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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

10 ноября 2026, 22:43

Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод

Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод

Почему Tesla закрывает производство Cybertruck и возвращает деньги клиентам?

Tesla экстренно сворачивает выпуск Cybertruck: под какой новый проект Илон Маск отдает завод

Tesla планирует остановить сборку Cybertruck в середине 2027 года и отдать мощности Cybercab. Илон Маск обещает выпускать пикап до этого срока, хотя части заказчиков придется вернуть предоплату. По его словам, причина в экономике роботакси и упущенной выгоде от выпуска пикапа.

Tesla планирует остановить сборку Cybertruck в середине 2027 года и отдать мощности Cybercab. Илон Маск обещает выпускать пикап до этого срока, хотя части заказчиков придется вернуть предоплату. По его словам, причина в экономике роботакси и упущенной выгоде от выпуска пикапа.

Очередь на Cybertruck настолько велика, что Tesla собирается добавить на Gigafactory Texas дополнительную смену. Так завод сможет выполнить накопившиеся заказы до остановки линии. Илон Маск заявил, что портфель заказов заметно превышает количество машин, которое завод успеет изготовить до перенастройки производства примерно в июне или июле 2027 года.

Но сборку пикапа на техасском заводе, по словам Маска, планируют свернуть примерно через восемь месяцев, в середине 2027 года. До этого срока компания намерена выпустить как можно больше машин. Дополнительная смена должна временно увеличить темп производства.

Маск объясняет решение экономикой производства и упущенной выгодой. По его оценке, сложность изготовления Cybertruck обходится компании слишком дорого по сравнению с выпуском роботакси Cybercab. Tesla собирается использовать освободившиеся мощности для расширения производства Cybercab, двухместного автомобиля для автономных поездок, представленного в октябре 2024 года. Как сообщает WardsAuto, компания пока не объявила, перенесет ли выпуск Cybertruck на другой завод или полностью прекратит его.

Переход к новой производственной стратегии происходит на фоне снижения рыночных показателей пикапа. Tesla не публикует отдельную статистику Cybertruck, включая модель в категорию Other Models вместе с другими автомобилями, среди которых Semi, Model S и Model X. По оценке Cox Automotive, в США продали 3 519 Cybertruck в первом квартале 2026 года и 3 744 во втором; в третьем квартале 2024 года показатель составлял 14 416 машин. Kelley Blue Book оценивала продажи модели в США за 2025 год в 20 237 автомобилей, на 48% меньше, чем годом ранее.

В третьем квартале 2026 года Tesla поставила 8 295 автомобилей в общей категории Other Models, на 48% меньше, чем за тот же период годом ранее. Ранее обозначавшийся ориентир производственной мощности Cybertruck составлял около 250 тысяч машин в год. Отраслевые оценки однако указывали на темп продаж примерно в 30 тысяч автомобилей в год.

Часть клиентов не дождется заказанных машин: Tesla придется вернуть многим предоплату. В автопроме перестройка производства затрагивает и поставщиков. В плане Schaeffler речь шла о закрытии пяти заводов и сокращении 3460 сотрудников.

Cybercab уже задействован в пилотной роботакси-программе Tesla в Остине: коммерческое развертывание пилота началось 3 сентября 2026 года. Компания связывает расширение выпуска с развитием автономного сервиса в крупных городах США. Дополнительная смена должна увеличить выпуск Cybertruck до остановки линии. После этого техасские мощности планируется отдать под массовое производство Cybercab. О намерении перенаправить мощности Tesla сообщила на фоне планов расширения роботакси-программы, как пишет Российская Газета.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
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