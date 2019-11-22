22 ноября 2019, 08:30
Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck
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Фото: Tesla Motors
Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla. Как и было обещано, новинка не похожа ни на один из современных автомобилей: футуристический дизайн, необыкновенно прочный кузов и мощные моторы, позволяющие разогнаться до «сотни» за 3 секунды.
Фото: Tesla Motors
Фото: Tesla Motors
Фото: Tesla Motors
Фото: Tesla Motors
Фото: Tesla Motors
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
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Мощность моторов и емкость силовой установки по традиции будет отличаться у разных модификаций. Топовый пикап Cybertruck Tri-Motor AWD за 70 тысяч долларов сможет разгоняться с места до 60 миль/ч (96 км/ч) за 2,9 секунды и покрывать дрэговую дистанцию в четверть мили за 10,8 секунды. Для сравнения супермощному Dodge Challenger Hellcat Redeye 2019 года требуется на это 3,8 секунды и 10,8 секунды соответственно. Запас хода у такой версии превышает 800 километров, а максимальная скорость достигает 209 км/ч.
Покупателям предложат и более скромные модификации пикапа. Базовым станет заднеприводный RWD Cybertruck с одним электромотором за 40 тысяч долларов с дальностью хода более 400 километров и разгоном до 60 миль/ч за 6,5 секунды. Пикап следующего уровня Dual Motor оценили в 50 тысяч долларов: запас хода порядка 500 километров, 0-60 миль/ч – за 4,5 секунды.
Tesla Cybertruck может похвастаться хорошими внедорожными качествами: угол въезда - 35 градусов, угол съезда – 28 градусов. Адаптивная пневмоподвеска обеспечивает до 406 мм дорожного просвета. Что касается возможностей по буксировке, то на презентации Маск продемонстрировал видео, где Cybertruck побеждает в перетягивания каната своего основного конкурента Ford F-150. Грузоподъемность электрокара – 1,6 тонны, плюс он может буксировать прицеп массой до 6,4 тонны.
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