Почему «Атом» удивил больше, чем от него ожидали – уникальный опыт

16 декабря 2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.
Электромобиль «Атом», проект которого стартовал в 2021 году на КАМАЗе под индексом «Кама-2185», представляет собой попытку создания полностью самостоятельной отечественной разработки. Отказ от использования зарубежных платформ потребовал значительных ресурсов, но позволил заложить основу для технологической независимости. Разработкой занимается объединенная команда, в которую вошли как молодые российские специалисты, так и инженеры с международным опытом, ранее работавшие в таких компаниях, как Mercedes-Benz и BMW.
Технически автомобиль построен по схеме с задним приводом, что, по мнению инженеров, улучшает управляемость на скользкой дороге. Сердцем модели стала батарея емкостью 77 кВт·ч, созданная совместно с «Росатомом» и оснащенная системой подогрева. Заявленный запас хода достигает 500 километров, а поддержка быстрой зарядки позволяет восстановить энергию с 20% до 80% за тридцать минут. Динамические характеристики ориентированы на городскую эксплуатацию: разгон до 100 км/ч занимает около восьми секунд.
Внутреннее пространство организовано гармонично. Отсутствие традиционной приборной панели компенсируется компактным экраном, встроенным в рулевое колесо. Центральная консоль также была заменена панелью с кнопками и беспроводными зарядками. Салон, несмотря на компактный формат кузова, ощущается просторным. Нестандартным решением стали двери, открывающиеся против хода движения, что облегчает доступ на задний ряд сидений.
На ходу автомобиль демонстрирует уверенную и предсказуемую манеру движения. Небольшой радиус разворота в 4,7 метра повышает удобство маневрирования в условиях плотной городской застройки. Электромотор обеспечивает ровную тягу с самого старта. Из интересных особенностей отмечается камера на передней стойке, способная распознавать лицо водителя и анализировать его состояние.
Проект выглядит близким к серийной реализации. Планируется, что производство будет развернуто на мощностях завода «Москвич», а первые покупатели смогут получить автомобиль в 2026 году. Ключевым фактором успеха станет итоговая цена. При сохранении государственных субсидий и стоимости в районе трех миллионов рублей модель может вызвать интерес у городских жителей и операторов такси, чему способствует значительный запас хода и нестандартный подход к организации пространства.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:51
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
16.12.2025, 05:36
Первый серийный электрокар Bentley: интерьер в стиле Porsche Cayenne Electric
Bentley готовит свой первый серийный электромобиль на платформе Volkswagen. Модель дебютирует в 2026 году. Внешность и интерьер уже рассекречены на шпионских фото. Производство стартует в ближайшее время. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:03
Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут
Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?Читать далее
-
15.12.2025, 23:34
Какие автомобили из Беларуси сейчас выгоднее всего ввозить в Россию после новых ставок утильсбора
С 1 декабря в России изменились правила расчета утильсбора. Но автомобили из Беларуси по-прежнему можно купить выгодно. Какие модели подходят под льготные ставки и что важно знать перед покупкой? Разбираемся в деталях и подводных камнях.Читать далее
-
15.12.2025, 23:25
Такси подорожает в новогодние праздники: названы 2 главные причины
В новогодние праздники тарифы на такси вырастут. Ожидается увеличение времени ожидания машины. Причины — высокий спрос и меньшее количество доступных авто. Эксперты советуют заказывать поездки заранее. Подробности — в нашем материале.Читать далее
