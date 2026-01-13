Стоит ли брать китайский гибрид за 4,8 млн?

13 января 2026, 16:34
Тест-драйв гибридного Voyah Free Sport Edition: реальный запас хода и нюансы эксплуатации
Voyah Free Sport Edition удивил не только внешностью, но и техническими решениями. Мы выяснили, каков реальный запас хода гибрида в городе и на трассе. В материале - детали о динамике, комфорте и расходе. Оценили плюсы и минусы, а также разобрались, кому подойдет такой кроссовер.
Voyah Free за три года на российском рынке стал привычным участником дорожного движения, а теперь представлен в спортивной версии Sport Edition. Внешность кроссовера стала агрессивнее благодаря новому бамперу, суженной решетке и черным 20-дюймовым дискам, а в оформлении чувствуется влияние итальянского ателье Italdesign. Салон претерпел заметные изменения: селектор коробки передач переместился на рулевую колонку, освободив место на центральном тоннеле для площадок под гаджеты. Основное внимание привлекают три объединенных экрана на панели приборов, а для задних пассажиров добавлен отдельный сенсорный дисплей. Качество отделки в основном высокое, хотя встречается и жесткий пластик, а пространство для пассажиров второго ряда хоть и просторное, но лишено регулировок.
Главной особенностью модели является последовательная гибридная силовая установка. Бензиновый турбомотор объемом 1.5 литра работает исключительно как генератор для двух электромоторов, суммарная отдача которых составляет 490 л.с. и 720 Нм. Благодаря новой силовой установке и снижению массы запас хода по циклу WLTP достиг 1000 км, из которых 160 км можно проехать только на электротяге. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, и тяга доступна мгновенно. Однако при активной езде запас энергии сокращается очень быстро, а при падении заряда батареи ниже 30% мощность ограничивается, превращая динамичный кроссовер в достаточно спокойный автомобиль.
В городском режиме при спокойной манере езды и рекуперации энергии можно рассчитывать на большой запас хода. Для поддержания оптимальной производительности важно не допускать глубокого разряда батареи и подзаряжать её при возможности — быстрая зарядка с 20 до 80% занимает около получаса. Пневмоподвеска хорошо справляется с мелкими неровностями, управляемость предсказуема, а шумоизоляция выполнена на высоком уровне. Тем не менее, на серьезных кочках подвеска может пробиваться, что не позволяет назвать её идеально комфортной.
Автомобиль предлагается в единственной, но максимально насыщенной комплектации. В неё входят полный привод, пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, три экрана, премиальная аудиосистема, проекционный дисплей, массаж и вентиляция передних кресел, а также полный набор ассистентов водителя.
Этот гибридный кроссовер подойдет тем, кто ценит современные технологии, высокую динамику и комфорт, но при этом имеет возможность регулярно подзаряжать батарею. Для дальних поездок без доступа к зарядной инфраструкструктуре он может оказаться не самым экономичным вариантом, так как его преимущества в полной мере раскрываются именно при заряженном аккумуляторе. В итоге Voyah Free Sport Edition представляет собой технологичный и хорошо оснащенный премиум-кроссовер, предлагающий яркие эмоции от вождения при соблюдении определенных условий эксплуатации
