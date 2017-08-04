4 августа 2017, 10:40

Tesla строит Model Y на платформе Model 3

Руководитель американской машиностроительной компании Илон Маск заявил, что второй полностью электрический кроссовер бренда будет построен на базе платформы «бюджетной» Model 3. Заявление было сделано в ходе финансового отчета за второй квартал.
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С целью экономии средств и времени, совет директоров компании настоял на использовании существующей платформы, вместо создания новой. По этой же причине создатели будут модифицировать имеющиеся наработки в ущерб проектирования новых. Несмотря на значительные убытки компании, экономисты Tesla смотрят в будущее с оптимизмом. По их мнению, затраты на имеющиеся дорогостоящие разработки вполне оправданы и окупят себя в дальнейшем.

Кроссовер от Tesla выйдет на рынок в 2019 году и должен стать бестселлером, считает Маск. Также руководитель компании поделился, что при производстве паркетника будет использована новая схема электропитания, которая в итоге позволит машиностроителю ускорить производство каждый единицы транспорта, следовательно, значительно снизить рыночную стоимость электромобилей. Model Y будет располагаться на ступень ниже существующей Model X. Но «фишка» автомобиля в виде раскрывающихся вверх дверей останется как отличительная черта электромобилей Tesla.

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Tesla строит Model Y на платформе Model 3
{{material_120373}}С целью экономии средств и времени, совет директоров компании настоял на использовании существующей платформы, вместо создания новой. По этой же причине создатели будут модифицировать имеющиеся наработки в ущерб проектирования новых. Несмотря на значительные убытки компании, экономисты Tesla смотрят в будущее с оптимизмом. По их мнению, затраты на имеющиеся дорогостоящие разработки вполне оправданы и окупят себя в дальнейшем.Кроссовер от Tesla выйдет на рынок в 2019 году и должен стать бестселлером, считает Маск. Также руководитель компании поделился, что при производстве паркетника будет использована новая схема электропитания, которая в итоге позволит машиностроителю ускорить производство каждый единицы транспорта, следовательно, значительно снизить рыночную стоимость электромобилей. Model Y будет располагаться на ступень ниже существующей Model X. Но «фишка» автомобиля в виде раскрывающихся вверх дверей останется как отличительная черта электромобилей Tesla.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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