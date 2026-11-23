23 ноября 2026, 13:31
Как новая прошивка автопилота сделала поездку похожей на игру GTA
Как новая прошивка автопилота сделала поездку похожей на игру GTA
Виртуальная камера показывает автомобиль сзади, поездка напоминает GTA. Tesla заявляет, что FSD в 25 раз эффективнее справляется с ситуациями, критически важными для безопасности. Обновление добавило новые функции навигации и распознавания дороги.
Навигация Tesla теперь выбирает начальную и конечную точки поездки с учетом привычных маршрутов водителя. Для этого система анализирует данные автопарка, прошлые поездки и историю парковок. Компания намерена персонализировать весь маршрут, а не только точки отправления и прибытия.
В обновлении Full Self-Driving (FSD) появилась Tesla Reality View, генерируемое в реальном времени изображение автомобиля с виртуальной камеры сверху и сзади. На экране машина видна со стороны, а поездка напоминает GTA. Видео с функциями Tesla опубликовала в соцсетях.
FSD (Supervised) v15 распространяется по воздуху и предназначена для автомобилей с вычислительной платформой AI4. Ранний доступ начался в Северной Америке; версия v15.0.1 указана в пакете программного обеспечения 2026.38.6.11. Это обновление существующей системы, а не выпуск новой модели автомобиля. Среди технических изменений Tesla называет обновленную vision encoder, модель компьютерного зрения, которую компания также использует в проектах Robotaxi и Optimus. По данным Tesla, модель обучали на миллионах интернет-видеозаписей.
Отдельно Tesla заявляет о безопасности: показатель critical intervention rate улучшился в 25 раз по сравнению с FSD v14. Он отражает частоту критических вмешательств водителя в работу системы. Руководитель направления автономного вождения Tesla Phil Duan также назвал это 25-кратным ростом безопасности по всему автопарку. Это корпоративное сравнение частоты вмешательств, а не заявление о 25-кратном снижении общего числа ДТП. FSD остается системой Supervised: водитель должен постоянно следить за дорогой и быть готовым немедленно взять управление на себя. Dealroom отмечает, что Tesla сообщила коэффициент улучшения, но не исходное значение частоты вмешательств.
В версии FSD 15 улучшили распознавание дорожных знаков и животных. Система также замечает посторонние предметы и обломки, распознает выбоины на дороге и глубокую стоячую воду. Скорость в школьных зонах и при плохой погоде регулируется плавнее. Еще одна функция автоматически снижает скорость при приближении к камерам контроля скорости; водитель может вручную переопределить это действие.
Режим Bike Rack Mode дает возможность использовать FSD, когда на фаркопе установлено велокрепление или аналогичный аксессуар. Задний ход отключается, как и Summon; функция Autopark также недоступна. Возможности обновления зависят от версии программного обеспечения, аппаратной конфигурации автомобиля и рынка поставки. Среди других необычных автомобильных сюжетов - испытание BYD Leopard 5: внедорожник отбуксировал Boeing 747 на двух колесах с балластом в салоне. Автомобильная тема есть и в GTA VI: новая часть серии вышла впервые за 13 лет.
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