Ослепляют встречных и быстро перегорают: тест ADAC показал, чем опасны дешевые LED-лампы

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии

Самая дешевая лампа в испытании ослепляла встречных и получила оценку «неудовлетворительно». Шесть других комплектов улучшили освещение дороги. Разбираемся, сколько стоит переход на LED и почему перед установкой необходимо проверить допуск.

Самая дешевая лампа в испытании ослепляла встречных и получила оценку «неудовлетворительно». Шесть других комплектов улучшили освещение дороги. Разбираемся, сколько стоит переход на LED и почему перед установкой необходимо проверить допуск.

Эксперты немецкого автоклуба ADAC провели масштабное испытание семи комплектов светодиодных ламп с цоколем H7, предназначенных для замены обычного галогена. Тесты на Volkswagen Golf VII показали, что качественные LED-лампы заметно улучшают видимость без вреда для окружающих, тогда как самый дешевый безымянный комплект провалил проверку по безопасности и ресурсу.

Самая дешевая лампа в испытании ослепляла встречных настолько сильно, что получила оценку 5.0 - «неудовлетворительно». Речь об Oushi H7 Scheinwerferlampe за 49,99 евро (4,5 тыс. рублей по курсу).

Важно учитывать, что система оценок ADAC построена по принципу немецкой школьной шкалы и работает наоборот по сравнению с привычной нам пятибалльной: чем ниже балл, тем лучше результат. Высшая оценка «очень хорошо» находится в диапазоне от 0,6 до 1,5 балла, «хорошо» - от 1,6 до 2,5, «удовлетворительно» - от 2,6 до 3,5, а «достаточно» - от 3,6 до 4,5. Если же по итогам испытаний модель набирает от 4,6 до 5,5 балла, ей выставляют неудовлетворительную оценку - именно такой «неуд» и получила дешевая лампа Oushi за опасное ослепление встречного потока.

Остальные шесть комплектов улучшили освещение дороги на VW Golf VII, а у допущенных к применению ламп проверка не выявила ослепления. ADAC оценивал именно H7 LED-комплекты для замены галогенных ламп. Для испытаний взяли VW Golf VII с совершенно новыми фарами, а не сравнивали автомобили или штатные LED-фары.

В среднем геометрическая дальность света выросла примерно на 20% относительно галогенных ламп. Лучшими стали Bosch LED Powerlight+ и Philips Ultinon Pro 6000 Standard: обе получили итоговую оценку 2,1. Следом идет Osram Night Breaker Speed 450 с результатом 2,2. Philips Ultinon Pro 6000 Boost gen2 получил 2,3. В оценках ÖAMTC Bosch получил 1,4 за освещение и 2,6 за ослепление, Philips Standard - 1,3 и 2,7 соответственно.

Osram Night Breaker Smart и Osram Night Breaker Start набрали 2,7 и 2,9. Их освещение оценили как удовлетворительное. Цены остальных моделей в тесте составили от 79,99 до 164,99 евро; данные ADAC основаны на ценах Amazon без скидок на 28 октября 2026 года. Bosch LED Powerlight+ стоил около 99 евро и требовал дополнительного адаптера. Philips Ultinon Pro 6000 Standard обошелся в 79,99 евро, Philips Boost gen2 - примерно в 85 евро. Самым дорогим оказался Osram Night Breaker Speed 450 за 164,99 евро, но первое место он не занял. Для некоторых комплектов нужны дополнительные адаптеры.

Низкая цена Oushi обернулась серьезным недостатком: сильная засветка создает опасность для движения. Лампа получила оценку 5,0 и не разрешена для движения по дорогам общего пользования. Рекламируемая ECE-маркировка сама по себе не заменяет Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG). Этот допуск относится к конкретному сочетанию LED-лампы и фары, а не автоматически ко всем фарам с цоколем H7. Если нужного допуска для автомобиля нет, эксплуатация может привести к утрате разрешения на эксплуатацию машины.

Также, эти лампы не прошли тест на долговечность: при моделировании пробега от 29 000 до 87 000 км яркость снизилась примерно на 30%. Один экземпляр полностью отказал после 34 000 км. У допущенных моделей испытания показали более 7000 циклов включения и свыше 1000 часов работы при повышенной температуре. Расчетный ресурс превышает 150 000 км. В сообщении Heise результаты теста также описаны как преимущество шести из семи комплектов по дальности освещения перед галогенными лампами.

Экономия и стоимость установки

Две галогенные лампы ближнего света потребляют 116 Вт, тогда как Osram Speed - 30 Вт. Разница составляет около 75%; расчетная экономия топлива оценивается примерно в 0,20 евро на 100 км. При пробеге 150 000 км она может частично или полностью покрыть разницу в цене. Ресурс светодиодов избавляет от необходимости покупать в среднем два комплекта галогенных ламп. Результативность Osram Speed составила 103 лм/Вт, Philips Boost - 85 лм/Вт. У Oushi показатель равен 56 лм/Вт, у галогенной лампы - 24 лм/Вт.

Комплект для Golf VII стоит от 50 до 165 евро. Работа в мастерской добавит ориентировочно 150-200 евро. Для сравнения: пара оригинальных LED-фар VW обходится примерно в 2800 евро без установки и блоков управления. Зимой у светодиодов есть отдельная особенность: из-за меньшего нагрева не стоит рассчитывать на автоматическое оттаивание фар.

Замена лампы подходит не для любой машины. Необходимо сверить номер одобрения фары со списком совместимости производителя и поставить только разрешенную для нее LED-модель. Одного указания «Golf VII» недостаточно: имеют значение маркировка и номер конкретной фары, разрешенная комбинация и нужные адаптеры. Обычно требуется Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG). Без нее эксплуатационное разрешение автомобиля может быть аннулировано.

Что проверить перед монтажом

Крупные радиаторы и вентиляторы занимают место за фарой. При установке иногда нужны изменения разъема или дополнительные адаптеры. У Osram Speed геометрия ближе к обычной галогенной лампе, поэтому установить ее оказалось проще. В других случаях может понадобиться снять фару целиком. Если защитная крышка после монтажа не закрывается плотно, внутрь могут попасть грязь и влага. Неудачная установка также способна нарушить работу вентилятора или регулировки света.

После монтажа ADAC рекомендует проверить настройку фар в мастерской. Для оценки ночной безопасности полезен и другой ночной тест ADAC, посвященный распознаванию людей в отражающей одежде.

В этом испытании сравнивали именно сочетание лампы и фары на Golf VII: результат зависит от совместимости компонентов, а не только от заявленной яркости. Геометрия LED-элемента и его положение относительно фокуса отражателя влияют на светораспределение и светотеневую границу. После установки разрешенного комплекта его ABG следует скачать, распечатать и возить в автомобиле.