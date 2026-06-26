26 июня 2026, 17:48
Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей
Тест-драйв BELGEE X80 PHEV: как гибридный кроссовер меняет привычки водителей
Водители все чаще задумываются о смене формата авто: гибриды и кроссоверы становятся популярнее, а требования к комфорту и безопасности растут. Журналисты выяснили, как BELGEE X80 PHEV справляется с реальными дорогами и что удивило опытного водителя. Какие плюсы и нюансы стоит учесть - рассказываем подробно.
Для российских автомобилистов вопрос выбора нового автомобиля становится все актуальнее: привычные седаны и универсалы постепенно уступают место кроссоверам, а гибридные технологии уже не кажутся чем-то далеким. BELGEE X80 PHEV - один из тех вариантов, что привлекает внимание не только цифрами в каталоге, но и реальными ощущениями за рулем. Почему именно сейчас важно рассмотреть такой формат? Ответ прост: растет спрос на комфорт, безопасность и современные электронные системы, а рынок предлагает все больше интересных решений.
В центре внимания журналистов abw.by оказался водитель с большим стажем, который долгое время управлял Volkswagen Polo и теперь задумался о смене машины. Его выбор пал на BELGEE X80 PHEV не случайно: коллеги уже оценили марку, а сам он часто путешествует с внуком, поэтому требования к безопасности и удобству особенно высоки. Кроссовер должен быть не только городским, но и подходить для дальних поездок, что становится все более актуальным для семейных водителей.
В дилерском центре Николаю предложили познакомиться с BELGEE X80 PHEV поближе. Перед тест-драйвом менеджеры объяснили, как работает гибридная система, что ожидать от автоматической трансмиссии DHT и какие электронные ассистенты доступны. Для водителя, который прежде не сталкивался ни с гибридом, ни с автоматом, это стало настоящим открытием.
Технически BELGEE X80 PHEV оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором на 99 л.с. и электродвигателем мощностью 218 л.с. Разгон до сотни занимает 7,5 секунды, максимальная скорость - 170 км/ч, а средний расход топлива - 6,2 литра на 100 км. В комплектации MAX на белорусском рынке кроссовер предлагает широкий набор опций, включая фронтальные и боковые подушки, крепления ISOFIX, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и другие электронные помощники.
Первое впечатление от автомобиля оказалось положительным: внешний вид солиден, салон просторный, посадка высокая, багажник вместительный. Уже на старте стало ясно - это не просто городской автомобиль, а универсальный вариант для семьи и путешествий. Для теста выбрали маршрут за город, порядка 70 километров в одну сторону, что позволило оценить машину в разных условиях: город, трасса, участки с плохим покрытием.
В дороге водитель отметил, что найти удобное положение за рулем легко благодаря электрорегулировкам и настройке руля. Мультимедийная система с большим экраном избавила от необходимости отвлекаться на телефон, а проекция на лобовое стекло позволила держать важные параметры под контролем. На неровных участках кроссовер показал себя мягким и устойчивым: многие изъяны дороги практически не ощущались, а на хорошем асфальте машина шла плавно и уверенно.
Электронные ассистенты оказались не просто формальностью: система распознавания знаков, удержание в полосе и индикация слепых зон реально помогают контролировать ситуацию. Особенно удивила работа гибридной установки и автомата: уже через 20-30 км водитель перестал задумываться о переключениях - машина все делает сама, плавно и вовремя. Это снимает лишнюю нагрузку и позволяет сосредоточиться на дороге.
Адаптивный круиз-контроль на трассе добавил спокойствия: автомобиль сам держит скорость и дистанцию, не требуя постоянных корректировок. В салоне тихо, шумоизоляция на уровне, а радио создает привычную атмосферу уюта. Поездка прошла легко и комфортно, что особенно важно для семейных путешествий.
За день удалось проехать около 200 км, что позволило оценить BELGEE X80 PHEV в разных условиях. После седана кроссовер воспринимается иначе: выше посадка, лучше обзор, больше уверенности. При этом машина не кажется тяжелой или сложной - наоборот, управление интуитивно понятно, а комфорт на высоте. Водитель отметил, что теперь серьезно рассматривает BELGEE X80 PHEV как вариант для покупки.
Интересно, что тенденция к переходу на гибридные кроссоверы наблюдается не только в Беларуси, но и в России. Как отмечают эксперты, современные гибриды становятся все доступнее, а их эксплуатация выгоднее на фоне роста цен на топливо. Для сравнения, недавно обновленные Mercedes-AMG GLE 63 S и GLS 63 также получили гибридные системы, что подтверждает общий тренд на рынке. Важно учитывать, что такие автомобили не только экономичнее, но и предлагают расширенный набор электронных помощников, что повышает безопасность и комфорт в поездках.
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