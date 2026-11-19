19 ноября 2026, 13:49
Как китайские зимние шины обошли именитые Bridgestone и Nokian в тесте ADAC
Как китайские зимние шины обошли именитые Bridgestone и Nokian в тесте ADAC
ADAC испытал 16 зимних шин размера 185/65 R15. Девять моделей получили неудовлетворительные оценки или признаны непригодными. Лучше всех выступили Continental и Michelin. Испытания охватывали снег и асфальт разных типов.
В Европе снег на дорогах лежит считанные дни за зиму, поэтому ADAC уделил особое внимание поведению покрышек на асфальте. В испытаниях сравнили 16 моделей размера 185/65 R15, популярного среди легковых автомобилей. По итогам теста девять из 16 шин не прошли испытание на приемлемом уровне: получили неудовлетворительные оценки или были признаны непригодными.
Оценку «хорошо» получили только Continental WinterContact TS 870 и Michelin Alpin 7. Обе модели показали стабильные результаты на снегу и льду, а также на мокром и сухом асфальте. Michelin по каждому параметру немного уступила Continental, но сохранила высокий уровень по итогам теста. В пересказе результатов TCS/ADAC эти две модели также названы лидерами по безопасности в размере 185/65 R15; Continental отдельно получила высшую оценку на сухой дороге.
Еще пять шин оценили как удовлетворительные: Hankook Winter icept RS3 и Goodyear UltraGrip Performance 3, а также Linglong Sport Master Winter, Optimo Winter Touring OW41 и GT Radial WinterPro2 Evo. В этой группе представлены китайские марки. По результатам испытаний их шины показали приемлемый уровень безопасности, сопоставимый с корейскими и европейскими аналогами.
Шесть моделей получили отрицательный вердикт. Среди них Bridgestone Blizzak LM005 и Nokian Tyres Snowproof 2. В той же группе оказались Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Kumho WinterCraft WP52+ и Viking WinTech NextGen. Результаты оказались неравномерными: шина могла приемлемо вести себя на одном покрытии и терять устойчивость на другом. В общей оценке ADAC девять из 16 образцов получили отметки «неудовлетворительно» или «совершенно непригодно».
Результаты относятся именно к типоразмеру 185/65 R15: в этом сегменте некоторые производители не предлагают свои наиболее новые зимние модели. Поэтому оценка отдельной шины характеризует конкретную модель и размер, а не весь бренд. При выборе стоит учитывать условия обычных поездок: сцепление на мокром городском асфальте отличается от сцепления на снегу и льду.
Для водителя разница особенно важна при смене погоды: на сухом асфальте покрышка может вести себя уверенно, а на мокрой дороге или льду хуже справляться с управлением. Поэтому результаты испытаний европейских шин могут быть полезны и российским покупателям, которые ездят по дорогам с переменчивыми зимними условиями. Для автомобиля с размером 185/65 R15 наиболее высокие оценки в тесте получили Continental WinterContact TS 870 и Michelin Alpin 7; перед покупкой важно сверить полный типоразмер, индекс скорости и индекс нагрузки.
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