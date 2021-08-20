20 августа 2021, 13:19
Tesla выпустит человекоподобного робота в 2022 году: на презентации его роль исполнил актер (получилось довольно неуклюже)
Илон Маск решил вновь удивить мир и задумал выпустить робота-гуманоида, который сможет заменять людей при выполнении опасных или монотонных работ. Презентация нового проекта прошла в рамках Дня искусственного интеллекта Tesla (Tesla AI Day).
Дарья Климова Фото: electrek.co
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Фото: electrek.co
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Фото: electrek.co
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Фото: electrek.co
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Фото: electrek.co
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Планируется установить не менее 40 электромеханических приводов: 24 в руки, 12 в ноги, два в шею и еще два в туловище. Роль лица у робота будет исполнять экран, отображающий всю необходимую информацию. Проект находится на стадии разработки, и на презентации Илон Маск не смог показать рабочий прототип. Его роль исполнил человек, и выглядело это несколько комично.
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19.08.2021, 00:01
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18.08.2021, 22:15
Блогер AkademeG разбил об столб Hyundai Solaris: «Это абсолютный эпик, я не ожидал, что «Солярис» преподнесет такой сюрприз»
18.08.2021, 12:41
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18.08.2021, 09:17
Новый роторный двигатель Mazda будет работать на водороде вместо бензина
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