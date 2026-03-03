Парадокс канадского рынка: электромобили Tesla из КНР становятся выгоднее американских

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 19:42

Tesla убрала Model 3 из наличия в Канаде: что изменится для покупателей после новых тарифов

Tesla убрала Model 3 из наличия в Канаде: что изменится для покупателей после новых тарифов

Парадокс канадского рынка: электромобили Tesla из КНР становятся выгоднее американских

Tesla убрала Model 3 из наличия в Канаде: что изменится для покупателей после новых тарифов

Tesla неожиданно убрала все Model 3 из наличия на своем канадском сайте. Это совпало с изменением тарифов на импорт электромобилей из Китая, что может привести к снижению цен и изменению расстановки сил на рынке. Почему это важно для покупателей и как изменится выбор электрокаров - в нашем материале.

Tesla неожиданно убрала все Model 3 из наличия на своем канадском сайте. Это совпало с изменением тарифов на импорт электромобилей из Китая, что может привести к снижению цен и изменению расстановки сил на рынке. Почему это важно для покупателей и как изменится выбор электрокаров - в нашем материале.

Рынок электромобилей переживает перемены: компания Tesla неожиданно убрала все модели Tesla Model 3 со своего официального сайта для канадских покупателей. Это решение совпало с началом действия новых тарифов на импорт электромобилей из Китая, которые теперь составляют 6,1%. Данный шаг может существенно повлиять на стоимость и доступность электрокаров для местных автолюбителей.

С 1 марта, вступили в силу новые правила, согласно которым ввозимые из Китая электромобили облагаются изменённой пошлиной. В результате импортированные из КНР Tesla Model 3 становятся дешевле аналогичных автомобилей, произведенных в США. Для покупателей это означает возможность приобретения популярных электроседанов по более привлекательной цене, что, в свою очередь, усиливает конкуренцию между производителями.

Эксперты отмечают, что подобный маневр Tesla может быть связан с желанием компании максимально быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Компания уже давно выпускает Model 3 на своем заводе в Шанхае, и теперь у неё появилась возможность оперативно доставлять эти автомобили в Канаду, минуя более дорогие американские сборочные площадки. Это не только снижает расходы производителя, но и позволяет предложить клиентам более выгодные условия покупки.

Для канадских автолюбителей ситуация складывается весьма необычно: впервые за последнее время электромобили, произведенные в Китае, становятся не только доступнее, но и привлекательнее по цене, чем их американские аналоги. Это может привести к росту спроса на «китайские» электрокары и изменению структуры рынка. В то же время американские производители оказываются под давлением и, вероятно, будут вынуждены пересматривать свои ценовые стратегии.

Стоит отметить, что подобные изменения могут коснуться не только Tesla, но и других производителей электромобилей, активно развивающих производство в Китае. Для покупателей это открывает новые возможности выбора, а для рынка становится сигналом к началу новой ценовой войны. Как быстро изменится ситуация и какие еще сюрпризы готовит рынок электромобилей — покажет ближайшее время.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р)
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ижевск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться