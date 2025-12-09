Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

9 декабря 2025, 15:51

Антирейтинг надежности: почему подержанные Tesla оказались на самом дне списка

Американские эксперты составили новый рейтинг. Они изучили надежность старых машин. Результаты оказались весьма неожиданными. Один популярный бренд стал аутсайдером. Узнайте, кто возглавил этот список.

Американская компания Tesla оказалась на последней строчке в свежем исследовании авторитетного издания Consumer Reports, которое было посвящено долгосрочной надежности автомобилей с пробегом. Аналитики оценили 26 автомобильных брендов, изучив состояние машин возрастом от пяти до десяти лет. Электрокары Илона Маска продемонстрировали худший результат.

Как сообщает «Российская Газета», итоговый показатель надежности Tesla составил всего 31 балл из 100 возможных. Это даже ниже, чем у традиционных аутсайдеров подобных рейтингов - марок Jeep (32 балла), Ram (35) и Chrysler (36), которые расположились строчками выше. Таким образом, электромобили Tesla были признаны наименее надежным выбором на вторичном рынке в указанной возрастной категории.

В отчете Consumer Reports делается предположение о причинах такого провала. Эксперты связывают низкое качество с периодом форсированного наращивания производства седана Model 3. Тогда компания, стремясь выполнить производственный план, развернула дополнительную сборочную линию прямо в шатре на парковке своего завода во Фримонте. По мнению аналитиков, такие условия не могли не сказаться на качестве сборки автомобилей, проблемы которых теперь проявляются с возрастом.

Впрочем, для поклонников бренда есть и хорошие новости. Та же организация отмечает, что качество текущих моделей Tesla значительно улучшилось. Прогнозируемая надежность новых электрокаров находится на уровне выше среднего, а в общем рейтинге новых автомобилей марка сумела пробиться в первую десятку, что говорит о серьезной работе над ошибками.

Лидерами же исследования долгосрочной надежности стали японские бренды. Первое и второе места с большим отрывом заняли Lexus и Toyota, набрав 77 и 73 балла соответственно. Стивен Элек, руководитель аналитической программы Consumer Reports, объяснил их стабильный успех «консервативным подходом к модернизации». По его словам, компании последовательно улучшают свои модели, не делая резких технологических скачков, что обеспечивает высокое качество как новым машинам, так и тем, что уже не один год находятся в эксплуатации.

В первую десятку самых надежных подержанных автомобилей также вошли Mazda (58 баллов), Honda (57), Acura (53), а за ними расположились BMW, Buick, Nissan, Audi и Volvo. Популярные на российском рынке корейские бренды Kia и Hyundai оказались в середине списка, заняв 17-е и 21-е места соответственно.

Фото: Consumer Reports
Упомянутые марки: Tesla , Lexus, Toyota, Jeep, Chrysler, Mazda, Honda, BMW, Audi, KIA, Hyundai, Acura
