Как новая прошивка автопилота сделала поездку похожей на игру GTA

Виртуальная камера показывает автомобиль сзади, поездка напоминает GTA. Tesla заявляет, что FSD в 25 раз эффективнее справляется с ситуациями, критически важными для безопасности. Обновление добавило новые функции навигации и распознавания дороги.

Виртуальная камера показывает автомобиль сзади, поездка напоминает GTA. Tesla заявляет, что FSD в 25 раз эффективнее справляется с ситуациями, критически важными для безопасности. Обновление добавило новые функции навигации и распознавания дороги.

Навигация Tesla теперь выбирает начальную и конечную точки поездки с учетом привычных маршрутов водителя. Для этого система анализирует данные автопарка, прошлые поездки и историю парковок. Компания намерена персонализировать весь маршрут, а не только точки отправления и прибытия.

В обновлении Full Self-Driving (FSD) появилась Tesla Reality View, генерируемое в реальном времени изображение автомобиля с виртуальной камеры сверху и сзади. На экране машина видна со стороны, а поездка напоминает GTA. Видео с функциями Tesla опубликовала в соцсетях.

FSD (Supervised) v15 распространяется по воздуху и предназначена для автомобилей с вычислительной платформой AI4. Ранний доступ начался в Северной Америке; версия v15.0.1 указана в пакете программного обеспечения 2026.38.6.11. Это обновление существующей системы, а не выпуск новой модели автомобиля. Среди технических изменений Tesla называет обновленную vision encoder, модель компьютерного зрения, которую компания также использует в проектах Robotaxi и Optimus. По данным Tesla, модель обучали на миллионах интернет-видеозаписей.

Отдельно Tesla заявляет о безопасности: показатель critical intervention rate улучшился в 25 раз по сравнению с FSD v14. Он отражает частоту критических вмешательств водителя в работу системы. Руководитель направления автономного вождения Tesla Phil Duan также назвал это 25-кратным ростом безопасности по всему автопарку. Это корпоративное сравнение частоты вмешательств, а не заявление о 25-кратном снижении общего числа ДТП. FSD остается системой Supervised: водитель должен постоянно следить за дорогой и быть готовым немедленно взять управление на себя. Dealroom отмечает, что Tesla сообщила коэффициент улучшения, но не исходное значение частоты вмешательств.

В версии FSD 15 улучшили распознавание дорожных знаков и животных. Система также замечает посторонние предметы и обломки, распознает выбоины на дороге и глубокую стоячую воду. Скорость в школьных зонах и при плохой погоде регулируется плавнее. Еще одна функция автоматически снижает скорость при приближении к камерам контроля скорости; водитель может вручную переопределить это действие.

Режим Bike Rack Mode дает возможность использовать FSD, когда на фаркопе установлено велокрепление или аналогичный аксессуар. Задний ход отключается, как и Summon; функция Autopark также недоступна. Возможности обновления зависят от версии программного обеспечения, аппаратной конфигурации автомобиля и рынка поставки. Среди других необычных автомобильных сюжетов - испытание BYD Leopard 5: внедорожник отбуксировал Boeing 747 на двух колесах с балластом в салоне. Автомобильная тема есть и в GTA VI: новая часть серии вышла впервые за 13 лет.