателей. Однако спрос оказался настолько высоким, что сроки поставки растянулись до 2027 года. Это решение вызвало бурную реакцию среди фанатов бренда и поставило под сомнение прежние принципы компании.

Tesla представила новую версию Cybertruck по цене 59 990 долларов, что мгновенно привлекло внимание покупателей. Однако спрос оказался настолько высоким, что сроки поставки растянулись до 2027 года. Это решение вызвало бурную реакцию среди фанатов бренда и поставило под сомнение прежние принципы компании.

В автомобильном мире редко происходят события, которые способны не только взбудоражить рынок, но и поддержать даже самых преданных поклонников бренда. Именно такой эффект вызвала компания Tesla, когда объявила о запуске новой версии Cybertruck по цене 59 990 долларов. Можно было бы предположить, что долгожданная новинка наконец-то стала доступнее, но последствия этого шага оказались более неоднозначными, чем ожидалось.

Сразу после старта продаж стало ясно: интерес к Cybertruck взлетел до небес. Заказы посыпались настолько массово, что производитель был вынужден признать, что очередь на получение автомобиля растянется как минимум до 2027 года. Для рынка электромобилей это беспрецедентная ситуация, ведь обычно столь длительные сроки поставки характерны для эксклюзивных моделей или ограниченных серий. Но в данном случае речь идет о массовом продукте, который должен стать символом доступности и технологического прорыва.

Однако, как отмечают эксперты, столь резкий всплеск будет органичным. Многие аналитики указывают на то, что интерес к Cybertruck подогревался не только ценой, но и искусственно созданным дефицитом. В результате, перед ожидаемым триумфом, Тесла столкнулась с волной критики. Покупатели, которые годами ждали выхода пикапа, считают себя обманутыми: вместо обещанной революции они получили очередную маркетинговую игру с ограниченным доступом к продукту.

Особую серьезность ситуации осознали самые преданные поклонники бренда — те, кто оформил предзаказ на Cybertruck еще несколько лет назад. Для этих людей новость о том, что ожидание поставок затягивается на еще более неопределенный срок, стала настоящим ударом.

В социальных сетях и на профильных форумах разгорелись жаркие споры. Мнения разделились: одни обвиняют компанию в предательстве идеалов, другие — в неумении удерживать хрупкий баланс между амбициями и производственными мощностями. Впрочем, есть и те, кто считает, что подобная стратегия искусственного дефицита лишь подогревает интерес к модели. По мнению этих оптимистов, создавшаяся тенденция в конечном счете сыграет на руку бренду, усиливая ажиотаж.

Реакция самой Tesla на волну критики оказалась не менее спорной, чем сами задержки. Вместо того чтобы попытаться сгладить конфликт и поддержать разочарованных клиентов, компания пошла на ужесточение условий. Были введены новые ограничения по перепродаже автомобилей, а также скорректированы правила возврата предоплаты. Подобный административный подход вызвал еще большее негодование среди фанатов, многие из которых начали открыто заявлять о разочаровании в политике бренда. Для Tesla, которая всегда гордилась своей лояльной аудиторией, это стало настоящим испытанием на прочность.

Ситуация, развернувшаяся вокруг Cybertruck, со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть доверие между производителем и его клиентами. В погоне за громкими заголовками и рекордными показателями продаж компания рискует потерять то, что строилось годами, — репутацию новатора, который всегда ставит интересы покупателей на первое место. Теперь главный вызов для Tesla заключается не только в том, чтобы преодолеть логистические и производственные трудности, но и в том, чтобы вернуть доверие армии своих фанатов, которые впервые за долгое время почувствовали себя обманутыми.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Пермь Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться