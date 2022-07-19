Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом

Суд в Мюнхене, Германия, обязал Tesla выплатить 99 420 евро по иску о проблемном автопилоте. Женщина заказала электрокар Tesla в декабре 2016 года за 112 640 евро. Кроме того, она отдельно доплатила еще 5 500 евро за функцию автопилота. Машину доставили в марте 2017 года, а уже в ноябре хозяйка пожаловалась на работу электроники. Система плохо распознавала препятствия, и тормоза часто срабатывали без видимой причины. В решении суда говорится, что подобное внезапное торможение представляет «серьезную опасность» при движении в городе.

Линия защиты Tesla строилась на том, что функция автопилота не предназначена для использования в городском движении. Но суд счел данный аргумент несостоятельным. Во-первых, в инструкции по эксплуатации Tesla городской трафик не фигурирует среди ограничений. Во-вторых, ручное включение и выключение автопилота для различных видов трафика может отвлекать водителя.

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В настоящее время Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует целый ряд трагических инцидентов, связанных с работой автопилота, когда система не распознавала препятствий. Одновременно ведомство зафиксировало не менее 750 случаев «фантомного торможения», когда Tesla на автопилоте тормозит без видимой причины.

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