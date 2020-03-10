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10 марта 2020, 15:42

Tesla выпустила миллион электрокаров

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C конвейера американского завода Tesla сошел миллионный автомобиль. Им стал ярко-красный компактный кроссовер Tesla Model Y. Сейчас автомобили Tesla собирают в США и Китае. Строится европейский завод в пригороде Берлина.
Tesla выпустила миллион электрокаров

 

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Илон Маск опубликовал в твиттере две фотографии. На одной запечатлен «юбилейный» миллионный электрокар Tesla, на другой – те, кто его построили – сотрудники американского завода компании. Tesla стала первым автопроизводителем, которому удалось преодолеть отметку в 1 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Серийное производство электрокаров Tesla стартовало в 2012 году. Продажи лифтбека Tesla Model S начались в США в июне. Затем в конце 2015 года на рынок вышел первый электрический кроссовер Model X. Производство компактного лифтбека запустили в 2017-м. Компактный кроссовер Model Y дебютировал весной 2019 года, а его серийная сборка стартовала в конце прошлого года на Gigafactory во Фремонте (США). Кроме того, новинку выпускают на заводе Tesla в Шанхае.

Новая производственная площадка в Европе должна войти в строй в конце 2021 года. Строительство предприятия уже началось. Завод расположен в 35 километрах к юго-востоку от Берлина. Ожидается, что в новый завод  инвестируют порядка 4 млрд евро. Здесь будут выпускать по принципу полного цикла компактные модели Tesla – Model 3 и Model Y.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
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Tesla выпустила миллион электрокаров
{{material_129133}}Илон Маск опубликовал в твиттере две фотографии. На одной запечатлен «юбилейный» миллионный электрокар Tesla, на другой – те, кто его построили – сотрудники американского завода компании. Tesla стала первым автопроизводителем, которому удалось преодолеть отметку в 1 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.Серийное производство электрокаров Tesla стартовало в 2012 году. Продажи лифтбека Tesla Model S начались в США в июне. Затем в конце 2015 года на рынок вышел первый электрический кроссовер Model X. Производство компактного лифтбека запустили в 2017-м. Компактный кроссовер Model Y дебютировал весной 2019 года, а его серийная сборка стартовала в конце прошлого года на Gigafactory во Фремонте (США). Кроме того, новинку выпускают на заводе Tesla в Шанхае.Новая производственная площадка в Европе должна войти в строй в конце 2021 года. Строительство предприятия уже началось. Завод расположен в 35 километрах к юго-востоку от Берлина. Ожидается, что в новый завод  инвестируют порядка 4 млрд евро. Здесь будут выпускать по принципу полного цикла компактные модели Tesla – Model 3 и Model Y.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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