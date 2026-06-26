Только одна шина из 16 получила «хорошо»: ADAC назвал лучшую «всесезонку» для малолитражек

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»

ADAC проверил 16 популярных всесезонных шин для малолитражек и выявил неожиданные результаты: лишь одна модель получила высокую оценку, а большинство не прошли испытания на безопасность. Какие шины не стоит покупать и почему это важно для каждого водителя - объясняем с примерами и советами экспертов.

ADAC проверил 16 популярных всесезонных шин для малолитражек и выявил неожиданные результаты: лишь одна модель получила высокую оценку, а большинство не прошли испытания на безопасность. Какие шины не стоит покупать и почему это важно для каждого водителя - объясняем с примерами и советами экспертов.

Российским автомобилистам, выбирающим всесезонные шины для малолитражек, стоит внимательно отнестись к результатам свежего теста ADAC. В условиях, когда погода в стране может меняться резко, а дороги часто бывают непредсказуемыми, правильный выбор шин напрямую влияет на безопасность и экономию. Новый тест ADAC показал: не все популярные модели способны справиться с суровыми условиями эксплуатации.

В исследовании участвовали 16 моделей всесезонных шин размерности 185/65 R15, которые подходят для таких автомобилей, как Audi A1, Dacia Sandero, Fiat 500e, Hyundai i20, Mazda 2, Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Fabia и VW Polo. Эксперты оценивали шины по нескольким критериям: поведение на сухой, мокрой и зимней дороге, износостойкость, экологичность и общая безопасность. Итоги оказались неоднозначными: только Continental AllSeasonContact 2 получил итоговую оценку «хорошо» (2,3 балла), остальные модели показали менее впечатляющие результаты.

Continental AllSeasonContact 2 стал единственным явным лидером теста. Эта шина уверенно держит дорогу в любых погодных условиях, особенно порадовала экспертов сбалансированностью характеристик и предсказуемым поведением. Однако даже у нее есть нюанс: прогнозируемый ресурс составляет 41 300 км, что чуть ниже ожиданий, и это сказалось на итоговой оценке по экологическим параметрам. Тем не менее, для большинства водителей этот вариант остается самым надежным выбором.

На втором и третьем местах оказались Pirelli Cinturato All Season SF 3 и Michelin CrossClimate 2 с оценкой 2,6. У Pirelli выявлены проблемы с зацепом на зимней дороге, а Michelin уступил конкурентам на мокром покрытии. Зато по износостойкости и экологичности Michelin стал лучшим в тесте. В середине рейтинга разместились Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 и GT Radial ClimateActive. Все они показали слабые стороны на определенных типах покрытия, а у Nokian и GT Radial выявлен относительно низкий ресурс. Для тех, кто ездит мало, эти варианты могут быть компромиссным решением.

Три модели - Nexen N'Blue 4Season 2, Dunlop All Season 2 и Milever All Season Versat MC545 - получили оценку «удовлетворительно», что не позволяет рекомендовать их к покупке. Особенно слабо они проявили себя на сухой и мокрой дороге. Dunlop, несмотря на хорошие зимние качества, не смог обеспечить сбалансированную безопасность в течение всего года.

Пять шин оказались в самом низу рейтинга с оценкой «неудовлетворительно»: Norauto 4 Seasons 2 (A.T.U), Bridgestone Weather Control A005-Evo, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 и Tomason Allseason. Главная проблема - крайне слабое сцепление на зимней дороге, несмотря на наличие маркировки «Three Peak Mountain Snowflake». Это создает риск для водителей, особенно в регионах с суровыми зимами.

ADAC напоминает: при выборе шин важно учитывать не только цену, но и собственный стиль вождения, а также условия эксплуатации. Рекомендуется всегда устанавливать четыре одинаковых шины, следить за давлением и менять покрышки при остаточной глубине протектора менее 4 мм. Не стоит полагаться только на маркировку EU - тесты показывают, что она не всегда отражает реальную безопасность на мокрой дороге. Также эксперты советуют не покупать шины, произведенные более трех лет назад - дату выпуска можно узнать по коду DOT на боковине.

Для тех, кто хочет сэкономить на обслуживании автомобиля, важно помнить: выбор правильных шин может существенно снизить расходы на ремонт и повысить безопасность. Как отмечают специалисты, спрос на комплексные решения для авто растет, что подтверждается и тем, что стоимость обслуживания автокондиционеров в России за год выросла на 23%. Это еще раз подчеркивает, что экономия на безопасности может обернуться большими затратами в будущем.

В заключение стоит добавить: всесезонные шины - это компромисс между летними и зимними моделями, и не каждая из них подходит для российских условий. Перед покупкой стоит внимательно изучить результаты независимых тестов и рекомендации специалистов, чтобы не ошибиться с выбором и не рисковать на дороге.