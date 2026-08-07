Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дмитрий Новиков

7 августа 2026, 06:16

Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников

Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников

Почему тест-драйв на выставке COMTRANS 2026 стал ключевым событием и что советуют эксперты

Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников

Впервые на выставке COMTRANS участникам предлагают не только осмотреть коммерческие автомобили, но и испытать их в реальных условиях. Организаторы подготовили специальный маршрут, а ведущие производители уже подтвердили свое участие. Какие нюансы стоит учесть и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Эксперты отмечают: подобные форматы могут изменить подход к выбору техники.

Впервые на выставке COMTRANS участникам предлагают не только осмотреть коммерческие автомобили, но и испытать их в реальных условиях. Организаторы подготовили специальный маршрут, а ведущие производители уже подтвердили свое участие. Какие нюансы стоит учесть и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Эксперты отмечают: подобные форматы могут изменить подход к выбору техники.

На выставке COMTRANS 2026 в Казани впервые реализован формат, которого профессионалы отрасли ждали давно. Теперь посетители могут не только осматривать коммерческие автомобили в павильонах, но и тестировать их на специально организованном маршруте. По данным организаторов, подготовлена трасса длиной 7 километров, проложенная по дорогам общего пользования рядом с МВЦ «Казань Экспо». Старт и финиш расположены на парковке P5, где оборудована отдельная зона для участников тест-драйва.

В этом году к мероприятию присоединились такие производители, как МАЗ, JAC, Sollers, Shacman и ряд других компаний. Это дает потенциальным покупателям и специалистам возможность оценить динамику, управляемость и работу техники под нагрузкой в реальных условиях, а не только по техническим характеристикам на бумаге. По мнению экспертов, такой подход способен серьезно повлиять на выбор коммерческого транспорта.

Чтобы принять участие в тест-драйве, необходимо сначала зарегистрироваться на выставку с использованием специального промокода, а затем заполнить заявку на сайте COMTRANS. Важно указать ту же электронную почту, что и при регистрации, – это поможет избежать недоразумений. Организаторы напоминают: при себе нужно иметь водительское удостоверение соответствующей категории, а также быть трезвым и в позитивном настроении. Все детали и подробные инструкции участники получат накануне события.

На сайте выставки уже открыт отдельный раздел с картой маршрута и ответами на часто задаваемые вопросы. Там же можно узнать, какие документы потребуются для допуска к тест-драйву и как правильно оформить заявку. Такой уровень подготовки делает процесс максимально прозрачным и удобным для всех желающих.

COMTRANS – одна из крупнейших выставок коммерческого транспорта в России, которая ежегодно собирает ведущих производителей и отраслевых специалистов. Мероприятие традиционно проходит в МВЦ «Казань Экспо» и считается ключевой площадкой для презентации новинок, обмена опытом и заключения контрактов. В последние годы выставка активно внедряет новые форматы взаимодействия с посетителями, позволяя не только знакомиться с техникой, но и испытывать ее в реальных условиях. Это создает дополнительные возможности для объективной оценки автомобилей и способствует развитию рынка коммерческого транспорта в стране.

Упомянутые марки: JAC, Sollers, Shacman, МАЗ
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