4 августа 2017, 10:40
Tesla строит Model Y на платформе Model 3
Руководитель американской машиностроительной компании Илон Маск заявил, что второй полностью электрический кроссовер бренда будет построен на базе платформы «бюджетной» Model 3. Заявление было сделано в ходе финансового отчета за второй квартал.
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Кроссовер от Tesla выйдет на рынок в 2019 году и должен стать бестселлером, считает Маск. Также руководитель компании поделился, что при производстве паркетника будет использована новая схема электропитания, которая в итоге позволит машиностроителю ускорить производство каждый единицы транспорта, следовательно, значительно снизить рыночную стоимость электромобилей. Model Y будет располагаться на ступень ниже существующей Model X. Но «фишка» автомобиля в виде раскрывающихся вверх дверей останется как отличительная черта электромобилей Tesla.
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