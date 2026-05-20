Тест шумопоглощающих шин из Китая: эксперты не нашли явных плюсов

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 09:26

Тест шумопоглощающих шин из Китая: эксперты не нашли явных плюсов

Шумопоглощающие шины разочаровали: не спасают от гула в салоне, а стоят дороже обычных

В российских магазинах появились новые китайские шины с шумопоглощающим слоем, которые обещают тишину в салоне. Однако эксперты провели тесты и выяснили, действительно ли инновация работает. Почему результат удивил даже специалистов и стоит ли переплачивать за такие покрышки - разбираемся подробно.

Появление на российском рынке шумопоглощающих шин из Китая вызвало немалый интерес среди автолюбителей. Многие надеялись, что новая технология поможет избавиться от гула в салоне и повысит комфорт поездок, особенно на трассе. Однако результаты независимых тестов оказались не столь однозначными, как ожидали покупатели.

Суть инновации заключается в том, что внутри покрышки размещается специальный слой из пеноматериала - чаще всего это полиуретан или полиэфир. По задумке производителей, такой материал должен гасить воздушные вибрации и снижать резонанс, который возникает при движении автомобиля. В теории это должно уменьшить уровень шума, поступающего в салон, и сделать поездки заметно тише.

Журналисты и эксперты, решив проверить эффективность новинки, провели сравнительный тест: на одном и том же автомобиле поочередно устанавливали обычные и шумопоглощающие шины. Как сообщает «Автовзгляд», специалисты не заметили существенной разницы в уровне шума. Ни один из участников теста не смог уверенно сказать, что инновационные покрышки действительно делают салон тише. Максимальное снижение шума, зафиксированное приборами, составило 9-11 дБ - это примерно как шелест листвы. При этом в реальных условиях уровень шума в салоне массовых автомобилей колеблется от 62 до 86 дБ, и разницу в 5-10 дБ далеко не каждый водитель способен ощутить на слух.

Интересно, что несмотря на скромный эффект, такие шины стоят заметно дороже стандартных аналогов. Кроме того, специалисты отмечают, что покрышки с пеноматериалом внутри сложнее балансировать и ремонтировать. Это может создать дополнительные трудности при обслуживании, особенно если потребуется срочный ремонт на шиномонтаже. В каталогах такие модели часто отмечены специальными маркировками, а при покупке их легко узнать по широкой полоске из поролона внутри покрышки.

Популярность шумопоглощающих шин объясняется тем, что их активно предлагают для автомобилей премиум-класса, где требования к комфорту особенно высоки. Однако, как показал тест, реальный прирост комфорта оказывается весьма спорным. Многие водители, рассчитывающие на кардинальное снижение гула, могут быть разочарованы результатом. Тем не менее, спрос на такие покрышки сохраняется, и производители продолжают расширять ассортимент.

Стоит отметить, что интерес к китайским автомобильным технологиям в России растет не только в сегменте шин.

В итоге, несмотря на обещания производителей и маркетинговые заявления, шумопоглощающие шины пока не стали революцией для российских дорог. Эксперты советуют внимательно взвешивать все плюсы и минусы перед покупкой, чтобы не переплачивать за эффект, который может оказаться не столь заметным в реальной эксплуатации.

