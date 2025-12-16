Почему «Атом» удивил больше, чем от него ожидали – уникальный опыт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 05:42

Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт

Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.

Электромобиль «Атом», проект которого стартовал в 2021 году на КАМАЗе под индексом «Кама-2185», представляет собой попытку создания полностью самостоятельной отечественной разработки. Отказ от использования зарубежных платформ потребовал значительных ресурсов, но позволил заложить основу для технологической независимости. Разработкой занимается объединенная команда, в которую вошли как молодые российские специалисты, так и инженеры с международным опытом, ранее работавшие в таких компаниях, как Mercedes-Benz и BMW.

Технически автомобиль построен по схеме с задним приводом, что, по мнению инженеров, улучшает управляемость на скользкой дороге. Сердцем модели стала батарея емкостью 77 кВт·ч, созданная совместно с «Росатомом» и оснащенная системой подогрева. Заявленный запас хода достигает 500 километров, а поддержка быстрой зарядки позволяет восстановить энергию с 20% до 80% за тридцать минут. Динамические характеристики ориентированы на городскую эксплуатацию: разгон до 100 км/ч занимает около восьми секунд.

Внутреннее пространство организовано гармонично. Отсутствие традиционной приборной панели компенсируется компактным экраном, встроенным в рулевое колесо. Центральная консоль также была заменена панелью с кнопками и беспроводными зарядками. Салон, несмотря на компактный формат кузова, ощущается просторным. Нестандартным решением стали двери, открывающиеся против хода движения, что облегчает доступ на задний ряд сидений.

На ходу автомобиль демонстрирует уверенную и предсказуемую манеру движения. Небольшой радиус разворота в 4,7 метра повышает удобство маневрирования в условиях плотной городской застройки. Электромотор обеспечивает ровную тягу с самого старта. Из интересных особенностей отмечается камера на передней стойке, способная распознавать лицо водителя и анализировать его состояние.

Проект выглядит близким к серийной реализации. Планируется, что производство будет развернуто на мощностях завода «Москвич», а первые покупатели смогут получить автомобиль в 2026 году. Ключевым фактором успеха станет итоговая цена. При сохранении государственных субсидий и стоимости в районе трех миллионов рублей модель может вызвать интерес у городских жителей и операторов такси, чему способствует значительный запас хода и нестандартный подход к организации пространства.

