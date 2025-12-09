Антирейтинг надежности: почему подержанные Tesla оказались на самом дне списка

9 декабря 2025, 15:51
Tesla заняла последнее место в рейтинге надежности подержанных авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге надежности подержанных авто
Американские эксперты составили новый рейтинг. Они изучили надежность старых машин. Результаты оказались весьма неожиданными. Один популярный бренд стал аутсайдером. Узнайте, кто возглавил этот список.
Американская компания Tesla оказалась на последней строчке в свежем исследовании авторитетного издания Consumer Reports, которое было посвящено долгосрочной надежности автомобилей с пробегом. Аналитики оценили 26 автомобильных брендов, изучив состояние машин возрастом от пяти до десяти лет. Электрокары Илона Маска продемонстрировали худший результат.
Как сообщает «Российская Газета», итоговый показатель надежности Tesla составил всего 31 балл из 100 возможных. Это даже ниже, чем у традиционных аутсайдеров подобных рейтингов - марок Jeep (32 балла), Ram (35) и Chrysler (36), которые расположились строчками выше. Таким образом, электромобили Tesla были признаны наименее надежным выбором на вторичном рынке в указанной возрастной категории.
В отчете Consumer Reports делается предположение о причинах такого провала. Эксперты связывают низкое качество с периодом форсированного наращивания производства седана Model 3. Тогда компания, стремясь выполнить производственный план, развернула дополнительную сборочную линию прямо в шатре на парковке своего завода во Фримонте. По мнению аналитиков, такие условия не могли не сказаться на качестве сборки автомобилей, проблемы которых теперь проявляются с возрастом.
Впрочем, для поклонников бренда есть и хорошие новости. Та же организация отмечает, что качество текущих моделей Tesla значительно улучшилось. Прогнозируемая надежность новых электрокаров находится на уровне выше среднего, а в общем рейтинге новых автомобилей марка сумела пробиться в первую десятку, что говорит о серьезной работе над ошибками.
Лидерами же исследования долгосрочной надежности стали японские бренды. Первое и второе места с большим отрывом заняли Lexus и Toyota, набрав 77 и 73 балла соответственно. Стивен Элек, руководитель аналитической программы Consumer Reports, объяснил их стабильный успех «консервативным подходом к модернизации». По его словам, компании последовательно улучшают свои модели, не делая резких технологических скачков, что обеспечивает высокое качество как новым машинам, так и тем, что уже не один год находятся в эксплуатации.
В первую десятку самых надежных подержанных автомобилей также вошли Mazda (58 баллов), Honda (57), Acura (53), а за ними расположились BMW, Buick, Nissan, Audi и Volvo. Популярные на российском рынке корейские бренды Kia и Hyundai оказались в середине списка, заняв 17-е и 21-е места соответственно.
Похожие материалы Тесла, Лексус, Тойота, Джип, Крайслер, Мазда, Хонда, БМВ, Ауди, Киа, Хендай, Акура
-
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:16
Как Mazda в 90-х создала чемодан на колесах, способный разгоняться до 30 км/ч
В начале 90-х Mazda удивила мир необычным проектом. Компания создала чемодан, который мог ездить. Эта идея опередила время и до сих пор вызывает интерес. Почему японцы решились на такой шаг? Как это связано с современными трендами мобильности? Ответы — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:41
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 15:27
Минпромторг продлит эксперимент с маркировкой автотоваров до конца лета 2026 года
Минпромторг решил не спешить с обязательной маркировкой автотоваров. Эксперимент продлят до августа 2026 года. Ожидаются новые правила и возможные сборы. Подробности и последствия для рынка пока не раскрыты.Читать далее
-
09.12.2025, 15:13
Регистрации грузовиков в России: падение замедлилось, но рынок все еще в минусе
Рынок грузовиков в России снова удивил аналитиков. Динамика регистраций изменилась не так, как ожидали эксперты. Что стало причиной замедления падения? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 13:23
Genesis G90 Wingback: универсал, который бросает вызов BMW M5 Touring
Genesis G90 Wingback – концепт, который ломает привычные представления о премиальных универсалах. Американский рынок устал от кроссоверов, но Genesis предлагает нечто иное. Дизайн вызывает споры, а прозвище «Доктор Зло» интригует. Что скрывает этот необычный автомобиль? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 13:12
Электрокар Xiaomi SU7 утонул в пруду при попытке автопарковки
Новый электрокар Xiaomi попал впросак. Система автопарковки дала сбой. Автомобиль оказался в воде. Владелец требует возмещения ущерба. Но производитель не спешит платить. Кто виноват в этом инциденте?Читать далее
Похожие материалы Тесла, Лексус, Тойота, Джип, Крайслер, Мазда, Хонда, БМВ, Ауди, Киа, Хендай, Акура
-
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:16
Как Mazda в 90-х создала чемодан на колесах, способный разгоняться до 30 км/ч
В начале 90-х Mazda удивила мир необычным проектом. Компания создала чемодан, который мог ездить. Эта идея опередила время и до сих пор вызывает интерес. Почему японцы решились на такой шаг? Как это связано с современными трендами мобильности? Ответы — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:41
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 15:27
Минпромторг продлит эксперимент с маркировкой автотоваров до конца лета 2026 года
Минпромторг решил не спешить с обязательной маркировкой автотоваров. Эксперимент продлят до августа 2026 года. Ожидаются новые правила и возможные сборы. Подробности и последствия для рынка пока не раскрыты.Читать далее
-
09.12.2025, 15:13
Регистрации грузовиков в России: падение замедлилось, но рынок все еще в минусе
Рынок грузовиков в России снова удивил аналитиков. Динамика регистраций изменилась не так, как ожидали эксперты. Что стало причиной замедления падения? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 13:23
Genesis G90 Wingback: универсал, который бросает вызов BMW M5 Touring
Genesis G90 Wingback – концепт, который ломает привычные представления о премиальных универсалах. Американский рынок устал от кроссоверов, но Genesis предлагает нечто иное. Дизайн вызывает споры, а прозвище «Доктор Зло» интригует. Что скрывает этот необычный автомобиль? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 13:12
Электрокар Xiaomi SU7 утонул в пруду при попытке автопарковки
Новый электрокар Xiaomi попал впросак. Система автопарковки дала сбой. Автомобиль оказался в воде. Владелец требует возмещения ущерба. Но производитель не спешит платить. Кто виноват в этом инциденте?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве