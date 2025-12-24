Семь лучших дистанционных термометров для авто — какие выбрать и почему

24 декабря 2025, 07:41
Тест пирометров для автомобилистов: какие модели действительно точны и удобны
Пирометры становятся незаменимыми помощниками для автолюбителей. Журналисты проверили 10 популярных моделей. Результаты удивили даже опытных пользователей. Не все приборы одинаково полезны. Подробности — в нашем материале.
Еще недавно большинство автолюбителей определяли температуру деталей на ощупь, полагаясь на собственные ощущения. Сегодня на смену этому пришли современные устройства, позволяющие быстро и безопасно узнать, насколько нагрелся тот или иной элемент автомобиля. Речь идет о пирометрах — приборах, которые измеряют температуру на расстоянии, не требуя прямого контакта с поверхностью.
Пирометр способен пригодиться в самых разных ситуациях. С его помощью легко проверить, насколько эффективно работает радиатор или отопитель, оценить состояние термостата, а также быстро сравнить температуру тормозных дисков на разных колесах. Это особенно важно после интенсивной езды или при подозрении на неисправность. Кроме того, пирометр помогает выявить перегрев в электропроводке, что может указывать на плохой контакт или износ изоляции.
Многие ошибочно считают, что лазерный луч пирометра измеряет температуру. На самом деле лазер нужен только для того, чтобы точно навести прибор на нужную точку. Само измерение происходит за счет регистрации инфракрасного излучения, которое испускает любой нагретый объект. Чем выше температура, тем интенсивнее излучение, и датчик пирометра преобразует этот сигнал в привычные градусы.
Для проверки точности пирометров эксперты журнала За рулем выбрали две эталонные температуры — кипение и замерзание воды. Это универсальные точки отсчета, которые не зависят от региона. Каждый прибор тестировался трижды, а итоговый результат рассчитывался как среднее значение.
В испытаниях приняли участие десять моделей, различающихся по цене и функционалу. Среди них оказались как бюджетные варианты, так и более дорогие устройства с расширенными возможностями. Например, Aneng TH104 порадовал ярким дисплеем и точными показаниями при работе с горячими поверхностями. Benetech GM 320 показал себя как надежный помощник для бытовых задач. HT-WT327D и Komoloff 410 отличились высокой точностью, а Kraftool Professional IR-thermometer TRM1000 оказался самым дорогим, но и самым точным среди всех участников. Rexant R-400 и Мегеон 16555 также заслужили положительные оценки за стабильность и удобство использования.
Не все устройства справились одинаково хорошо. Некоторые модели, например, А60 Infrared thermometer и Mastech MS6522B, продемонстрировали значительную погрешность, из-за чего их не стоит рассматривать для серьезных задач. Пирометр RGK PL8 тоже не впечатлил точностью, несмотря на среднюю стоимость.
При выборе пирометра важно обращать внимание на диапазон измеряемых температур, оптическое разрешение, скорость отклика и удобство питания. Большинство недорогих моделей способны работать в пределах от минус 50 до плюс 500 градусов, чего вполне достаточно для большинства автомобильных нужд. Для простых задач не обязательно переплачивать за сложные функции, такие как регулировка коэффициента эмиссии.
В итоге семь из десяти протестированных пирометров можно смело рекомендовать для покупки. Они показали достаточную точность и простоту в использовании, что особенно важно для автолюбителей, не имеющих специальной подготовки. Кроме того, такие приборы пригодятся не только в гараже, но и в быту — например, для контроля температуры масла на кухне или при ремонте домашней техники.
