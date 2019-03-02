2 марта 2019, 00:21
Tesla закрывает все дилерские центры
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Компания Tesla объявила о закрытии большинства автосалонов и снижении цены на все модели. Продавать свои автомобили компания будет только онлайн, а немногие из оставшихся шоу-румов превратятся в информационные центры Tesla.
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Шведская марка Polestar рассекретила свою первую массовую модель – электрический фастбек Polestar 2, который ...Читать далее
Новая цена позволит перевести модель в массовый сегмент. Вполне возможно, что лишним поводом для снижения цены стал предстоящий выход на рынок конкурента – электрического фастбека Polestar 2, премьера которого состоится на следующей неделе в Женеве. Базовая версия шведского электрокара будет стоить от 40 тысяч евро.
После закрытия дилерских центров покупатели не смогут опробовать машину на тест-драйве. В качестве компенсации компания предоставит возможность вернуть автомобиль в течение первой недели безо всяких штрафов. Если клиенту что-то не понравится он может написать претензию, представители компании заберут автомобиль и полностью вернут уплаченную сумму. Единственное ограничение – пробег автомобиля не должен превышать 1 000 миль (1,6 тыс. км).
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