2 марта 2019, 00:21

Tesla закрывает все дилерские центры

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Компания Tesla объявила о закрытии большинства автосалонов и снижении цены на все модели. Продавать свои автомобили компания будет только онлайн, а немногие из оставшихся шоу-румов превратятся в информационные центры Tesla.
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Отказ от офф-лайн магазинов стал очередным шагом по оптимизации бизнеса Tesla. В прошлом году ее убытки составили 976 млн долларов, что все-таки существенно лучше 1,9 млрд долларов убытков в 2017 году. Перевод всех продаж в интернет позволит компании снизить расходы на содержание розничной сети. Одновременно, Tesla снижает цены на все свои модели. Начнут с базовой Model 3, которая теперь будет стоить минимум 35 000 долларов (2,8 млн рублей по текущему курсу). На первом этапе за лифтбек просили не менее 43 тысяч долларов. 

Новая цена позволит перевести модель в массовый сегмент. Вполне возможно, что лишним поводом для снижения цены стал предстоящий выход на рынок конкурента – электрического фастбека Polestar 2, премьера которого состоится на следующей неделе в Женеве. Базовая версия шведского электрокара будет стоить от 40 тысяч евро.

После закрытия дилерских центров покупатели не смогут опробовать машину на тест-драйве. В качестве компенсации компания предоставит возможность вернуть автомобиль в течение первой недели безо всяких штрафов. Если клиенту что-то не понравится он может написать претензию, представители компании заберут автомобиль и полностью вернут уплаченную сумму. Единственное ограничение – пробег автомобиля не должен превышать 1 000 миль (1,6 тыс. км).

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Tesla закрывает все дилерские центры
{{material_125872}}Отказ от офф-лайн магазинов стал очередным шагом по оптимизации бизнеса Tesla. В прошлом году ее убытки составили 976 млн долларов, что все-таки существенно лучше 1,9 млрд долларов убытков в 2017 году. Перевод всех продаж в интернет позволит компании снизить расходы на содержание розничной сети. Одновременно, Tesla снижает цены на все свои модели. Начнут с базовой Model 3, которая теперь будет стоить минимум 35 000 долларов (2,8 млн рублей по текущему курсу). На первом этапе за лифтбек просили не менее 43 тысяч долларов. Новая цена позволит перевести модель в массовый сегмент. Вполне возможно, что лишним поводом для снижения цены стал предстоящий выход на рынок конкурента – электрического фастбека Polestar 2, премьера которого состоится на следующей неделе в Женеве. Базовая версия шведского электрокара будет стоить от 40 тысяч евро.После закрытия дилерских центров покупатели не смогут опробовать машину на тест-драйве. В качестве компенсации компания предоставит возможность вернуть автомобиль в течение первой недели безо всяких штрафов. Если клиенту что-то не понравится он может написать претензию, представители компании заберут автомобиль и полностью вернут уплаченную сумму. Единственное ограничение – пробег автомобиля не должен превышать 1 000 миль (1,6 тыс. км).
2019-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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