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22 ноября 2019, 08:30

Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck

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Фото: Tesla Motors
Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla. Как и было обещано, новинка не похожа ни на один из современных автомобилей: футуристический дизайн, необыкновенно прочный кузов и мощные моторы, позволяющие разогнаться до «сотни» за 3 секунды.
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: Tesla Motors

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: Tesla Motors

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: Tesla Motors

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: Tesla Motors

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: Tesla Motors

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: carscoops.com

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

Фото: carscoops.com

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

 

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck

 

Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
Tesla выпустит научно фантастический пикап Cybertruck
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Полноразмерный электрический пикап Tesla Cybertruck (или CYBRTRK) имеет 5 885 мм в длину, 2 027 мм в ширину и 1 905 мм в высоту. В салоне – шесть посадочных мест. Клиновидный кузов изготовлен из особого стального сплава, устойчивого к вмятинам и царапинам, что и было продемонстрировано на премьере. Добровольцам предложили ударить по двери пикапа кувалдой. Стекло также было заявлено как прочное, но треснуло после удара, хотя и не рассыпалось.

Мощность моторов и емкость силовой установки по традиции будет отличаться у разных модификаций. Топовый пикап Cybertruck Tri-Motor AWD за 70 тысяч долларов сможет разгоняться с места до 60 миль/ч (96 км/ч) за 2,9 секунды и покрывать дрэговую дистанцию в четверть мили за 10,8 секунды. Для сравнения супермощному Dodge Challenger Hellcat Redeye 2019 года требуется на это 3,8 секунды и 10,8 секунды соответственно. Запас хода у такой версии превышает 800 километров, а максимальная скорость достигает 209 км/ч.

Покупателям предложат и более скромные модификации пикапа. Базовым станет заднеприводный RWD Cybertruck с одним электромотором за 40 тысяч долларов с дальностью хода более 400 километров и разгоном до 60 миль/ч за 6,5 секунды. Пикап следующего уровня Dual Motor оценили в 50 тысяч долларов: запас хода порядка 500 километров, 0-60 миль/ч – за 4,5 секунды.

Tesla Cybertruck может похвастаться хорошими внедорожными качествами: угол въезда - 35 градусов, угол съезда – 28 градусов. Адаптивная пневмоподвеска обеспечивает до 406 мм дорожного просвета. Что касается возможностей по буксировке, то на презентации Маск продемонстрировал видео, где Cybertruck побеждает в перетягивания каната своего основного конкурента Ford F-150. Грузоподъемность электрокара – 1,6 тонны, плюс он может буксировать прицеп массой до 6,4 тонны.

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Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck
{{material_128109}}Полноразмерный электрический пикап Tesla Cybertruck (или CYBRTRK) имеет 5 885 мм в длину, 2 027 мм в ширину и 1 905 мм в высоту. В салоне – шесть посадочных мест. Клиновидный кузов изготовлен из особого стального сплава, устойчивого к вмятинам и царапинам, что и было продемонстрировано на премьере. Добровольцам предложили ударить по двери пикапа кувалдой. Стекло также было заявлено как прочное, но треснуло после удара, хотя и не рассыпалось.Мощность моторов и емкость силовой установки по традиции будет отличаться у разных модификаций. Топовый пикап Cybertruck Tri-Motor AWD за 70 тысяч долларов сможет разгоняться с места до 60 миль/ч (96 км/ч) за 2,9 секунды и покрывать дрэговую дистанцию в четверть мили за 10,8 секунды. Для сравнения супермощному Dodge Challenger Hellcat Redeye 2019 года требуется на это 3,8 секунды и 10,8 секунды соответственно. Запас хода у такой версии превышает 800 километров, а максимальная скорость достигает 209 км/ч.Покупателям предложат и более скромные модификации пикапа. Базовым станет заднеприводный RWD Cybertruck с одним электромотором за 40 тысяч долларов с дальностью хода более 400 километров и разгоном до 60 миль/ч за 6,5 секунды. Пикап следующего уровня Dual Motor оценили в 50 тысяч долларов: запас хода порядка 500 километров, 0-60 миль/ч – за 4,5 секунды.Tesla Cybertruck может похвастаться хорошими внедорожными качествами: угол въезда - 35 градусов, угол съезда – 28 градусов. Адаптивная пневмоподвеска обеспечивает до 406 мм дорожного просвета. Что касается возможностей по буксировке, то на презентации Маск продемонстрировал видео, где Cybertruck побеждает в перетягивания каната своего основного конкурента Ford F-150. Грузоподъемность электрокара – 1,6 тонны, плюс он может буксировать прицеп массой до 6,4 тонны.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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