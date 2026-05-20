Шумопоглощающие шины разочаровали: не спасают от гула в салоне, а стоят дороже обычных

20 мая 2026, 09:26
Тест шумопоглощающих шин из Китая: эксперты не нашли явных плюсов
Тест шумопоглощающих шин из Китая: эксперты не нашли явных плюсов
В российских магазинах появились новые китайские шины с шумопоглощающим слоем, которые обещают тишину в салоне. Однако эксперты провели тесты и выяснили, действительно ли инновация работает. Почему результат удивил даже специалистов и стоит ли переплачивать за такие покрышки - разбираемся подробно.
Появление на российском рынке шумопоглощающих шин из Китая вызвало немалый интерес среди автолюбителей. Многие надеялись, что новая технология поможет избавиться от гула в салоне и повысит комфорт поездок, особенно на трассе. Однако результаты независимых тестов оказались не столь однозначными, как ожидали покупатели.
Суть инновации заключается в том, что внутри покрышки размещается специальный слой из пеноматериала - чаще всего это полиуретан или полиэфир. По задумке производителей, такой материал должен гасить воздушные вибрации и снижать резонанс, который возникает при движении автомобиля. В теории это должно уменьшить уровень шума, поступающего в салон, и сделать поездки заметно тише.
Журналисты и эксперты, решив проверить эффективность новинки, провели сравнительный тест: на одном и том же автомобиле поочередно устанавливали обычные и шумопоглощающие шины. Как сообщает «Автовзгляд», специалисты не заметили существенной разницы в уровне шума. Ни один из участников теста не смог уверенно сказать, что инновационные покрышки действительно делают салон тише. Максимальное снижение шума, зафиксированное приборами, составило 9-11 дБ - это примерно как шелест листвы. При этом в реальных условиях уровень шума в салоне массовых автомобилей колеблется от 62 до 86 дБ, и разницу в 5-10 дБ далеко не каждый водитель способен ощутить на слух.
Интересно, что несмотря на скромный эффект, такие шины стоят заметно дороже стандартных аналогов. Кроме того, специалисты отмечают, что покрышки с пеноматериалом внутри сложнее балансировать и ремонтировать. Это может создать дополнительные трудности при обслуживании, особенно если потребуется срочный ремонт на шиномонтаже. В каталогах такие модели часто отмечены специальными маркировками, а при покупке их легко узнать по широкой полоске из поролона внутри покрышки.
Популярность шумопоглощающих шин объясняется тем, что их активно предлагают для автомобилей премиум-класса, где требования к комфорту особенно высоки. Однако, как показал тест, реальный прирост комфорта оказывается весьма спорным. Многие водители, рассчитывающие на кардинальное снижение гула, могут быть разочарованы результатом. Тем не менее, спрос на такие покрышки сохраняется, и производители продолжают расширять ассортимент.
Стоит отметить, что интерес к китайским автомобильным технологиям в России растет не только в сегменте шин. Например, недавно стало известно о масштабном расширении модельного ряда одного из ведущих китайских автопроизводителей, который запускает сразу восемь новых моделей для российского рынка. Подробнее о том, как китайские бренды укрепляют свои позиции в России, можно узнать в материале о расширении производства и новых моделях Changan.
В итоге, несмотря на обещания производителей и маркетинговые заявления, шумопоглощающие шины пока не стали революцией для российских дорог. Эксперты советуют внимательно взвешивать все плюсы и минусы перед покупкой, чтобы не переплачивать за эффект, который может оказаться не столь заметным в реальной эксплуатации.
Похожие материалы
-
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 10:39
Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое
В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.Читать далее
-
20.05.2026, 10:23
Как вернуть деньги за потерю стоимости авто после ДТП: что важно знать в 2026 году
После аварии машина теряет часть цены, даже если ремонт был идеальным. Мало кто знает, что по ОСАГО можно получить компенсацию за снижение стоимости, но есть важные нюансы. Эксперт объяснил, когда реально рассчитывать на выплату и что для этого потребуется. Какие условия часто игнорируют и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 09:52
Renault Sandero 2018 с минимальным пробегом выставили на продажу в Волгограде
В Волгограде появился необычный Renault Sandero Stepway 2018 года: кросс-хэтчбек с пробегом всего 4 060 км ищет нового владельца. Цена снизилась на 150 тысяч рублей, а состояние машины почти как у новой. Почему такие предложения появляются все чаще и что скрывается за низким пробегом - разбираемся, что важно знать перед покупкой.Читать далее
Похожие материалы
-
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
-
20.05.2026, 10:39
Umo 5 от «Москвича»: продажи электромобилей в апреле выросли почти втрое
В апреле на российском рынке электромобилей произошел неожиданный скачок: Umo 5 от «Москвича» показал рекордные темпы продаж. Мало кто ожидал, что за месяц удастся реализовать почти две сотни машин. Почему спрос на эти авто растет, какие перемены ждут таксопарки и что это значит для обычных водителей - разбираемся подробно. Эксперты объясняют, как новые модели влияют на рынок и почему стоит следить за этим трендом.Читать далее
-
20.05.2026, 10:23
Как вернуть деньги за потерю стоимости авто после ДТП: что важно знать в 2026 году
После аварии машина теряет часть цены, даже если ремонт был идеальным. Мало кто знает, что по ОСАГО можно получить компенсацию за снижение стоимости, но есть важные нюансы. Эксперт объяснил, когда реально рассчитывать на выплату и что для этого потребуется. Какие условия часто игнорируют и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 09:52
Renault Sandero 2018 с минимальным пробегом выставили на продажу в Волгограде
В Волгограде появился необычный Renault Sandero Stepway 2018 года: кросс-хэтчбек с пробегом всего 4 060 км ищет нового владельца. Цена снизилась на 150 тысяч рублей, а состояние машины почти как у новой. Почему такие предложения появляются все чаще и что скрывается за низким пробегом - разбираемся, что важно знать перед покупкой.Читать далее