Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 17:48

Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей

Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей

Водители все чаще задумываются о смене формата авто: гибриды и кроссоверы становятся популярнее, а требования к комфорту и безопасности растут. Журналисты выяснили, как BELGEE X80 PHEV справляется с реальными дорогами и что удивило опытного водителя. Какие плюсы и нюансы стоит учесть - рассказываем подробно.

Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей

Водители все чаще задумываются о смене формата авто: гибриды и кроссоверы становятся популярнее, а требования к комфорту и безопасности растут. Журналисты выяснили, как BELGEE X80 PHEV справляется с реальными дорогами и что удивило опытного водителя. Какие плюсы и нюансы стоит учесть - рассказываем подробно.

Для российских автомобилистов вопрос выбора нового автомобиля становится все актуальнее: привычные седаны и универсалы постепенно уступают место кроссоверам, а гибридные технологии уже не кажутся чем-то далеким. BELGEE X80 PHEV - один из тех вариантов, что привлекает внимание не только цифрами в каталоге, но и реальными ощущениями за рулем. Почему именно сейчас важно рассмотреть такой формат? Ответ прост: растет спрос на комфорт, безопасность и современные электронные системы, а рынок предлагает все больше интересных решений.

В центре внимания журналистов abw.by оказался водитель с большим стажем, который долгое время управлял Volkswagen Polo и теперь задумался о смене машины. Его выбор пал на BELGEE X80 PHEV не случайно: коллеги уже оценили марку, а сам он часто путешествует с внуком, поэтому требования к безопасности и удобству особенно высоки. Кроссовер должен быть не только городским, но и подходить для дальних поездок, что становится все более актуальным для семейных водителей.

В дилерском центре Николаю предложили познакомиться с BELGEE X80 PHEV поближе. Перед тест-драйвом менеджеры объяснили, как работает гибридная система, что ожидать от автоматической трансмиссии DHT и какие электронные ассистенты доступны. Для водителя, который прежде не сталкивался ни с гибридом, ни с автоматом, это стало настоящим открытием.

Технически BELGEE X80 PHEV оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором на 99 л.с. и электродвигателем мощностью 218 л.с. Разгон до сотни занимает 7,5 секунды, максимальная скорость - 170 км/ч, а средний расход топлива - 6,2 литра на 100 км. В комплектации MAX на белорусском рынке кроссовер предлагает широкий набор опций, включая фронтальные и боковые подушки, крепления ISOFIX, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и другие электронные помощники.

Первое впечатление от автомобиля оказалось положительным: внешний вид солиден, салон просторный, посадка высокая, багажник вместительный. Уже на старте стало ясно - это не просто городской автомобиль, а универсальный вариант для семьи и путешествий. Для теста выбрали маршрут за город, порядка 70 километров в одну сторону, что позволило оценить машину в разных условиях: город, трасса, участки с плохим покрытием.

В дороге водитель отметил, что найти удобное положение за рулем легко благодаря электрорегулировкам и настройке руля. Мультимедийная система с большим экраном избавила от необходимости отвлекаться на телефон, а проекция на лобовое стекло позволила держать важные параметры под контролем. На неровных участках кроссовер показал себя мягким и устойчивым: многие изъяны дороги практически не ощущались, а на хорошем асфальте машина шла плавно и уверенно.

Фото: Belgee

Электронные ассистенты оказались не просто формальностью: система распознавания знаков, удержание в полосе и индикация слепых зон реально помогают контролировать ситуацию. Особенно удивила работа гибридной установки и автомата: уже через 20-30 км водитель перестал задумываться о переключениях - машина все делает сама, плавно и вовремя. Это снимает лишнюю нагрузку и позволяет сосредоточиться на дороге.

Адаптивный круиз-контроль на трассе добавил спокойствия: автомобиль сам держит скорость и дистанцию, не требуя постоянных корректировок. В салоне тихо, шумоизоляция на уровне, а радио создает привычную атмосферу уюта. Поездка прошла легко и комфортно, что особенно важно для семейных путешествий.

За день удалось проехать около 200 км, что позволило оценить BELGEE X80 PHEV в разных условиях. После седана кроссовер воспринимается иначе: выше посадка, лучше обзор, больше уверенности. При этом машина не кажется тяжелой или сложной - наоборот, управление интуитивно понятно, а комфорт на высоте. Водитель отметил, что теперь серьезно рассматривает BELGEE X80 PHEV как вариант для покупки.

Интересно, что тенденция к переходу на гибридные кроссоверы наблюдается не только в Беларуси, но и в России. Как отмечают эксперты, современные гибриды становятся все доступнее, а их эксплуатация выгоднее на фоне роста цен на топливо. Для сравнения, недавно обновленные Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 также получили гибридные системы, что подтверждает общий тренд на рынке. Важно учитывать, что такие автомобили не только экономичнее, но и предлагают расширенный набор электронных помощников, что повышает безопасность и комфорт в поездках.

Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Республика Башкортостан Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться