Tesla запустила продажи детского беговела за $225 — без педалей и мотора, но с фирменным дизайном

Tesla выпустила детский беговел с магниевой рамой и регулируемым сиденьем

Tesla представила детский беговел без мотора и педалей, рассчитанный на малышей от 2 до 5 лет. Новинка выделяется легкой рамой из магниевого сплава и возможностью регулировки сиденья, что делает ее актуальной на фоне роста интереса к баланс-байкам.

Tesla представила детский беговел без мотора и педалей, рассчитанный на малышей от 2 до 5 лет. Новинка выделяется легкой рамой из магниевого сплава и возможностью регулировки сиденья, что делает ее актуальной на фоне роста интереса к баланс-байкам.

На рынке детских транспортных средств появился неожиданный игрок — Tesla запустила продажу беговела для малышей стоимостью 225 долларов. Модель ориентирована на детей в возрасте от двух до пяти лет и отличается отсутствием мотора и педалей, что делает её классическим баланс-байком. Главная особенность — лёгкая рама из магниевого сплава, благодаря которой снижен вес конструкции, и управлять беговелом становится проще даже самым маленьким.

Сиденье новинки регулируется по высоте в пяти положениях, что позволяет адаптировать транспорт под рост ребёнка. На корпусе спереди размещён фирменный логотип Tesla — узнаваемый символ «Т». Трансмиссия отсутствует: ребёнок отталкивается ногами от земли, что способствует развитию координации и баланса.

Максимальная нагрузка на беговел составляет 35 кг, минимальная длина ноги для комфортного использования — 35 см. В комплекте идут все необходимые инструменты для самостоятельной сборки, что удобно для родителей. Такой подход характерен для современных балансирующих байков, которые становятся всё популярнее среди семей, заботящихся о раннем развитии детей.

Цена беговела Tesla сопоставима с премиальными моделями: Woom 1 со стандартной рамой стоит 249 долларов, Strider 14x Sport — 220 долларов, Hornit AIRO с магниевым сплавом — 73 доллара. Обычные беговелы без облегчённой рамы продаются соответственно от 50 до 120 долларов, что позиционирует новинку как продукт для взыскательных покупателей.

Интересно, что слухи о выпуске полноценного электровелосипеда Tesla Model B ходят уже не первый год, однако Илон Маск постоянно опровергал подобные планы. Вместо этого компания решила сосредоточиться на детском оборудовании, предложив транспорт без электропривода и сложной трансмиссии.

Появление беговела Tesla может привести к росту интереса крупных автопроизводителей к детскому рынку и развитию новых технологий. Для сравнения, в сегменте автодомов также наблюдается расширение ассортимента: например, недавно на рынке появился новый альковный автодом на базе Isuzu Elf, который уже вызвал интерес у российских покупателей — подробнее об этом можно узнать в материале о современных автодомах на базе Isuzu Elf .