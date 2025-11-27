Китайцы показали все сразу: испытали пять новинок GAC, включая гиперкар на 1224 л.с.

27 ноября 2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.
Тест-драйвы в Китае - это отдельный жанр. Из-за местных законов, не позволяющих ездить с российскими правами по дорогам общего пользования, все испытания проходят на закрытых полигонах. Компания GAC в рамках большого пресс-тура в Гуанчжоу устроила именно такое мероприятие, выкатив на площадку сразу пять своих новинок под брендами GAC, Aion и Hyptec. Для каждой машины было подготовлено свое, уникальное упражнение.
Главной звездой программы, без сомнения, стал электрический суперкар Hyptec SSR. Журналистам предстояло оценить его ураганную динамику на коротком прямом отрезке. Правда, только с пассажирского сиденья. Этот полноприводный монстр с тремя электромоторами выдает 1224 л.с. и по паспорту разгоняется до сотни за 1,9 секунды. По ощущениям, старт был не таким взрывным, как обещают цифры, но это можно списать на настройки машины или неполный заряд батареи. Впрочем, даже так ускорение впечатляет. Но еще больше впечатляет сам автомобиль. Выглядит он просто сногсшибательно, особенно сзади, а двери-гильотины с электроприводом добавляют драмы. В Китае за него просят от 1,28 млн юаней, что составляет около 14,2 млн рублей.
Далее по программе шли кроссоверы. Первым был электрический Hyptec HT, для которого подготовили полосу с небольшими искусственными неровностями для проверки комфорта. Внешне автомобиль сильно напоминает Tesla Model Y. Подвеска у него обычная, пружинная, и на «лежачих полицейских» она показалась излишне мягкой, допуская заметную раскачку кузова. Еще один минус - эргономика. Водителям ростом выше среднего будет неудобно: руль хочется поднять выше, а сиденье опустить ниже. В России эту модель обещают привезти в 2026 году.
Следующим испытанием стала «дорога из деревянных брусьев» для флагманского гибридного кроссовера Hyptec HL. Этот автомобиль - прямой конкурент моделям Lixiang, он крупнее и оснащен пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами. Но и здесь подвеска показалась слишком вальяжной. Внутри, несмотря на внушительные габариты, не так просторно, как ожидаешь. Посадка за рулем снова компромиссная, а на втором ряду с капитанскими креслами рослым пассажирам не хватает места для коленей. Хотя отделка и оснащение на высоте - есть даже потолочный экран и массаж.
Еще один гибрид, GAC S9, проходил диагональное вывешивание. Это единственный полноприводный кроссовер из представленных, что и позволило ему без проблем справиться с задачей. По размерам он сопоставим с GAC GS8. За рулем здесь устроиться проще, чем в моделях Hyptec, но задний ряд опять же не поражает простором. Во время проезда препятствия было слышно, как поскрипывают уплотнители дверей, что говорит о недостаточной жесткости кузова на скручивание.
Настоящим открытием стал самый доступный из всей пятерки - электрический кроссовер Aion V. Ему досталась «змейка», где нужно было маневрировать между конусами. И он справился отлично. Несмотря на простую полузависимую заднюю подвеску, Aion V показал себя на удивление сбалансированным и приятным в управлении автомобилем. Крены были умеренными, а руль - достаточно точным. Но главное его достоинство - внутреннее пространство. На заднем диване места оказалось больше, чем в более крупных и дорогих собратьях. Посадка за рулем тоже не вызвала никаких вопросов.
Как сообщает издание «Китайские-автомобили.рф», по итогам тестов представители компании провели небольшой опрос среди журналистов. Например, интересовались, какой вариант заднего ряда для GAC S9 предпочтительнее для России - раздельные кресла или сплошной диван. Большинство выбрало диван за его практичность. Также стало известно, что все модели суббрендов Aion и Hyptec на российском рынке будут продаваться под основной маркой GAC. Ближайшей же новинкой станет гибридный кроссовер GAC S7, который должен появиться в начале 2026 года.
